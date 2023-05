STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH – Verbraucher setzen auf Wärmepumpen-Heizungen

Grüne Technologie ist auf der Erfolgsspur: Wer jetzt in ein neues Heizsystem investiert, sollte auf technisch ausgereifte, klimafreundliche Heizsysteme setzen“, sagt Thomas Mader, Geschäftsführer des Haus- und Systemtechnikherstellers STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH. „Damit wird gleichzeitig der Wert einer Immobilie gesichert oder gesteigert. Laut unserer Umfrage ‚Energie-Trendmonitor 2023‘ erkennt das die große Mehrheit der Menschen – sowohl in Österreich mit einer Zustimmung von 80 Prozent als auch in Deutschland mit 77 Prozent.

Aktuell zeigen sich die Österreicherinnen und Österreicher in Bezug auf ihre zukünftige Heizung umweltbewusster als ihre Nachbarn in Deutschland. Lediglich 21 Prozent würden sich hierzulande noch für eine fossile Gasheizung entscheiden, während 15 Prozent eine mit Öl betriebene Anlage bevorzugen würden. In Deutschland hingegen liegen diese Zahlen jeweils doppelt so hoch, nämlich bei 40 Prozent für Gasheizungen und 30 Prozent für Ölheizungen. Diese Ergebnisse stammen aus dem Energie-Trendmonitor 2023, für den im Auftrag von Stiebel Eltron je 1.000 Menschen in Österreich und Deutschland bevölkerungsrepräsentativ von einem Marktforschungsinstitut befragt wurden. Vergleicht man die Absatzzahlen bei Heizungen mit dem deutschen Nachbarn, wird deutlich, dass Österreich derzeit führend ist.

Das Land erreichte 2022 eine Trendwende, indem erstmals mehr erneuerbare Heizsysteme (über 50.000 Einheiten) als fossile Systeme (30.000 Einheiten) installiert wurden. In Deutschland hingegen wurden im selben Zeitraum immer noch deutlich mehr fossile Systeme als erneuerbare verkauft: 598.000 gasbasierte Heizungen im Vergleich zu 236.000 Wärmepumpen. Jedoch steigt auch in Deutschland der Absatz von klimafreundlichen Geräten an, und zwar um beeindruckende 53 Prozent, während gasbasierte Heizungsanlagen um 8 Prozent rückläufig sind. Wenn es jedoch darum geht, den Klimaschutz im Alltag konkret umzusetzen, zeigen sich erstaunliche Unterschiede im Ländervergleich.

56 Prozent der Deutschen geben an, zwar klimafreundlich handeln zu wollen, sind aber im konkreten Fall, bspw. bei der Wahl der Heizung, nicht konsequent. In Österreich hingegen stimmt nur eine Minderheit von 47 Prozent dieser Aussage zu. „Dieses Ergebnis bestätigt die Trendwende zum erneuerbaren Heizen in Österreich“, sagt Mader. Auch der Blick über den europäischen Tellerrand gibt Anlass zur Freude: Im vergangenen Jahr stieg der Absatz von Wärmepumpen in Europa um fast 38 Prozent auf rund 3 Millionen Einheiten. Dadurch konnten etwa 8 Millionen Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden, was in etwa den jährlichen Emissionen Griechenlands entspricht.

Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen steht STIEBEL ELTRON für innovative Lösungen im Bereich Warmwasser, Wärme, Lüftung und Klima. Dabei verfolgt der Haus- und Systemtechnikanbieter eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit rund 5.000 Mitarbeitern weltweit setzt der Konzern mit Hauptsitz in Holzminden/DE von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Die österreichische Niederlassung STIEBEL ELTRON Gesellschaft mbH in Hörsching bei Linz, ist die älteste Tochtergesellschaft der Gruppe – sie wurde bereits 1972 gegründet und gehört zu den führenden Vertreibern von Wärmepumpen und Lüftungssystemen im Land.

