Still Gabelstapler: GSZ bietet gebrauchte RX-Modelle für die DACH-Region

GSZ Gabelstaplerzentrum GmbH bietet sofort verfügbare gebrauchte Still Gabelstapler der RX-Serie in der DACH-Region und unterstützt Unternehmen bei der effizienten Flottenmodernisierung.

Die GSZ Gabelstaplerzentrum GmbH verstärkt ihr Portfolio im Bereich energieeffizienter Flurförderzeuge durch eine gezielte Aufstockung des Bestands an gebrauchten Still Gabelstaplern. An den Standorten Dußlingen, Neu-Ulm und Erkrath sowie in den Niederlassungen in Österreich (Vorchdorf) und der Schweiz (Rotkreuz) stehen Unternehmen ab sofort eine breite Auswahl werkstattgeprüfter Geräte des Hamburger Premiumherstellers zur Verfügung. Die Geschäftsführer Erich Janusch und Max Haneder reagieren damit auf die steigende Nachfrage nach sofort verfügbaren Elektrostaplern und Dieselstaplern mit dieselelektrischem Antrieb. Das Angebot ermöglicht es Betrieben in der DACH-Region, ihre Flotten kurzfristig mit leistungsfähiger Lagertechnik zu modernisieren, ohne die hohen Investitionskosten für Neugeräte tragen zu müssen.

(Dußlingen, 23.12.2025) – Effizienz und Nachhaltigkeit sind die dominierenden Themen in der modernen Intralogistik. Gabelstapler der Marke Still gelten hierbei als Technologietreiber, insbesondere durch die verbrauchsarmen Modelle der RX-Serie. Doch lange Lieferzeiten für Neufahrzeuge bremsen oft die notwendige Erneuerung von Fuhrparks. Die GSZ Gabelstaplerzentrum GmbH löst diesen Engpass durch einen der größten Bestände an gebrauchten Still Gabelstaplern im süddeutschen Raum.

Fokus auf Elektromobilität und Hybridtechnologie Das Portfolio der GSZ umfasst schwerpunktmäßig Modelle, die für hohe Umschlagleistung bei geringen Betriebskosten bekannt sind. Dazu gehören die wendigen Elektrostapler der Baureihen RX 20 und RX 60, die sich ideal für den Inneneinsatz in engen Lagergängen eignen. Für den Außeneinsatz bietet das Unternehmen Modelle der RX 70 Serie an. Diese Dieselstapler zeichnen sich durch ihren dieselelektrischen Antrieb aus, der im Vergleich zu konventionellen Wandlergetrieben den Kraftstoffverbrauch signifikant senkt und ein präzises Fahrverhalten ermöglicht.

Geprüfte Sicherheit statt Risiko „Wer einen gebrauchten Still Gabelstapler kaufen möchte, sucht Premium-Qualität zu einem wirtschaftlichen Preis. Wir stellen sicher, dass diese Erwartung durch technische Exzellenz erfüllt wird“, so die Unternehmensleitung. Jedes Fahrzeug durchläuft vor dem Verkauf eine umfassende Inspektion in den hauseigenen Fachwerkstätten. Dabei werden sicherheitsrelevante Bauteile wie Hubmast, Hydraulik und Bremsen sowie die Leistung der Antriebsbatterien bei Elektrostaplern geprüft und bei Bedarf instandgesetzt. Die Auslieferung erfolgt inklusive gültiger FEM 4.004 Prüfung (ehemals UVV).

Full-Service für die DACH-Region Die GSZ Gabelstaplerzentrum GmbH versteht sich nicht nur als Händler, sondern als Mobilitätspartner. Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren von einem grenzüberschreitenden Servicenetzwerk. Neben dem Kauf stehen flexible Mietoptionen zur Verfügung, um saisonale Auftragsspitzen abzudecken. Durch die strategische Verteilung der Standorte von Nordrhein-Westfalen bis in die Zentralschweiz werden kurze Reaktionszeiten bei Wartung und Reparatur gewährleistet, was die Ausfallzeiten der Maschinen minimiert.

Die GSZ Gabelstaplerzentrum GmbH ist ein führender, markenunabhängiger Händler für Flurförderzeuge und Lagertechnik mit Hauptsitz in Dußlingen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Verkauf und die Vermietung von geprüften Gebrauchtstaplern renommierter Marken wie Still, Linde und Jungheinrich sowie auf Neugeräte des Herstellers Heli. Mit einem dichten Netzwerk an Standorten in Deutschland (Dußlingen, Neu-Ulm, Erkrath), Österreich und der Schweiz bietet die GSZ umfassende Intralogistik-Lösungen, von der Beratung über die Finanzierung bis hin zum technischen Service.

