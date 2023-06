Stille Beisetzung in Hannover und Umgebung

Zur Trauer benötigen manche ein Grab, andere betrachten ein gemeinsames Bild. Die Garvens Bestattungswesen GmbH berät Angehörige zur stillen Beisetzung, bei der keine konkrete Grabstätte existiert.

Im Gegensatz zu einer klassischen Beerdigung und Trauerfeier gibt es die Möglichkeit einer stillen Beisetzung (auch anonyme Beisetzung genannt), bei der es keine große Trauerfeier und keine markierte Grabstelle mit Namenshinweis gibt. Die Garvens Bestattungswesen GmbH aus Hannover kümmert sich würdevoll um diese Art von Beisetzung, die aus verschiedenen Gründen stattfinden kann.

Gründe für eine stille Beisetzung

Die Gründe für eine stille Beisetzung sind vielfältig. Häufig entscheiden sich Angehörige aus finanziellen Aspekten für diese Art der Bestattung. Sie ist um einiges günstiger als andere Bestattungsarten, wird aber dennoch würdevoll abgehalten.

Ein weiterer Grund wäre, wenn z.B. die Familie des verstorbenen Menschen weit entfernt wohnt und die Friedhofsbehörde deswegen die Grabpflege übernehmen müsste, was wiederum mit Kosten verbunden ist. Aufgrund der Entfernung verzichten auch viele Familienmitglieder auf eine persönliche Grabstätte, da sie diese kaum besuchen würden. Für den Fall, dass die verstorbene Person keine Angehörigen mehr hat, kann ebenfalls eine anonyme Beisetzung vollzogen werden.

Neben finanziellen oder familiären Gründen gibt es auch spirituelle Gründe. Gerade naturverbundene Menschen legen vor ihrem Tod fest, dass sie eine anonyme Beisetzung wollen. Sie sind der Meinung, dass durch die stille Beisetzung der Körper sich in seine atomaren Bestandteile auflösen kann und die Seele frei ist. Eine spezifische Grabstätte würde den verstorbenen Menschen weiterhin auf der Erde festhalten. Die Angehörigen verspüren dadurch ebenfalls eine Erlösung und können sowohl den Tod akzeptieren als auch Abschied nehmen.

Bestattungsarten für eine anonyme Beisetzung

Für eine stille Beisetzung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Urne kann auf einer entsprechenden Rasenfläche beigesetzt werden, wo speziell anonyme Urnenbestattungen vorgesehen sind. Angehörige kennen dadurch nicht den genauen Ort, wissen aber, dass die verstorbene Person auf diesem gemeinschaftlichen Grabplatz liegt, der vom Friedhof gepflegt wird. Urnen können auch in Waldgebieten, die für anonyme Beisetzungen zugelassen sind, zwischen den Baumwurzeln beigesetzt werden.

Menschen, die einen besonderen Bezug zum Wasser oder zur See haben, wünschen sich eine stille Bestattung auf See. Hierbei wird die Asche in eine spezielle Seeurne umgefüllt, die sich im Wasser zersetzt. Angehörige können bei der Bestattung auf See nicht anwesend sein.

Trauern und Abschied nehmen: pietätvolle Bestattungen in Hannover

Nach dem Tod eines Menschen müssen viele organisatorische, formelle und schwierige Aufgaben geklärt werden. Die Garvens Bestattungsunternehmen GmbH kümmert sich einfühlsam, rücksichtsvoll und professionell um Themen rund um die Bestattung in Hannover und Umgebung. Das Unternehmen in der Gerhardtstraße 4 in 30167 Hannover hat immer ein offenes Ohr und kann telefonisch unter 0511 – 393 939 erreicht werden. Bei Notfällen sind sie sogar rund um die Uhr erreichbar. Ansonsten können Interessenten eine E-Mail an info@garvens-bestattungswesen.de senden.

