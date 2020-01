Stilles Heim, Glück allein

Mit massivem Mauerwerk zum ruhigen Eigenheim

Private Bauherren zieht es immer mehr in Kleinstädte oder ins Umland einer Metropole. In Zeiten von Nachverdichtung und steigendem Verkehr ist eine hohe Geräuschkulisse jedoch auch in diesen Gebieten allgegenwärtig. Deshalb ist beim Hausbau guter Lärmschutz besonders wichtig. Hier hilft massives Ziegelmauerwerk: Der keramische Baustoff wirkt wie eine Barriere gegen Krach von draußen. Bewohner profitieren damit von ruhigen Wohnräumen – ideal für Rückzug und Entspannung.

Wohnen in den eigenen vier Wänden: Dies wünschen sich viele Deutsche, wie aus einer aktuellen Interhyp-Studie (München) hervorgeht. Dabei ist für 83 Prozent wichtig, dass ihr neues Zuhause gut angebunden ist. Deswegen sind Kleinstädte und Einzugsgebiete von Metropolen als Wohnorte besonders beliebt. Gerade dort gehört Lärm jedoch zum Alltag – von der lauten Hauptstraße bis zum dröhnenden Presslufthammer auf der Baustelle gegenüber. Das Problem hierbei: Anhaltender Krach ist nicht nur ärgerlich, er kann zudem der Gesundheit schaden. Wer ein eigenes Haus bauen möchte, hat aber mit der passenden Planung die Möglichkeit, beste Voraussetzungen für ruhiges Wohnen zu schaffen: So bietet beispielsweise eine Gebäudehülle aus massiven Mauerziegeln – in Kombination mit modernen Türen und Fenstern – einen nachweislich hohen Lärmschutz.

Ruhig wohnen umringt von Ziegelmauerwerk

Besonders als Schutz gegen Lärm von draußen bergen massive Wandbaustoffe, wie etwa Unipor-Mauerziegel, enorme Vorteile. Je schwerer nämlich das verwendete Material für die Außenwände ist, desto weniger Schall dringt durch sie hindurch. In Zeiten hoher Lärmbelastung, unter anderem wegen steigendem Verkehrsaufkommen und enger Bebauung, ist das besonders wichtig. So schätzen auch deutsche Häuslebauer die guten Dämmeigenschaften von massiven Mauerziegeln: Im Eigenheimbau sind sie seit Jahrzehnten der beliebteste Wandbaustoff.

Zur gleichen Zeit sind zudem die energetischen Anforderungen an die Gebäudehülle stetig gewachsen. Die Unipor-Ziegel-Gruppe (München) hat deshalb eine Ziegelgattung entwickelt, die ausgezeichneten Schall- mit Wärmeschutz kombiniert. Neben der Massivität spielt dabei auch die Struktur der Stege im Ziegelinnern eine besondere Rolle – ebenso wie die integrierte Dämmstofffüllung in einigen Modellen. „Alle notwendigen Eigenschaften vereinen unsere WS-Mauerziegel“, erläutert Dr.-Ing. Thomas Fehlhaber von der Unipor-Ziegel-Gruppe. „Damit stellen sie eine natürliche Barriere gegen Außenlärm dar, wie auch verschiedene Tests bei schon fertiggestellten Objekten bestätigen.“ Demnach sorgt massives Ziegelmauerwerk für ein Zuhause, in dem man ruhig entspannen kann, selbst wenn man in einer lärmintensiven Gegend wohnt.

Interessierte Bauherren finden weitere Informationen zur lärmschützenden Ziegelbauweise im Internet unter www.unipor.de.

