Stimmen die Abrechnungen der Energieversorger? Hannoversches Unternehmen nimmt Stromrechnungen unter die Lupe.

Immer wieder gibt es Probleme mit fehlerhaften Abrechnungen der Energiekosten. skando energie aus Hannover will das so nicht hinnehmen und stellt sein neues Stromrechnungs-Prüfungstool vor.

Hannover | 23. Juli 2024 | skando energie, der Energie-Optimierer aus Hannover stellt sein neues Stromrechnungs-Prüfungstool vor und reagiert damit auf die jüngsten Skandale in der Energiewirtschaft. Inhaber Stefan Schmidt-Kolberg: „Wir möchten darauf hinweisen, dass die Kunden darauf angewiesen sind, ihren Energieversorgern zu vertrauen. Wünschenswert wäre eine nachvollziehbare Rechnungsstellung und insgesamt mehr Transparenz.“

skando energie ist seit 2021 als wettbewerblicher Messstellenbetreiber auf dem Energiemarkt vertreten und unter­stützt seither diverse Unternehmen bei der Umsetzung der eigenen Energiewende mit dem Ziel, durch intelligente Messsysteme und optimierte Betriebsabläufe sowohl Energiekosten als auch CO?-Emissionen zu reduzieren. Außerdem geht es um die Einführung neuer Technologien wie Photovoltaik und E-Mobilität sowie die Beschaffung von Fördermitteln.

Rechnungsprüfung rückt in den Fokus

Neben der positiven Bilanz bei den Energiesparmaßnahmen gab es in den vergangenen Jahren aber auch immer wieder Probleme mit fehlerhaften Energiekosten-Abrechnungen. Falsche Zählerstände, falsche Steuern und Umlagen oder fehlerhafte Preisdeckel-Berechnungen – gerade für Großverbraucher besonders kostspielig und eigentlich nicht hinnehmbar. Zwar arbeiten die Regulierungsbehörden und Branchen­verbände an Mechanismen, um solche Fehler zu reduzieren, doch Warten gehört nicht zu den Stärken von skando energie. Zunächst hat man im Internet recherchiert und bei den bekannten Institutionen nach einem seriösen Prüfungstool für Stromrechnungen Ausschau gehalten, ist aber nicht fündig geworden. Also haben die Programierer von skando energie kurzerhand selbst ein solches Tool erstellt und auf der Hannover Messe 2024 dem breiten Publikum vorgestellt.

Energie-Kosten-Check

Wer Zweifel an der Richtigkeit der jährlichen Energiekosten-Abrechnung hat, kann nun bei skando energie eine Prüfung bzw. Neuberechnung für die Energiearten Strom, Gas und Wasser in Auftrag geben – das Ganze zu durchaus fairen Konditionen: Pro Neuberechnung wird lediglich eine Service-Pauschale von 20 Euro netto plus 20 Prozent des zu erwartendenden Rückerstattungsbetrages berechnet. Schmidt-Kolberg: „Bei sehr hohen Energieverbräuchen sind in der Regel auch die Rückerstattungen sehr hoch.“

Kompetenz, Nachhaltigkeit, Transparenz

Obwohl Schmidt-Kolberg auch für zwei niedersächsische Energieversorger beratend tätig ist, betont dieser die unbedingte Transparenz seines Unternehmens. Es werden keine Anbieterempfehlungen ausgesprochen und folglich auch keine Provisi­onen kassiert: „Wir wollen ein unabhängiger Energie-Optimierer bleiben. Unsere Geschäftsgrundlage ist das Vertrauen in unsere Kompetenz.“

Mit einer umfassenden Expertise in der nationalen und europaweiten Energiewirtschaft positioniert sich skando energie zu einem verlässlichen Partner für Unternehmen, die zunächst einmal ihre Energiekosten senken und ihren ökologischen Fußabdruck verringern möchten. Aber schon jetzt ist klar, das ist erst der Anfang: Seit Inkrafttreten des neuen Energieeffizienzgesetzes (EnEfG) im November 2023 sind alle Unternehmen mit einem durchschnittlichen Jahresenergieverbrauch von mehr als 7,5 GWh verpflichtet, ein systematisches Energiemanagement zu betreiben. Es gibt also viel zu tun.

Vielleicht kann das eine oder andere Unternehmen ja bei dieser Gelegenheit auch gleich die eigene große Energiewende in Angriff nehmen – mit Nachhaltigkeit als Zukunftsstrategie und skando energie als Sparringspartner.

Kontaktdaten:

skando energie | Ihr Energie-Optimierer

Statiusweg 21 | 30419 Hannover

Telefon: 0162 5907576

www.skando-energie.de

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Inhaber: Stefan Schmidt-Kolberg

schmidt-kolberg@skando-energie.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skando energie Hannover

Herr Stefan Schmidt-Kolberg

Statiusweg 21

30419 Hannover

Deutschland

fon ..: 0162 5907576

web ..: https://skando-energie.de

email : schmidt-kolberg@skando-energie.de

