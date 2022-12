StoneslikeStones zaubert für die Ehrlich Brothers das House of Magic.

Seit November 2022 präsentieren die Ehrlich Brothers in Oberhausen das House of Magic. Dabei handelt es sich um ein magisches Abenteuer-Museum für die ganze Familie.

Die wohl berühmtesten Zauberer-Brüder der Welt, die EHRLICH BROTHERS, präsentieren seit November 2022 in Oberhausen eine interaktive Experimentierausstellung für die ganze Familie. Hier werden die Besucher selbst Teil der Magie!

Für die Fans der EHRLICH BROTHERS und alle, die Spaß daran haben, sich für zwei Stunden auf ein magisches und abwechslungsreiches Erlebnis einzulassen ein absoluter Spaß.

In der Ausstellung begibt man sich auf eine abenteuerliche Reise durch abwechselnde magische Welten. Man fliegt wie ein Vogel, schrumpft auf Mausgröße oder lässt sich von einem Ort zu einem anderen teleportieren. Man geht durch Wände, simuliert selbst Pyroeffekte und entdeckt in der riesigen Zauber-Werkstatt unzählige Exponate und Experimente, die man selbst ausprobieren kann. Wer mutig genug ist, kann während eines waghalsigen Virtual-Reality-Flug seine Flugkünste testen. Selbstverständlich dürfen auch Original-Requisiten und Bühnen-Outfits aus den spektakulären Tourshows der beiden Star-Magiere nicht fehlen wie z.B. der riesige Monstertruck und der goldene Lamborghini.

Und wenn man den Blick etwas schweifen lässt, dann fällt einem vielleicht auch die ungewöhnliche Gestaltung der Räume mit Ihren Säulen, Bögen und Gewölbedecken auf. Hier hat StoneslikeStones im wahrsten Sinne gezaubert. „Stellenweise hatte es auch mit Magie und Zauberei zu tun, betrachtet man die kurze Bauzeit, die wir bei diesem Projekt hatten“ so Stephan Schliebusch, Geschäftsführer des führenden Wand- und Deckenspezialisten.

In weniger als 10 Tagen wurden etliche 4 m hohe Säulen und entsprechende Bögen gebaut und anschließend mit Transportern auf die Baustelle geliefert und aufgebaut.

Der Kern der Säulen und Bögen besteht aus Holz, auf das Steinelemente verschraubt und zuvor auf Maß zugeschnitten wurden.

Alle Bauteile und Steinplatten wurden dann mit Spachtel verbunden und einzeln eingefärbt. StoneslikeStones verbaute hierfür spezielle Platten, die auf der Säge oder mit einer Flex leicht zugeschnitten werden können. Die quer verlaufenden Platten oberhalb der Bögen wurden im Digital Druck-Verfahren hergestellt und ergänzen die Flächen zur Decke hin. Alle Farben und der Lichteinfall auf den Platten wurden dabei genau zu den originalen Steinen angepasst und abgestimmt.

So entstand die perfekte Illusion von Gewölben und Bogen-Architektur im House of Magic. Ein magischer Rahmen, um in die Zauberwelt der EHRLICH BROTHERS ins rechte Licht zu rücken –

fast wie von Zauberhand.

Weitere Informationen zu StoneslikeStones findet man unter www.stoneslikestones.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

StoneslikeStones GmbH

Herr Stephan Schliebusch

Ruhrau 41

45279 Essen

Deutschland

fon ..: +492015236770

fax ..: +4920152367719

web ..: http://www.stoneslikestones.eu

email : info@stoneslikestones.de

StoneslikeStones ist der Spezialist für individuelle Raumgestaltung. Seit 15 Jahren bietet das Essener Unternehmen intelligente Lösungen für Wand, Decke und vieles andere mehr. Bekannt wurde das Unternehmen vor allem durch den Vertrieb hochwertiger Steinmauer-Rekonstruktionen mit verblüffend echter Wirkung. Diese MSD-Paneele findet man heute in vielen Restaurants, Ladenlokalen, Wohnungen oder Einfamilienhäusern. Ob Wohnbereiche oder gewerblich genutzte Objekte – die Sortimentsvielfalt von Wandpaneelen und Rollware in unterschiedlichen Materialien bietet ein Höchstmaß an Gestaltungsmöglichkeiten. Die Palette reicht von klassisch-modern über mediterran bis innovativ-avantgardistisch. Die Produkte erfüllen höchste Qualitäts-Standards und bestechen durch Langlebigkeit, Stabilität sowie Natürlichkeit in Optik und Haptik. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine kurze Montagedauer aus und sind reversibel.

Pressekontakt:

engelconsult

Herr Hans-Michael Engel

Am Ruhrstein 15

45133 Essen

fon ..: +492014554151

email : info@engel-consult.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

PRO DESIGN launches new Product Family of FPGA-based Acceleration Cards