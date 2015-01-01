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Stopover clever nutzen: So wird der Flug nach Australien oder in die Südsee zum Erlebnis
Ein Zwischenstopp in Asien kann Fernreisen deutlich aufwerten. Besonders Singapur und Hongkong bieten ideale Möglichkeiten, den Flug nach Australien oder in die Südsee entspannt zu unterbrechen.
Langstreckenflüge nach Australien, Neuseeland oder in die Südsee gehören für viele Reisende zu den längsten Flugverbindungen weltweit. Umso wichtiger wird es, diese möglichst angenehm zu gestalten. Eine immer beliebtere Lösung: der gezielte Stopover.
Besonders bewährt haben sich Stopover in Singapur und Hongkong. Beide Metropolen liegen strategisch ideal auf den Flugrouten nach Australien, Neuseeland und in die Südsee und bieten optimale Bedingungen für einen Kurzaufenthalt von ein bis drei Tagen.
Ein Stopover in Singapur überzeugt vor allem durch seine moderne Infrastruktur, kurze Wege und die hohe Qualität an Hotels und Sehenswürdigkeiten. Vom futuristischen Stadtbild rund um Marina Bay bis hin zu tropischen Gärten und kulinarischen Highlights lässt sich die Stadt kompakt und entspannt erkunden. Auch Hongkong punktet mit einer einzigartigen Mischung aus Skyline, Natur und Kultur – und ermöglicht bereits in kurzer Zeit intensive Eindrücke zwischen Victoria Harbour, Märkten und grünen Inseln.
Neben dem zusätzlichen Erlebnis spielt auch der Komfort eine entscheidende Rolle. Ein Stopover hilft dabei, lange Flugstrecken zu unterbrechen und den Körper schrittweise an die Zeitverschiebung zu gewöhnen. Gerade auf dem Weg in den Pazifikraum kann dies den Jetlag deutlich reduzieren und für einen entspannteren Start am Ziel sorgen.
Oft wird unterschätzt, dass ein Stopover in vielen Fällen nur geringe Mehrkosten verursacht. Zahlreiche Fluggesellschaften nach Australien bieten entsprechende Optionen an, bei denen Zwischenstopps ohne oder mit nur geringen Aufpreisen möglich sind. Voraussetzung ist jedoch eine frühzeitige Planung, um die besten Flugverbindungen und passende Hotels zu sichern.
„_Gerade auf dem Weg nach Australien, Neuseeland oder in die Südsee empfehlen wir fast immer einen Stopover in Singapur oder Hongkong. Die Reise wird dadurch deutlich entspannter und gleichzeitig um ein zusätzliches Erlebnis bereichert_“, erklärt Uli Edelmann, Reiseexperte für Fernreisen von TMC Reisen.
Aus Expertensicht lässt sich festhalten: Wer einen Stopover gezielt einplant, macht aus einer langen Anreise einen echten Mehrwert. Statt reiner Flugzeit entsteht ein zusätzlicher Reisebaustein – und damit ein gelungener Start in die Fernreise.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
TMC Reisen
Herr Ulrich Edelmann
Nelkenweg 15
83109 Großkarolinenfeld
Deutschland
fon ..: 08031-9019833
fax ..: 08031-9019834
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email : info@tmc-reisen.de
Die TMC Reisen
– The Travel & Marketing Company GmbH – ist ein spezialisierter Reiseveranstalter für maßgeschneiderte Fernreisen mit Sitz in Oberbayern. Das Unternehmen entwickelt individuelle Reisekonzepte in den weltweit wichtigsten Fernreisezielen, darunter die Australien, Neuseeland sowie die Südsee.
Durch langjährige Erfahrung und ein starkes Partnernetzwerk bietet TMC Reisen eine persönliche Beratung – auch bei der optimalen Planung von Stopover-Reisen, um lange Flugstrecken komfortabel und erlebnisreich zu gestalten.
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