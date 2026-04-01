Strategische Expansion im DACH-Raum: roosi GmbH beruft Alexander Weitzel zum Chief Revenue Officer

Die roosi GmbH stärkt ihr Führungsteam: Alexander Weitzel wird zum 1. April 2026 zum Chief Revenue Officer ernannt und treibt die DACH-Expansion im Bereich Data Intelligence voran.

Rosenheim, 13. April 2026 – Die roosi GmbH, ein führendes Beratungshaus für Data Intelligence, setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort und verstärkt zum 1. April 2026 ihre Geschäftsführung. Mit der Ernennung von Alexander Weitzel zum Chief Revenue Officer (CRO) schafft das Unternehmen eine neue Schlüsselposition, um die Marktpräsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) maßgeblich auszubauen.

In seiner Funktion als CRO übernimmt Alexander Weitzel die vollumfängliche strategische sowie operative Verantwortung für sämtliche umsatzrelevanten Einheiten der roosi GmbH. Ziel dieser neu geschaffenen Rolle ist es, die Bereiche Marketing, Vertrieb, Kundenservice und Partnermanagement eng miteinander zu verzahnen. Durch diese Bündelung der Marktverantwortung stellt roosi sicher, dass Kunden über alle Kontaktpunkte hinweg ein nahtloses und konsistentes Erlebnis erfahren.

Alexander Weitzel blickt auf eine beeindruckende Karriere von rund 30 Jahren in der Data-Intelligence-Branche zurück. Er gilt als ausgewiesener Experte darin, komplexe technologische Innovationen in tragfähige Geschäftsmodelle zu überführen und so eine nachhaltige Wertschöpfung für Unternehmen zu generieren. Seine Expertise wird insbesondere dabei helfen, die Vertriebsaktivitäten in den Kernbereichen Data & AI-Lösungen, Corporate Performance Management und Data Strategy voranzutreiben.

„Wir freuen uns sehr, mit Alexander Weitzel einen Experten gewonnen zu haben, der unsere Vision einer ganzheitlichen Datenstrategie teilt“, kommentiert Wolfgang Fahrnberger, General Manager der roosi GmbH, die Personalentscheidung. „Als Chief Revenue Officer wird er sicherstellen, dass unsere internen Prozesse optimal ineinandergreifen, um unsere Kunden noch gezielter bei der Skalierung ihrer digitalen Initiativen zu unterstützen“.

Für die roosi GmbH steht dabei der Ansatz im Vordergrund, Daten nicht nur als technisches Nebenprodukt, sondern als wertvollen strategischen Rohstoff zu begreifen. Eine moderne Datenstrategie muss Menschen, Prozesse und Technologien integrieren, um Informationen sicher und gewinnbringend nutzbar zu machen. Hier agiert roosi als vertrauensvoller Begleiter für den Mittelstand, Konzerne sowie den öffentlichen Sektor.

Mit sieben Standorten in Deutschland und Österreich und einem Team von über 50 Spezialistinnen und Spezialisten deckt die roosi GmbH das gesamte Spektrum der datengetriebenen Transformation ab. Das Leistungsportfolio reicht von der ersten strategischen Beratung und der Definition einer Data Governance über Business Intelligence und IoT bis hin zur Implementierung modernster Künstlicher Intelligenz.

Der Fokus liegt dabei stets auf der nachhaltigen Verankerung von Datenkompetenz in den Kundenorganisationen. Ziel ist es, Unternehmen zu befähigen, selbstbestimmte Entscheidungen auf Basis valider Daten zu treffen und so ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Mit der Verpflichtung von Alexander Weitzel unterstreicht roosi den Anspruch, den Markt für Data Intelligence im DACH-Raum aktiv mitzugestalten und die Expansion seiner Beratungsleistungen weiter zu forcieren.

Lesen Sie die Original-Pressemeldung hier: Strategisches Wachstum: roosi GmbH gewinnt Alexander Weitzel als Chief Revenue Officer

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web ..: https://www.roo.si/

email : tim.erben@roo.si

Die roosi GmbH ist ein führendes Data Intelligence Beratungsunternehmen mit sieben Standorten in Österreich und Deutschland und über 50 Mitarbeiter:innen. Mit fundierter Expertise in den Bereichen Datenstrategie, Data Governance, Business Intelligence, Corporate Performance Management, IoT und Künstlicher Intelligenz unterstützt roosi sowohl öffentliche Einrichtungen als auch Unternehmen der Privatwirtschaft bei der digitalen Transformation. roosi begleitet Organisationen branchenübergreifend – von der strategischen Beratung über die technische Umsetzung bis hin zur nachhaltigen Verankerung datengetriebener Kompetenzen im Unternehmen. Ziel ist es, Datenkompetenz langfristig aufzubauen, selbstbestimmte Entscheidungen zu ermöglichen und eine zukunftsfähige Weiterentwicklung zu fördern.

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