Strategische Spende von CULT Food Science an New Harvest

Die Spende des Unternehmens an New Harvest, eine Organisation, die sich auf die Förderung der wissenschaftlichen Forschung im nachhaltigen und ethischen Lebensmittelanbau konzentriert, unterstützt die revolutionäre Forschung im Bereich Zelluläre Landwirtschaft.

Vancouver, British Columbia, 10. Februar 2022 – CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN0), eine innovative Investitionsplattform mit exklusivem Fokus auf sauberen, im Labor angebauten Lebensmitteln, die die Entwicklung neuartiger Technologien zur Bereitstellung einer nachhaltigen, ökologischen und ethischen Lösung für die globalen Krisen in der Massentierhaltung und Aquakultur vorantreiben, freut sich, eine kürzlich erfolgte Spende an New Harvest Corp. (New Harvest) bekannt zu geben. New Harvest ist eine seit 2004 aktive gemeinnützige Organisation, die sich der Weiterentwicklung des globalen Ernährungssystems durch zelluläre Landwirtschaft widmet. Diese Spende wird New Harvest bei der Fortsetzung seiner wichtigen wissenschaftlichen Forschung in der zellulären Landwirtschaft unterstützen.

CULT ist ein Pionier bei der Identifizierung vielversprechender zellbasierter Lebensmittelproduktionsmöglichkeiten und hat sich zu einem Bindeglied für Investoren und Anbauer entwickelt, um die zelluläre Landwirtschaft zu fördern. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass zellbasierte Lebensmittel die Zukunft sind. Wie in Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety hervorgehoben wird, wird die Nachfrage nach Fleisch und anderen tierischen Produkten weltweit voraussichtlich dramatisch steigen, da die Weltbevölkerung wächst bis zum Jahr 2050 wird die Bevölkerung voraussichtlich auf 9,5 Milliarden anwachsen und die Nachfrage nach tierischem Protein wird sich voraussichtlich verdoppeln.1 Diese Annahme unterstützt New Harvest und seine Forschung zur Entwicklung zellulärer Agrarprodukte im Rahmen mehrerer Projekte, Publikationen und anderer laufenden Initiativen.

Kommentar des Managements

Durch die Unterstützung von New Harvest und seinen Forschungsbemühungen im Zusammenhang mit der zellulären Landwirtschaft stellen wir Ressourcen bereit, um die derzeitigen und zukünftigen Engpässe der globalen Lebensmittelversorgungskette zum Nutzen zukünftiger Verbraucher zu verringern. Wir glauben an New Harvest und seine Initiativen, um die Produktion von zellulären Lebensmitteln auf eine neue Stufe zu heben und letztlich der Welt in Zukunft ausreichende und sicherere Lebensmittellösungen zu bieten, sagte Lejjy Gafour, President von CULT.

Über New Harvest

New Harvest ist eine gemeinnützige Organisation, die Forschung unterstützt, die darauf abzielt, den Einsatz von Tieren bei der Herstellung von tierischen Produkten zu eliminieren und somit die Erzeugung von Lebensmitteln, die mithilfe der zellulären Methode hergestellt werden, weltweit zu unterstützen. Es ist die Priorität von New Harvest, basierend auf solider Forschung, die Community mit nachhaltigen Verbesserungen in der Lebensmittelindustrie zu verbinden. Durch die Überbrückung von Lücken zwischen den Stakeholdern und der Kultivierung und Finanzierung modernster Forschung unterstützt New Harvest die zelluläre Landwirtschaft und die zukünftige Integration eines umweltbewussten und nachhaltigen globalen Ernährungssystems.

Über CULT Food Science

CULT Food Science Corp. (CSE: CULT) ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf saubere, im Labor gezüchtete Lebensmittel konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung bereitzustellen. CULT Food Science, das erste Unternehmen seiner Art in Nordamerika, möchte Einzelanlegern eine beispiellose Beteiligung an den innovativsten Start-ups, privaten Firmen und Unternehmen in der frühen Entwicklungsphase für kultiviertes Fleisch und fermentierte Milchprodukte auf der ganzen Welt ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter www.sedar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, könnte, dürfte, sollte oder wird, oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht unangemessener Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter www.sedar.com zu finden sind.

Anmerkungen

1. Ong, K. J., Johnston, J., Datar, I., Sewalt, V., Holmes, D., & Shatkin, Jo A (2021). Food safety considerations and research priorities for the cultured meat and seafood industry. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 1-28. doi.org/10.1111/1541-4337.12853

Quelle: CULT Food Science Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

