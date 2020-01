Strategische Zusammenarbeit von First Sensor und LeddarTech beschleunigt Einsatz von LiDAR

Partnerschaft von First Sensor und LeddarTech ermöglicht schnelleren Einsatz von LiDAR für Fahrerassistenzsysteme und Anwendungen für autonomes Fahren

Die First Sensor AG, Entwickler und Hersteller von Standardprodukten und kundenspezifischen Sensorlösungen, unterstützt LeddarTech, einen branchenführenden Anbieter einer vielseitigen und hochskalierbaren LiDAR-Plattform für Automobile und Mobilität, bei der Entwicklung der ersten offenen und umfassenden LiDAR-Plattformoption für OEMs und Tier1-Zulieferer in der Automobilbranche. Mit der Partnerschaft wollen die Unternehmen den Einsatz von LiDAR für Fahrerassistenzsysteme und Anwendungen für autonomes Fahren beschleunigen.

Die neue Plattform bietet ein vollständigeres und umfassenderes Lösungspaket, das auf die Anforderungen von OEMs und Tier1-Zulieferern in der Automobilbranche zugeschnitten ist. Gemeinsame Architekturen sowie standardisierte Komponenten reduzieren Risiken, gewährleisten eine verbesserte Skalierbarkeit des Produktionsvolumens und ermöglichen kostenoptimierte und flexible LiDAR-Anwendungen. Eine skalierbare Plattform-Roadmap verbessert Leistung und optimiert Kosten. Mit der Plattform erhalten Unternehmen Unterstützung von Technologieführern. Zudem lassen sich eigenes geistiges Eigentum und Fachwissen richtig nutzen.

First Sensor und LeddarTech entwickeln zuerst ein LiDAR-Evaluierungskit und präsentieren damit ein technisches Konzept in einer funktionierenden LiDAR-Technologie. Durch die Zusammenarbeit soll ein Werkzeug für Tier-1-Anwender und Systemintegratoren entstehen, mit dem diese eigene LiDAR-Technologien entwickeln können, die unter anderem auf den First Sensor-APDs und der LeddarEngine-Technologie basieren. Das Evaluierungskit richtet sich in erster Linie an Anwendungen im Bereich Front LiDAR wie Autobahnpiloten und Stauassistenten.

First Sensor entwickelt als ein führender Anbieter von Hochleistungs-Avalanche-Photodioden (APDs) das Empfängermodul für das LiDAR-Evaluierungskit. Das Empfängersubmodul, das die patentierte LeddarCore SoC und LeddarSP Signalverarbeitungssoftware von LeddarTech nutzt, erfasst den reflektierten Impuls von Objekten im Sichtfeld (Field of View, FoV), um Time-of-Flight (ToF) Daten für die Wiedergabe eines 3D-Bilds mit Tiefeninformationen bereitzustellen.

„Unser Ziel ist es, auf den Markt zugeschnittene LiDAR-Lösungen zu entwickeln, die für den Einsatz im Automobilbereich geeignet sind. Die Zusammenarbeit mit LeddarTech ermöglicht es uns, den Bereich des autonomen Fahrens voranzutreiben“, sagt Dr. Marc Schillgalies, VP Development bei First Sensor AG. „Autonomes Fahren ist ein Markt, der sich täglich weiterentwickelt. Mit LeddarTech entwickeln wir Technologien der nächsten Generation, die OEMs über viele Jahre hinweg nutzen können.“

„Wir freuen uns sehr, First Sensor, einen der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Chips, Komponenten, Sensoren und Sensorsystemen, als strategischen Partner gewinnen zu können“, sagt Michael Poulin, Vice-President, Product Management bei LeddarTech. „First Sensor, LeddarTech und andere ausgewählte Mitglieder, die gemeinsam und ergänzend als Teil des Leddar Ecosystem zusammenarbeiten, werden unseren Kunden einen Mehrwert bieten.“

Über die First Sensor AG

Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. First Sensor wurde 1991 in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard I WKN: 720190 I ISIN: DE0007201907 I SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com.

