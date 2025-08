Strategischer Player aus British Columbia positioniert sich im Zukunftsmarkt Energie und Seltene Erden

BLOOH Solution Ltd. startet strategische Neuausrichtung und Expansionsplan: Mit nachhaltiger Förderung seltener Erden und erneuerbaren Energien treibt das Unternehmen die globale Energiewende voran.

(Vancouver, BC) – Das auf nachhaltige Rohstoffgewinnung und Energieversorgung spezialisierte Unternehmen BLOOH Solution Ltd. aus British Columbia (Kanada) gibt heute seine strategische Neuausrichtung und seine ambitionierten Expansionspläne bekannt. Als Anbieter im Bereich seltener Erden und erneuerbarer Energielösungen strebt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der globalen Energiewende an.

„Seltene Erden gelten als Rückgrat moderner Technologien, von Windkraftanlagen über Elektromobilität bis hin zu Hightech-Elektronik“, sagt Michael Anderson, CEO von BLOOH Solution. „Unser Ziel ist es, diese kritischen Rohstoffe verantwortungsvoll, effizient und transparent bereitzustellen.“ Im Zentrum der Neuausrichtung steht die verantwortungsbewusste Gewinnung und Verarbeitung seltener Erden in Kanada, die eng mit der Erzeugung erneuerbarer Energien verknüpft ist, um die Unabhängigkeit westlicher Lieferketten zu stärken. Dabei setzt das Unternehmen auf modernste Technologien und digitale Steuerungssysteme, um Emissionen gezielt zu reduzieren und die Energieeffizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette kontinuierlich zu optimieren.

Zusätzlich kooperiert BLOOH Solution ausschließlich mit Unternehmen, die den ISO-14001-Standard erfüllen, und betreibt ein konsequentes Rückgewinnungsprogramm für kritische Metalle. In diesem Rahmen investiert das Unternehmen intensiv in die Rückgewinnung von Platin aus Elektronikschrott und industriellen Nebenströmen, um die Kreislaufwirtschaft zu stärken und die Materialversorgung langfristig zu sichern.

Derzeit arbeitet BLOOH Solution an mehreren Großprojekten zur Erweiterung seiner Produktionskapazitäten und vertieft Partnerschaften mit industriellen Abnehmern sowie Energieversorgern. In den kommenden Wochen wird das Unternehmen weitere Details zu Investitionsrunden, Projektankündigungen und seiner Kapitalstruktur veröffentlichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BLOOH Solution Ltd.

Frau Catherine Hall

Dunsmuir St 1055

V7X 1L4 Vancouver BC

Kanada

fon ..: +1 604 260 6692

web ..: https://blooh-solution.com

email : press@blooh-solution.com

BLOOH Solution Ltd. ist ein innovationsgetriebenes Unternehmen mit Sitz in Vancouver, BC. Seit seiner Gründung im Jahr 2021 fokussiert es sich auf die nachhaltige Förderung kritischer Rohstoffe und die Entwicklung leistungsstarker Energiesysteme in Nordamerika. Mit einem starken Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft und höchsten ESG-Standards gestaltet BLOOH Solution die Energie- und Materialversorgung der Zukunft.

