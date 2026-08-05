Streaming-Aus: Gitarrist Svenson setzt auf Vinyl statt Plattformkonzept

Gitarrist und Fachbuchautor Svenson hat seine Musik vollständig von Streaming-Plattformen wie Spotify entfernt und setzt stattdessen auf Vinyl

Putbus, 05.08.2026 – Unter dem Claim „Real Music for Real People“ hat der Gitarrist und Fachbuchautor Svenson seine Musik vollständig von Streaming-Plattformen wie Spotify, Deezer oder Apple Music entfernt. Auch etablierte Künstler wie Herbert Grönemeyer kritisieren das Streaming-Modell als strukturell problematisch. Svenson geht nun einen Schritt weiter: Während viele Stimmen Missstände benennen, zieht er mit dem vollständigen Rückzug konkrete Konsequenzen und positioniert sich damit bewusst gegen ein Konzept, das von zahlreichen Musikschaffenden zwar kritisiert, aber weiterhin genutzt wird.

„Ich kann und will dieses System nicht weiter unterstützen“, erklärt Svenson. „Der Umgang, die fehlende Wertschätzung und vor allen Dingen die Vergütung sind für mich so nicht mehr tragbar.“ Der Musiker setzt deshalb auf alternative Vertriebswege: Seine Werke sind weiterhin über Bandcamp als Download erhältlich. Hier verbleibt ein Großteil der Einnahmen direkt bei den Künstlern, außerdem wird Musik ohne algorithmische Vermittlung im direkten Austausch mit Fans vertrieben. Zudem werden CDs und DVDs direkt angeboten und das Sortiment erweitert.

Einen besonderen Fokus legt Svenson aber auf Vinyl-Schallplatten, die über ElasticStage erhältlich sind: Sämtliche Veröffentlichungen erscheinen nun auch als limitierte Vinyl-Editionen. Die Alben „Acoustic Holiday“ und „Yeehaw“ zum Beispiel sind mit umfangreichen Booklets ausgestattet, die bislang unveröffentlichte Fotos enthalten. Darüber hinaus sind die Alben „Acoustic Holiday“ und „Home & Everywhere“ erstmals als CD verfügbar.

Mit diesem Schritt verfolgt der Künstler ein klares Ziel: Musik wieder als bewusstes Hörerlebnis zu etablieren. „Meine Musik ist als Gesamtkunstwerk gedacht, für das man sich Zeit nehmen sollte“, so Svenson. Insbesondere die zunehmende Entkopplung von Werk und Urheber kritisiert er: In playlistgetriebenen Strukturen verliere Musik an Kontext, während gleichzeitig Informationen über beteiligte Musiker und Produktionsprozesse in den Hintergrund treten. „Ich möchte auch nicht Song Nummer 25 auf irgendeiner Playlist sein, zwischen Fake Artists und KI-Künstlern.“

Kritisch äußert sich Svenson auch zur wachsenden Bedeutung von KI-generierten Inhalten in der Musikbranche. „Wir verlieren so unsere Einzigartigkeit, die allen Menschen innewohnt.“ Als Gegenentwurf bietet er bei seinen Veröffentlichungen umfangreiche Zusatzinformationen an, darunter detaillierte Booklets mit Einblicken in Entstehungsprozesse und Recording-Hintergründe. „Ich glaube, dass Musik so wieder greifbar und verständlich wird“, erklärt der Künstler.

Im kommenden Jahr blickt Svenson auf sein 20-jähriges Künstlerjubiläum zurück. In diesem Rahmen sind weitere Veröffentlichungen auf Vinyl, CD und als Download geplant. Auch das Live-Album „Live And Raw in Shanghai“ soll erstmals auf Vinyl erscheinen.

Weitere Informationen und Veröffentlichungen sind verfügbar unter:

https://elasticstage.com/svensonguitar

https://svenson.bandcamp.com/

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Über Svenson

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Svenson ist Gitarrist und Fachbuchautor mit Fokus auf Soundästhetik und musikalische Detailarbeit. Die künstlerische Laufbahn des studierten Gitarristen ist geprägt von der kontinuierlichen Suche nach dem optimalen Klang, die er auch in Fachpublikationen dokumentiert hat. Zum US-amerikanischen Film „Low Key Hustle“ von Rock White komponierte er 2020 die Filmmusik. Er ist Preisträger des Deutschen Rock- und Pop-Preises und hat mit verschiedenen Künstlern wie zum Beispiel Jennifer Batten (Jeff Beck, Michael Jackson), Rhani Krija (Sting, Al Di Meola) und Alexander Veljanov (Deine Lakaien) zusammengearbeitet.

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