Streetfood-Elite für Saison 2026 dringend gesucht

Jetzt bewerben: Foodtruck-Betreiber und mobile Gastronomen können sich ab sofort für die Standplätze ab April 2026 registrieren.

KEMPTEN 12.02.2026 – Wenn im April die Streetfood-Saison vor alpiner Kulisse startet, stehen die Zeichen auf Wachstum. Der größte Veranstalter der Region Streetfood Allgäu erweitert sein Portfolio mit neuen Konzepten zu den bereits sehr erfolgreichen und etablierten Märkten und sucht ab sofort im gesamten deutschsprachigen Raum, ambitionierte Gastronomen für seine Festivals von Ulm bis zum Bodensee.

9-11 Märkte im Jahr mit bis zu 15.000 Besuchern.

Konzert Catering mit bis zu 22.000 Besuchern.

Die Fakten:

* Marktpotential:

Das Allgäu mit seiner Mischung aus kaufkräftigem Stammpublikum und Millionen von Touristen ist eine einzigartige Wirtschaftsdynamik.

* Expansion:

Neben den klassischen Streetfood-Meilen sind weitere Festivals in der Planung, die spezialisierten Anbietern mit Italienischer sowie Lateinamerikanischer Kulinarik eine Plattform bieten.

* Vermittlung:

Das Netzwerk von Streetfood Allgäu, was weit über die Grenzen des Allgäus hinausreicht, bietet mobilen Gastronomen zudem die Möglichkeit ihre Reichweite zu erhöhen. Von großen Konzerten bis hin zu Betriebsfeiern.

Jetzt bewerben: Foodtruck-Betreiber und mobile Gastronomen können sich ab sofort für die Standplätze ab April 2026 registrieren.

Kontakt & Termine: https://www.streetfoodallgaeu.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

schoettler.io

Herr Michael Schöttler

Birkenhof 48

16767 Leegebruch

Deutschland

fon ..: 01605562876

web ..: https://schoettler.io/

email : spam@schoettler.io

Streetfood Allgäu ist der führende Veranstalter für Genuss-Events und Foodfestivals in der Region. Mit einem Fokus auf Qualität, Regionalität und professionelles Event-Management schafft das Unternehmen Begegnungsstätten für Genießer und erstklassige Geschäftsmöglichkeiten für mobile Gastronomen.

Pressekontakt:

Mario Haupenthal & Patrik Schmidt GbR ( Streetfood Allgäu )

Herr Mario Haupenthal

Beethovenstraße 2

87435 Kempten

fon ..: +4915123254007

email : info@streetfoodallgaeu.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aus Abraum wird Mehrwert: EcoGraf testet Epanko-Tailings für klimafreundliche Bauprodukte ,,Lakota Life“ -Schwitzhüttenritual und mehr am Beuerhof 14.-17. Mai 2026