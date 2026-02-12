  • Streetfood-Elite für Saison 2026 dringend gesucht

    Jetzt bewerben: Foodtruck-Betreiber und mobile Gastronomen können sich ab sofort für die Standplätze ab April 2026 registrieren.

    BildKEMPTEN 12.02.2026 – Wenn im April die Streetfood-Saison vor alpiner Kulisse startet, stehen die Zeichen auf Wachstum. Der größte Veranstalter der Region Streetfood Allgäu erweitert sein Portfolio mit neuen Konzepten zu den bereits sehr erfolgreichen und etablierten Märkten und sucht ab sofort im gesamten deutschsprachigen Raum, ambitionierte Gastronomen für seine Festivals von Ulm bis zum Bodensee.

    9-11 Märkte im Jahr mit bis zu 15.000 Besuchern.

    Konzert Catering mit bis zu 22.000 Besuchern.

    Die Fakten:

    * Marktpotential:

    Das Allgäu mit seiner Mischung aus kaufkräftigem Stammpublikum und Millionen von Touristen ist eine einzigartige Wirtschaftsdynamik.

    * Expansion:

    Neben den klassischen Streetfood-Meilen sind weitere Festivals in der Planung, die spezialisierten Anbietern mit Italienischer sowie Lateinamerikanischer Kulinarik eine Plattform bieten.

    * Vermittlung:

    Das Netzwerk von Streetfood Allgäu, was weit über die Grenzen des Allgäus hinausreicht, bietet mobilen Gastronomen zudem die Möglichkeit ihre Reichweite zu erhöhen. Von großen Konzerten bis hin zu Betriebsfeiern.

    Jetzt bewerben: Foodtruck-Betreiber und mobile Gastronomen können sich ab sofort für die Standplätze ab April 2026 registrieren.

    Kontakt & Termine: https://www.streetfoodallgaeu.de/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    schoettler.io
    Herr Michael Schöttler
    Birkenhof 48
    16767 Leegebruch
    Deutschland

    fon ..: 01605562876
    web ..: https://schoettler.io/
    email : spam@schoettler.io

    Streetfood Allgäu ist der führende Veranstalter für Genuss-Events und Foodfestivals in der Region. Mit einem Fokus auf Qualität, Regionalität und professionelles Event-Management schafft das Unternehmen Begegnungsstätten für Genießer und erstklassige Geschäftsmöglichkeiten für mobile Gastronomen.

    Pressekontakt:

    Mario Haupenthal & Patrik Schmidt GbR ( Streetfood Allgäu )
    Herr Mario Haupenthal
    Beethovenstraße 2
    87435 Kempten

    fon ..: +4915123254007
    email : info@streetfoodallgaeu.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. www.elite-fitness.at – Fitnessstudio in Leonding gesucht?
      ELITE Fitness Linz-Oberösterreich - Fitnessstudio Linz-Leonding...

    2. Lesementoren für Schüler in Ostdeutschland dringend gesucht
      Die Lesekompetenz von zahlreichen Grundschülern nimmt enorm ab. Für sie ist eine zusätzliche Förderung essentiell. Werden sie nicht gefördert, hat das eklatante Folgen für ihren Bildungsweg....

    3. Neue Methoden zur Aufbereitung Seltener Erden dringend gesucht – und gefunden
      Seltene Erden sind nicht selten, weil es zu wenig davon gibt. Sondern weil die Aufbereitung schwierig und von China dominiert ist....

    4. Emotionale Tierbefreiung: Zwei Lämmer aus Schlachthof gerettet! – Patenschaften dringend gesucht
      In einer nächtlichen Rettungsaktion gelang es mutigen Tierretter*innen des Deutschen Tierschutzbüro e.V. zwei Lämmer aus einem Schlachtbetrieb zu befreien, in dem sie wenige Tage später getötet werden...

    5. Hantermann: Weitere Maschinen aufgebaut / Umstellung auf LED /Weitere Mitarbeitende dringend gesucht
      Modernisierungen sollen den Weg in die Zukunft vorbereiten...

    6. Gardorello läutet die Stelzenhaus-Saison 2026 ein
      Die Saison 2026 für hochwertige Stelzenhäuser startet jetzt: Der Premium-Anbieter Gardorello startet mit exklusivem EARLY-BIRD Angebot....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.