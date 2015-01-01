Strenge Umweltauflagen befeuern De.mem’s Geschäft

Das weltweit tätige Wasseraufbereitungsunternehmen De.mem hat in seinen neuesten Quartalszahlen gezeigt, wie sich der Boom in der Bergbaubranche positiv auf De.mems Geschäft auswirkt. Clay Neale arbeitet seit 2022 im Unternehmen als Senior Business Development Manager, insbesondere für den Geschäftsbereich Spezialchemikalien in Westaustralien. Ein wesentlicher Teil seiner Aufgaben besteht in der engen Zusammenarbeit mit Kunden aus dem Bergbau, vor allem mit Unternehmen aus dem derzeit boomenden Goldabbau. Neale kennt die Branche daher gut und weiß, dass Firmen wie De.mem von den aktuellen Entwicklungen profitieren können.

Herr Neale, die Bergbauindustrie in Australien boomt. Können Sie beschreiben, wie sich das auf De.mems Geschäft auswirkt?

De.mem bietet Bergbaukunden Produkte und Dienstleistungen rund um die Wasser- und Abwasseraufbereitung aus einer Hand. In einem sehr fragmentierten Markt, in dem viele kleinere Anbieter um Aufträge konkurrieren, sind wir damit gut positioniert, um mit größeren Bergbauunternehmen zusammenzuarbeiten, die es vorziehen, bei einem oder wenigen Anbietern einzukaufen. Darüber hinaus sind wir ein sehr service- und qualitätsorientiertes Unternehmen. Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel, da dies stabile Beziehungen und Geschäfte schafft und Kunden zu unserem Unternehmen zurückbringt.

Welche konkreten Vorteile kann De.mem seinen Kunden bieten?

Wie bereits erwähnt, ist unser One-Stop-Shop-Ansatz in der Wasseraufbereitungsbranche ziemlich einzigartig. Allein in Australien beschäftigt De.mem rund 65 Mitarbeiter an 6 Standorten, die über fundiertes technisches Fachwissen verfügen. Dadurch sind wir in der Lage, unseren Kunden Chemikalien für die Wasser- und Abwasseraufbereitung, alle Arten von Wasseraufbereitungssystemen und -anlagen, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen sowie eine breite Palette an Verbrauchsmaterialien anzubieten. Innerhalb unserer Spezialchemikalien-Sparte verfügen wir nicht nur über umfangreiches Know-how in der Bereitstellung von Antiscalants, (also chemischen Substanzen, die Ablagerungen vorbeugen) für unsere Kunden aus dem Bergbau, sondern auch in vielen anderen Bereichen der Prozesschemie, wie z. B. Entschäumern, Korrosionsinhibitoren und Flockungsmitteln. Wir helfen unseren Kunden so, die Effizienz ihrer Prozesse zu maximieren und gleichzeitig die Kosten zu minimieren.

Was sind Ihre Pläne und Ideen, um mehr Kunden in diesem Bereich zu unterstützen?

Wir haben unser Angebot und unsere Leistungsfähigkeit erweitert, um die Zusammenarbeit mit De.mem für Kunden aus dem Bergbau noch attraktiver zu machen. Durch die kürzlich erfolgte Übernahme von Core Chemicals, einem in Perth ansässigen Spezialchemieunternehmen, haben wir beispielsweise eine weitere wichtige Kompetenz hinzugewonnen – die Bereitstellung von Spezialchemikalien für die Goldfragmentgewinnung und -rückgewinnung für Kunden aus dem Goldbergbau. In ähnlicher Weise haben wir begonnen, unseren Kunden aus dem Bergbau die Kompetenzen anderer Unternehmen der De.mem-Gruppe anzubieten, beispielsweise die Lieferung von membranbasierten Wasseraufbereitungsanlagen oder deren Wartung und Instandhaltung.

Wie schätzen Sie die zukünftigen Entwicklungen in diesem Bereich ein? Gibt es externe Effekte, die sich positiv auf den Markt auswirken?

Sicherlich treibt der aktuelle Anstieg des Goldpreises den Markt in Westaustralien an, wo es eine starke Goldminenindustrie gibt. Die Regulierung ist ein weiterer wichtiger Treiber für unser Geschäft. Die Umweltvorschriften für Bergbauunternehmen in Australien und deren Durchsetzung sind streng, und die Strafen können erheblich sein. Daher müssen Bergbauunternehmen in hochentwickelte Abwasseraufbereitungssysteme und -anlagen investieren.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

demembranes.com/

Land: Australien

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Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: demembranes.com/investors/

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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

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