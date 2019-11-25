Stress kann gesund sein – wenn wir ihn richtig nutzen

88 % der Berufstätigen leiden regelmäßig unter Stress. Doch wer Stress als Herausforderung bewertet und bewusst steuert, bleibt gesünder, fokussierter und leistungsfähiger.

Berlin – Anna, 34, Marketingmanagerin, startet ihren Tag wie viele Berliner:innen: Wecker klingelt, E-Mails, Termine, Familie. Eigentlich ein Stressprogramm – doch heute spürt sie Energie und Fokus. Wissenschaftler:innen nennen diesen Effekt „gesunden Stress“: Nicht jeder Druck macht krank.

Stress ist kein Feind, sondern ein Werkzeug

„Stress ist erst einmal ein hochfunktionaler Mechanismus“, erklärt Jessica Wahl, Performance Coach aus Berlin. „Er mobilisiert Energie, erhöht Fokus und Handlungsfähigkeit. Problematisch wird es nur, wenn Stress chronisch wird und wir ihn nicht mehr bewusst steuern.“

Tatsächlich fühlen sich laut der Stressstudie 2023 der Swiss Life Deutschland 61 % der Erwerbstätigen dauerhaft psychisch belastet. 88 % berichten von regelmäßigem Stress in den vergangenen drei Monaten – besonders Führungskräfte und Menschen mit hoher Verantwortung.

Doch Stress muss nicht krank machen. Eine internationale Untersuchung im _International Journal of Clinical and Health Psychology_ zeigt: Wer Stress als Herausforderung statt Bedrohung bewertet, bleibt psychisch stabiler und zeigt deutlich weniger Symptome.

Die mentale Einstellung entscheidet

„Ob Stress uns schwächt oder stärkt, hängt stark von unserer Einstellung ab“, sagt Wahl. „In gesunden Dosen kann Stress Fokus, Motivation und sogar soziale Kompetenz fördern.“

Eine Langzeitstudie der Harvard School of Public Health bestätigt das: Menschen, die Stress als sinnvoll oder leistungsfördernd erleben, erkranken seltener an stressassoziierten Krankheiten – selbst bei hohem Stresslevel.

„Eine gewisse Dosis Stress macht Dinge spannender, erhöht Aufmerksamkeit und bringt uns in Bewegung“, so Wahl. „Oft empfinden wir einen vollen, produktiven Tag im Rückblick als erfüllender als einen stressfreien Tag ohne Ergebnis.“

Stresskompetenz ist trainierbar

Gerade im Management zeigt sich: Stress ist ein Zeichen dafür, dass Verantwortung getragen und Entscheidungen Wirkung zeigen. Der Schlüssel ist nicht Stressvermeidung, sondern Stresskompetenz – die Fähigkeit, Belastung richtig einzuordnen, Ressourcen bewusst zu aktivieren und rechtzeitig für Ausgleich zu sorgen.

* Stress bewusst steuern

* Pausen einplanen

* Aufgaben priorisieren

„Wir werden Stress aus unserem Leben nicht verbannen“, sagt Wahl. „Aber wir können lernen, ihn zu nutzen – als temporären Leistungsimpuls statt als dauerhafte Überforderung. Genau darin liegt der Hebel für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit.“

Stress sinnvoll genutzt

Am Ende zeigt sich: Stress ist kein Feind, sondern ein Werkzeug. Wer lernt, ihn bewusst zu steuern, kann seine Energie gezielt einsetzen, konzentrierter arbeiten – und am Ende sogar zufriedener sein. Stress macht also nicht automatisch krank. Richtig genutzt, macht er leistungsfähig.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jessica Wahl – Institut für Personal Performance – Coaching Berlin

Frau Jessica Wahl

Taborstr. 17

10997 Berlin

Deutschland

fon ..: 030-61283123

web ..: https://www.jessicawahl.de

email : Info@JessicaWahl.de

Das Institut für Personal Performance Coaching begleitet seit 20 Jahren Fach- und Führungskräfte sowie Persönlichkeiten in herausfordernden beruflichen Kontexten.

Jessica Wahl, Senior Performance Coach, Atem-, Stimm- und Sprechtherapeutin, und Jörg Tewes, Diplom-Schauspieler und Senior Performance Coach, sind international als führende Experten für Performance- und Karriere-Coaching bekannt.

Das Coaching findet in einem einzigartigen Ambiente im Herzen von Berlin-Kreuzberg statt: Das Institut befindet sich in einer wunderschönen Kirche, die eine Atmosphäre von Ruhe, Konzentration und Klarheit bietet – ein bewusster Kontrapunkt zur pulsierenden Dynamik der Großstadt.

Der Fokus des Coaching-Ansatzes liegt auf Haltung, Präsenz und nachhaltiger Performance – alles unter realen Bedingungen und mit einem klaren Ziel: Menschen nicht nur fachlich, sondern auch persönlich zu stärken. Besonders wird auf die Entwicklung von Soft Skills, emotionaler Intelligenz und der Fähigkeit zur authentischen Selbstpräsentation Wert gelegt. So werden die Klienten optimal auf die komplexen Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorbereitet, die sowohl technisches Wissen als auch ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten erfordern. https://www.jessicawahl.de

Pressekontakt:

Hagen PR

Jan Kerner

Taborstr. 17

10997 Berlin

fon ..: 030-61283123

