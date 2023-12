stromee treibt den Energiemarkt voran: Ein Jahr voller Wachstum

stromee erzielt mit seiner innovativen Ökostrom-Plattform signifikanten Kundenzuwachs und trägt wesentlich zur CO2-Einsparung im Energiemarkt bei.

Das Berliner Clean-Energy-Startup stromee setzt seinen Wachstumskurs auf dem Energiemarkt fort. Mit seinem innovativen Marktplatzkonzept, bei dem Verbraucher Ökostrom von dezentralen Erzeugungsanlagen über die Webseite www.stromee.de selbst wählen können, hat das Unternehmen auch in diesem Jahr nachhaltige Veränderungen im deutschen Energiemarkt angestoßen. Über 100.000 Konsumenten nutzen mittlerweile stromee Ökostrom oder Heimautomation, ein klarer Beleg für den Erfolg und die breite Akzeptanz des Konzepts.

Die Online-Plattform für erneuerbare Energie hat ihr Netzwerk erweitert und umfasst nun über 21 dezentrale Erzeugungsanlagen, was die Auswahl an erneuerbaren Energiequellen vergrößert. Die Kundenzahl ist allein in diesem Jahr um mehr als das Doppelte gewachsen, ein Indikator für das wachsende Interesse an nachhaltigen Energiequellen. Zudem konnte durch den Einsatz von Ökostrom eine jährliche CO2-Einsparung von 66.000 Tonnen erreicht werden. Diese Menge entspricht in etwa dem CO2-Ausstoß von rund 14.000 Autos pro Jahr oder der CO2-Absorption durch etwa 1.100.000 Bäume in diesem Zeitraum, was die Effizienz von stromees Ansatz zur CO2-Reduktion verdeutlicht.

Mario Weißensteiner, Mitbegründer und Geschäftsführer von stromee, betont die Bedeutung des Strukturwandels in der Energiebranche. Er sieht die Zukunft der Energiebeschaffung als „grün“, digital und sektorübergreifend. Weißensteiner unterstreicht: „Ich habe 1998 meine Ausbildung in der Energiewirtschaft begonnen und es war für mich noch nie so spannend wie heute in dieser Branche zu arbeiten. Die jüngste Energiekrise hat gezeigt, dass ein deutlicher Umbruch bzw. Übergang zu einer unabhängigen und kohlenstofffreien Energieversorgung stattfinden muss. Es ist wichtig, gesamtheitliche Lösungen zu finden, um diesen Übergang zu unterstützen“

stromee demonstriert kontinuierlich sein Engagement für eine nachhaltige Energiezukunft. Jüngst erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio um klimaneutrales Ökogas, womit es seinen Kunden neben Ökostrom nun auch eine ganzheitliche und nachhaltige Energieversorgung bietet. Diese Neuerung ist ein weiterer Schritt in Richtung der ambitionierten Ziele von stromee, bis 2030 eine Million Menschen in Deutschland mit echtem Ökostrom und energiesparenden Smart Home Produkten versorgen zu wollen. Das Unternehmen unterstützt somit aktiv den Übergang zu einer grünen, digitalisierten und sektorübergreifenden Energieversorgung, die auf Innovation und Nachhaltigkeit abzielt.

stromee ist ein digitaler Energieanbieter der homee GmbH. Seit 2022 bietet das Energie-Startup Ökostrom über einen digitalen Marktplatz und Ökogas auf www.stromee.de an. Aktuell versorgt stromee deutschlandweit über 90.000 Konsumenten in Deutschland. Die homee GmbH ist ein Joint Venture, welches zu 1/3 der Energie Steiermark Kunden GmbH, zu 1/3 der Novaco Invest GmbH und zu 1/3 der Codeatelier GmbH gehört.

