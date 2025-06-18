Stromerzeugung aus nuklearer Energie steigt und steigt

Steigt die Menge des erzeugten Stromes, steigt auch der Bedarf an Uran.

Erstveröffentlichung: 19.01.2026, 18:15 Uhr Zürich/Berlin

2025 dürfte die weltweite Stromerzeugung aus der Atomkraft einen neuen Rekordwert erreicht haben. Besonders dazu beigetragen hat die Stromproduktion in Indien, China, Frankreich und Südkorea. Auch Japans Atomstromproduktion hat sich erholt, die Katastrophe von Fukushima ist Vergangenheit. Übrigens sind die meisten Kernkraftwerke in Europa gelegen, nämlich 39 Prozent. Besonders eifrig beim Bau neuer Kernreaktoren ist Asien. Und sind die im Bau befindlichen Atomreaktoren und die, die bereits genehmigt sind, einmal in Betrieb, dann wird Asien mit rund 246.000 MW als Teil der globalen Kernenergiekapazität von 590.000 MW, zum wichtigsten Kernkraftwerksstandort der Welt aufsteigen.

Auch in den USA besteht eine nicht zu unterschätzende Kapazität von Kernkraftwerken in der Entwicklungsphase. Uran ist in den USA in die Liste der kritischen Mineralien 2025 aufgenommen worden. Die Nachfrage nach Uran wird aufgrund des globalen Ausbaus der Kernenergie und dem Wunsch nach Energieunabhängigkeit weiter steigen. Die Kernenergie wurde quasi neu entdeckt, denn sie bietet eine zuverlässige Grundlastversorgung und eine geringe CO2-Bilanz.

Gemäß der World Nuclear Association und BofA Global Research könnte sich die Zahl der Kernreaktoren aufgrund der im Bau befindlichen und geplanten, weltweit mehr als verdoppeln. Gesellschaften, die Uran fördern, verarbeiten oder handeln, sollten von der Entwicklung profitieren, so etwa Uranium Energy oder IsoEnergy.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – gilt als Uranproduzent, der zeitnah in Produktion gehen könnte, und verfügt in Saskatchewan über hochgradige Uranliegenschaften. Weitere Uranprojekte befinden sich in Australien, Argentinien und in den USA. Besonders hochwertig ist das Larocque East-Projekt im Athabascabecken in Saskatchewan.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada. Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung gehören zum Geschäft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-11-update/

Quellen:

https://orf.at/stories/3381983/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-11-update/.

