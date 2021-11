Stromerzeugung aus organischen Abfallanlagen mit Silber

Indem Silbernanopartikel zu den Bakterien im Abfall hinzugefügt werden, könnte eine groß angelegte Stromerzeugung möglich werden.

Bauen bestimmte Bakterien organische Abfälle ab, dann wird Strom produziert, wenn auch in geringen Mengen. So führt etwa durch das Bakterium Shewanella die Zersetzung organischer Materie zur Erzeugung von Elektronen. Als Energiequelle sinnvoll wird dieser Vorgang erst wenn Silber-Nanopartikel, also kleinste Silberteile, hinzugefügt werden. Wie Chemiker und Ingenieure der Universität Kalifornien entdeckten, setzen Nanopartikel Silberionen frei, die im Inneren der Bakterienzelle noch mehr Elektronen einfangen. Ein interessanter Ansatz im Bereich der Nachhaltigkeitsbemühungen. Einerseits wird das Grundwasser dekontaminiert, andererseits können entstehende erneuerbare Energien gewonnen werden.

Daher sprechen die Forscher in Zusammenhang mit dem Shewanella-Silber auch von „mikrobiellen Brennstoffzellen“. Weitere Studien könnten zu einer bedeutsamen Stromerzeugung führen. Dies ist nur eines von vielen Beispielen, was mit dem Edelmetall Silber alles möglich ist, gerade im Energiesektor. Wasserstoff, von vielen als der Kraftstoff der Zukunft gehandelt, kann mithilfe von Silber leichter zum Einsatz kommen. Denn Wasserstoff, bereits im Schwerlastverkehr, bei Bussen oder Mülltransportern zur Emissionsvermeidung genutzt, ist schwierig in der Lagerung. Wasserstoff muss bei sehr niedrigen Temperaturen gelagert werden. An einer Vereinfachung der Lagerung könnten Silber, Gold oder auch Kupfer beitragen. Forscher entdeckten, dass bei einer Verbindung dieser Metalle mit Wasserstoff, der Wasserstoff in einer stabileren Form vorliegt. Was die weltweiten Forschungen noch ans Tageslicht bringen werden, Silber ist auch aus Anlegersicht ein Edelmetall, das nicht vernachlässigt werden sollte, ebenso wie Silbergesellschaften. Da kommen Discovery Silver und Endeavour Silver ins Spiel.

Discovery Silver – https://www.youtube.com/watch?v=OlCjZof-Z44 – kann sich bei seinem Cordero-Silberprojekt in Mexiko über eine Mineralressourcenschätzung (gemessen und angezeigt) von 910 Millionen Unzen Silberäquivalent freuen.

Endeavour Silver – https://www.youtube.com/watch?v=oH8LZEpqQd8 – besitzt zwei Silber-Gold-Minen in Mexiko und ist seit Jahren erfolgreicher Produzent.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und Discovery Silber (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

