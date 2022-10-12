  • Strompreise auf Achterbahnfahrt – meinGAMING Strom bleibt auf Kurs für Gamer und Vielverbraucher

    Während die Strombörse verrückt spielt, gibt es für Gamer eine entspannte Nachricht: meinGAMING Strom bietet 24 Monate Preissicherheit – zu einem Arbeitspreis, der Vielverbraucher wirklich entlastet.

    BildBörsenchaos? Nicht unser Problem.
    Volatile Energiemärkte, sprunghafte Preisanstiege, nervöse Versorger – wer die Energienachrichten verfolgt, kennt das Bild. Doch wer gerade ein High-End-Gaming-Setup, ein Smart-Home oder mehrere Konsolen betreibt, hat Besseres zu tun, als täglich die Strombörse zu checken. Genau hier setzt meinGAMING Strom an.

    Das Prinzip ist simpel: Langfristiger Einkauf statt Zocken an der Börse. Während mancher Anbieter von kurzfristigen Preisschüben überrascht wird, hat das Team hinter meinGAMING Strom seine Energie-Strategie längst optimiert.

    24 Monate Preisgarantie: kein Stress, egal was der Markt macht
    Das Ergebnis dieser Strategie: Kunden, die jetzt zu meinGAMING Strom wechseln, sichern sich 24 Monate Energiepreisgarantie – egal was auf dem Energiemarkt passiert. „Wir wollen, dass sich unsere Kunden voll auf ihr Game fokussieren können – und nicht auf ihre Stromrechnung“, so das meinGAMING-Team. „Preissicherheit ist kein Luxus. Das ist der Standard, den Vielverbraucher verdienen.“

    Die Hard-Facts für Power-User
    – Arbeitspreis: unter 30 Cent/kWh – besonders lohnend ab 2.500 kWh/Jahr
    – 24 Monate Preisgarantie – kein Stress, volle Planungssicherheit
    – 100 EUR Hardware-Bonus bei 24 Monaten Laufzeit
    – 100 % Ökostrom – nachhaltig durch alle Levels
    – Digitaler Wechsel in wenigen Klicks, inkl. KI-Wechselassistent & WhatsApp-Support

    Stadtwerke-Qualität trifft Gaming-Community
    Hinter dem lockeren Auftritt steckt geballte Energie-Expertise: Produktgeber ist die SWK ENERGIE GmbH aus Krefeld, eines der innovativsten Stadtwerke Deutschlands mit über 800.000 Energiekunden. Mit meinGAMING Strom erschließt das Unternehmen erstmals gezielt eine Community, die von klassischen Energieprodukten bisher kaum abgeholt wurde – und das mit echter Substanz statt nur buntem Branding.

    Jetzt wechseln – und den nächsten Preisschock einfach ignorieren
    Der Wechsel dauert wenige Minuten und funktioniert komplett digital. Unter www.meingaming.de können Interessierte ihren Gamer-Typ ermitteln, ihre potenzielle Ersparnis berechnen und den Tarif direkt abschließen. Sicherheit, Planbarkeit, fairer Preis – und das für alle, die Strom nicht sparen, sondern clever bezahlen wollen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    meinGAMING Strom
    Frau Maja Berger
    Friedrichstraße 95
    10117 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 030 / 96 53 55 55
    web ..: https://www.meingaming.de
    email : presse@meingaming.de

    meinGAMING Strom ist das Community-nahe Energieangebot für die digitale Generation. Es kombiniert die Zuverlässigkeit der SWK ENERGIE GmbH aus Krefeld mit einem modernen, digitalen Lifestyle-Ansatz. Ziel ist es, Haushalten mit hohem Stromverbrauch – von Gamern bis zu Technik-Enthusiasten – faire, transparente und planbare Konditionen zu bieten.

    Pressekontakt:

    meinGAMING Strom
    Frau Maja Berger
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