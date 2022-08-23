Struktur statt Aktionismus: Ulrich Kern stellt Beratungsansatz „Klarheitsarchitektur(TM)“ vor

Schluss mit dem Aktionismus: Ulrich Kern präsentiert mit „Klarheitsarchitektur(TM)“ einen neuen Ansatz, der Komplexität in Unternehmen dekonstruiert und echte Entscheidungsfähigkeit wiederherstellt.

Entscheidungen werden komplexer, Entscheidungsprozesse gleichzeitig langsamer: Viele Unternehmen reagieren auf steigenden Druck mit zusätzlichen Maßnahmen, Workshops und Initiativen – und verlieren dabei Orientierung. Mit dem Ansatz Klarheitsarchitektur(TM) stellt Ulrich Kern einen Beratungsansatz vor, der unternehmerische Entscheidungen nicht beschleunigt, sondern strukturiert – und damit wieder handlungsfähig macht.

Klarheitsarchitektur(TM) richtet sich an Unternehmer und Führungskräfte, die vor strategischen Weichenstellungen stehen und feststellen, dass klassische Beratungsansätze an Grenzen stoßen. Statt neue Methoden oder Prozesse einzuführen, überträgt der Ansatz Denkprinzipien aus der Architektur – Statik, Tragfähigkeit und Funktionalität – auf unternehmerische Fragestellungen.

„Unternehmen scheitern selten an fehlenden Ideen, sondern an fehlender Struktur“, sagt Ulrich Kern von Solutions4Business. „Wenn alles gleichzeitig wichtig ist, entsteht keine Klarheit. Klarheitsarchitektur(TM) schafft Ordnung dort, wo Komplexität Entscheidungen blockiert – nicht durch Aktionismus, sondern durch präzise Struktur.“

Drei Ebenen unternehmerischer Klarheit

Der Ansatz folgt einer klaren inneren Logik und gliedert sich in drei aufeinander aufbauende Ebenen:

Dekonstruktion:

Komplexe Situationen werden zunächst entlastet. Annahmen, Prioritäten und laufende Aktivitäten werden überprüft und vom Überflüssigen getrennt.

Statik-Prüfung:

Entscheidungen und Strukturen werden daraufhin geprüft, ob sie auch unter Druck tragfähig bleiben – oder lediglich den Eindruck von Sicherheit vermitteln.

Neukonstruktion:

Auf dieser Basis entsteht eine klare Ordnung, die Orientierung gibt, Entscheidungen vereinfacht und unternehmerisches Handeln wieder fokussiert ermöglicht.

Einsatzfelder

Klarheitsarchitektur(TM) kommt insbesondere in Situationen zum Einsatz, in denen Unternehmen vor grundlegenden Entscheidungen stehen – etwa bei strategischer Neuausrichtung, Führungs- und Entscheidungsfragen, in Wachstums- oder Transformationsphasen sowie bei der Strukturierung komplexer Organisationen und Geschäftsmodelle.

Für das kommende Quartal plant Ulrich Kern vertiefende Workshops sowie die Veröffentlichung eines fachlichen Whitepapers, um den Ansatz einem erweiterten professionellen Publikum zugänglich zu machen.

Ulrich Kern ist Business Coach und Managementberater mit Sitz in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. Seit über zwanzig Jahren begleitet er inhabergeführte Unternehmen dabei, mit wachsender Komplexität umzugehen und tragfähige unternehmerische Strukturen aufzubauen.

Mit der von ihm entwickelten Klarheitsarchitektur(TM) stellt er Entscheidern einen strukturellen Rahmen zur Verfügung, um strategische Orientierung zu gewinnen und Entscheidungsfähigkeit wiederherzustellen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen Substanz, klare Ordnung und eine wirksame Umsetzung – mit dem Ziel, operative Reibung zu reduzieren und unternehmerische Risiken präzise steuerbar zu machen.

