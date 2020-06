Students Spirit Club

Students Spirit Club, der Shopping Club für Studenten*innen und Alumni die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen aber preisgünstigen Spirituosen sind.

Denn Fusel war gestern lautet das Motto des „Student Spirit Club“.

Der Start erfolgt zu Beginn in Deutschland und wird bei Erfolg auf weitere Regionen ausgebaut.

Die Idee „Students Spirit Club“ entstand im Rahmen einiger geselliger Zusammenkünfte mit dem ein oder anderem guten Drink. Faul und nicht gerade mit prallen Geldbeutel ausgestattet, freuten sich mitstudierende Kollegen immer wieder auf einen Drink des Hausherren.

So Agostino, einer der Ideengeber des Students Spirit Club.

Auffällig war der gute Geschmack, den die Studenten oft vom sonstigen „Fusel“ nicht gewohnt waren.

Dann wurde sich, nicht selten, auch nach dem Preis erkundigt! Selbstverständlich wurden teilweise auch sehr edle Tropfen getrunken, aber auch sehr hochwertige Spirituosen aus dem unteren und mittleren Preissegment.

Alles befand sich also im üblichen Studentenbudget.

Aber wer macht sich die Mühe, als Student Anfang 20, täglich Stunden im Internet immer nach der günstigsten Alternative zu suchen und dabei blind auf beiden Augen wenn es darum geht, die Prospekte und Angebote der Lebensmittelhändler/ Spirituosenhändler durchzugehen.

Noch nie gesehene Spirituosen, besser schmeckend, gleiche Kosten und weniger Kopfschmerzen nach der nächsten Party! Wo lag das Problem?

So faul wie die Online-Shopper sind, ist die größte Hürde die Bequemlichkeit.

Warum zum 5 km entfernten Händler gehen wenn der 100m entfernte Shop beim täglichen rausgehen lächelt. Beim Online-Shop mehrerer Lebensmittelhändler einen Account erstellen und bestellen? Man fühlt sich überfordert, es entspricht einfach nicht dem Zeitgeist. Also musste ein cooler Shop/Club nur für Spirituosen muss her.

Die Lösung war geboren: www.students-spirit.club

Um was geht es genau?

Du suchst nach:

o außergewöhnlichen Drinks?

o studentischen Preisen?

o überzeugender Qualität?

o exklusiven Angeboten?

o einfachen Bestellmöglichkeiten?

o Dokumentationen rund um die Welt der Spirituosen

o exklusive Unterstützung eurer Uniparty

All das bietet dir der „Students Spirit Club“ ab dem Sommer 2020 an.

Der „Students Spirit Club“ baut für Studenten*innen und Alumni den Shopping Club rund um das Thema hochwertige, exklusive aber preisgünstige Spirituosen auf.

Als Mitglied hast du die Chance, außergewöhnliche Bundles zu erwerben.

Flaschengrößen und Extras, die jeden Anlass zum Highlight werden lassen.

Ob ein Abend alleine, oder die Party mit guten Freunden, im Students Spirit Club findest du für alles und jeden den passenden Drink.

Aber was nützt dir der perfekte Drink, ohne die passenden Gläser?

Ohne die Beigetränke wie Tonic Water oder Bitter Lemon zum Mischen?

Wir haben die Lösung! Durch die Bundles bekommst du alles was du brauchst.

Die Teilnahme wird nach dem offiziellen Start ausschließlich über persönliche Einladungen möglich sein.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage oder gerne per Mail an team@students-spirit.club

