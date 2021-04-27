  • Studie bestätigt: detoxi Health App wirkt gegen digitalen Stress

    Das zertifizierte digitale Präventionsangebot „Digitale Stressbewältigung mit der detoxi App“ erzielte in einer Wirkungsstudie signifikante positive Effekte.

    BildDie Nutzung des App-basierten Präventionsangebots „Digitale Stressbewältigung mit der detoxi App“ hat positive Effekte auf Lebenszufriedenheit, Wohlbefinden, positives Denken und die subjektive Stressbelastung – das wurde nun durch eine Wirkungsstudie belegt.

    Das von der Zentralen Prüfstelle Prävention mit dem Siegel „Deutscher Standard Prävention“ zertifizierte digitale Präventionsangebot erzielt in einer Wirkungsstudie signifikante positive Effekte. Die Studie weist nach, dass das Angebot mit dem Fokus auf Stress, der im Zusammenhang mit der Nutzung von Smartphone und Internet entsteht, ein effektiver Weg zur Stressreduktion ist.

    Nach der Teilnahme am Programm waren die Teilnehmenden in stärkerem Maße selbstwirksam und fühlten sich weniger gestresst. Außerdem beobachtete das Studien-Team statistisch signifikante Effekte für die Steigerung von Lebenszufriedenheit, Wohlbefinden, aktivem Bewältigungsverhalten und positiven Denken. An der Studie nahmen über 920 Teilnehmende teil. Auch drei Monate nach Start der Intervention waren die Effekte weiter stabil.

    Die Studie wurde von detoxi Health in Zusammenarbeit mit der Freien Universität Berlin durchgeführt, um eine dauerhafte Erstattung des Angebots durch gesetzliche Krankenkassen zu sichern. Dies ist auf Basis der Studienergebnisse nun möglich.

    Dr. Boris Gauß, Diplom-Psychologe und Geschäftsführer von detoxi Health: „Die Studie bestätigt eindrucksvoll, wie wirksam die App von detoxi Health zur Reduzierung von Stress ist. Erste Krankenkassen ermöglichen ihren Kunden die Teilnahme bereits ohne Vorauszahlung. Wir möchten jetzt mit diesen positiven Ergebnissen und der dadurch erreichten dauerhaften Zertifizierung Kooperationen mit weiteren Krankenkassen eingehen.“

    Eine Kurzfassung des Evaluationsberichts kann hier heruntergeladen und eingesehen werden: https://detoxi.info/wissenschaft

    Die detoxi Health App

    Die detoxi Health App ist ein digitales Präventionsprogramm an, das gezielt auf die Reduktion von Stress abzielt – insbesondere auf den Stressfaktor Smartphone und Internet. Jeden Tag erhalten die Nutzenden eine kleine Aufgabe („Mission“), die sie dazu motiviert, ihre Online-Gewohnheiten zu verbessern und ihren digitalen Stress zu verringern. Kernbestandteil des 9-Wochen Programms ist ein wissenschaftlich fundiertes Mentaltraining, das auf anerkannten Behavior-Change-Theorien basiert und von Expertinnen und Experten aus Psychologie und Gesundheitswissenschaft entwickelt wurde.

    Die Teilnahme an dem Programm kostet 99,99 Euro. detoxi Health kooperiert mit allen gesetzlichen Krankenkassen. Je nach Krankenkasse werden bis zu 100% der Kosten für das Angebot „Digitale Stressbewältigung mit der detoxi App“ erstattet.

    Über detoxi Health

    Die 2023 gegründete detoxi Health GmbH hilft Menschen, ein gesundes Verhältnis zu digitalen Medien zu behalten. Hierfür entwickelt detoxi Health digitale Angebote zur Prävention von problematischem Online-Verhalten sowie Services zur Behandlung von Online-Sucht.

