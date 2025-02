Sturmflutsichere ELA Baucontaineranlage

Für ein Unternehmen im Igenieurwasserbau hat ELA Container eine sturmflutsichere Baucontaineranlage geliefert. Seecontainer bilden eine erhöhte Basis für das Raumsystem direkt an der Norderelbe.

Besondere örtliche Gegebenheiten erfordern auch bei Baustellencontainern außergewöhnliche Lösungen – so, wie bei der Sanierung der Kaimauer Neumühlen in Hamburg-Ottensen durch das Unternehmen Depenbrock Ingenieurwasserbau. Die Baustelle ist direkt an der Norderelbe gelegen und es ist damit zu rechnen, dass sie in der Sturmflutsaison mehrfach überspült wird. Darum hat ELA gemeinsam mit dem Kunden entschieden, die ELA Baucontaineranlage entsprechend erhöht zu installieren.

Kundenseitig wurde eine Unterkonstruktion aus vier 20-Fuß-Seecontainern und Stahlträgern erstellt, die eine erhöhte Basis für die ELA Baucontaineranlage bildet. „Die Lage der Baustelle und die zu erwartenden Baufeldüberflutungen stellten eine besondere Anforderung an die Konstruktion der Baucontaineranlage“, sagt Christian Buhmann, Projektleitung Ingenieur- und Wasserbau bei Depenbrock. Gemeinsam mit dem ELA Außendienst habe man in kurzer Zeit eine optimale Lösung gefunden. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Gesamtpaket, welches uns durch ELA Container geliefert wurde“, so Buhmann.

Die ELA Baucontaineranlage besteht aus zwölf ELA Raumcontainern. Auf insgesamt 255 Quadratmetern bieten diese Platz für Büros, Besprechungsräume, Aufenthalts- und Pausenbereiche, eine Küche und die Sanitäranlagen. Ein innenliegender Flur und fünf Treppenhauscontainer verbinden die Funktionsbereiche und die Etagen, während großflächige, isolierverglaste Kunststoff-Drehkippfenster und eine helle Innenausstattung für eine angenehme Atmosphäre und ein großzügiges Raumgefühl sorgen. Für angenehme Temperaturen über alle Jahreszeiten hinweg kommen eine Klimaanlage und Elektroheizungen zum Einsatz. Rauchwarnmelder und auch die Rollläden dienen der Sicherheit. Im Außenbereich bilden drei ELA Terrassen-Plattformen mit umlaufenden Geländern eine rund 45 Quadratmeter große Dachterrasse für den Aufenthalt im Freien.

Zum Lieferumfang der schlüsselfertigen und mit ELA-eigenen LKW mit Ladekran zur Baustelle transportierten Anlage gehören auch Möbel wie Tische, Stühle, Aktenschränke, Rollcontainer und Doppelspinde. Kühlschränke, eine Kleinküche und ausreichend Kabelkanäle runden die technische Ausstattung ab.

„In Zusammenarbeit mit unserem Kunden konnten wir bei diesem Projekt wieder die ideale Raumlösung für die besonderen Anforderungen an dieser Baustelle entwickeln“, sagt Thomas Nohrn, Regionaler Vertriebsleiter Nord bei ELA Container.

Depenbrock Ingenieurwasserbau hat die ELA Baucontaineranlage für etwa zwei Jahre gemietet. Der Sanierungsbereich der Kaimauer Neumühlen Westkai befindet sich im Hamburger Stadtteil Ottensen. Die Kaimauer sichert den Geländesprung zwischen der Promenadenfläche entlang der so genannten Hamburger Perlenkette zwischen Övelgönne und Altona Fischmarkt sowie der tideoffenen Norderelbe.

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 60.000 transportablen Einheiten ist ELA Container der Spezialist, wenn es um mobile Raumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 100 Speziallastkraftwagen mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und eine fachgerechte Montage. ELA ist mit 21 Standorten und über 1.400 Mitarbeitenden, darunter 60 mobile Fachberater, in 12 Ländern vertreten und stellt somit eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

