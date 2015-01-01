Stuttgarter KI Agentur AIdentical macht Videoproduktion mit KI-Avataren skalierbar

Fotorealistische digitale Zwillinge für die Unternehmenskommunikation

Die Stuttgarter KI-Spezialagentur AIdentical hat sich auf die Erstellung fotorealistischer KI-Avatare spezialisiert. Die Technologie ermöglicht es Unternehmen, Videoinhalte ohne wiederkehrende Studioproduktionen zu erstellen. Der digitale Zwilling spricht beliebige Texte in über 100 Sprachen – mit automatischer Lippensynchronisation.

Der Engpass in der Unternehmenskommunikation

Video ist zum dominierenden Format in der Unternehmenskommunikation geworden. Gleichzeitig stehen viele Unternehmen vor praktischen Hürden: Klassische Videoproduktionen erfordern Terminkoordination, Studiokapazitäten und Budget für jede einzelne Produktion. Internationale Kommunikation verlangt zusätzliche Aufwände für Übersetzungen und Neuaufnahmen.

Besonders Führungskräfte und Fachexperten werden zum Flaschenhals. Ihre Zeit ist begrenzt, ihr Kommunikationsbedarf nicht. Produktupdates, Schulungsinhalte, Kundenkommunikation, Social Media – die Anforderungen wachsen schneller als die verfügbaren Ressourcen.

KI-Avatar-Technologie adressiert diese Herausforderungen. Nach einmaliger Erstellung kann der Avatar beliebig viele Videos generieren – unabhängig von Zeit, Ort und Sprache.

Wie ein KI-Avatar entsteht

Der Prozess beginnt mit professionellen Video- und Tonaufnahmen. Aus diesem Material trainiert die KI einen Avatar, der Mimik, Gestik und Stimme der realen Person repliziert. Das Ergebnis ist ein digitaler Sprecher in 4K-Qualität, der jeden eingegebenen Text visuell und akustisch umsetzt.

Die Stimmklonierung ermöglicht dabei authentische Sprachausgabe in der Originalstimme – auch in Fremdsprachen. Ein deutscher Geschäftsführer kann so französische Kunden in seiner eigenen Stimme ansprechen, ohne die Sprache selbst zu beherrschen.

Anwendungsfelder in der Praxis

Die Einsatzmöglichkeiten erstrecken sich über verschiedene Unternehmensbereiche:

Im Vertrieb ermöglichen KI-Avatare personalisierte Ansprache in großem Umfang. Statt einer generischen E-Mail erhält jeder Interessent ein individuelles Video mit persönlicher Anrede.

Im Marketing lassen sich Produktvorstellungen, Social-Media-Content und Kampagnenvideos ohne erneute Drehs produzieren. Anpassungen an verschiedene Zielgruppen oder Märkte erfolgen durch Textänderung statt Neuproduktion.

In der internen Kommunikation können Geschäftsführer regelmäßige Updates an alle Standorte senden – in der jeweiligen Landessprache der Mitarbeiter.

Im Bereich Schulung und E-Learning entstehen konsistente Lerninhalte, die jederzeit aktualisiert werden können. Neue Produktinformationen oder Prozessänderungen fließen innerhalb von Stunden in bestehende Trainingsmaterialien ein.

Im Kundenservice beantworten KI Avatar-Videos häufig gestellte Fragen und entlasten Support-Teams von Routineanfragen.

Besonders relevant ist die Technologie für Unternehmen mit internationaler Ausrichtung oder hohem Kommunikationsvolumen.

Abgrenzung zu Self-Service-Tools

Der Markt für KI-Videogenerierung wächst. Plattformen wie HeyGen oder Synthesia ermöglichen grundsätzlich auch die eigenständige KI Avatar-Erstellung. Die Qualitätsunterschiede zwischen professionell produzierten und selbst erstellten KI Avataren sind jedoch erheblich.

Entscheidend sind die Eingangsqualität der Aufnahmen, optimale Lichtverhältnisse, hochwertige Tonaufnahme und das technische Know-how bei der Systemkonfiguration. Amateurhafte Avatare wirken schnell unnatürlich und können dem Markenimage schaden.

AIdentical positioniert sich als Full-Service-Anbieter, der den gesamten Prozess abdeckt – von der strategischen Beratung über den Studiodreh bis zur laufenden KI Video Content-Produktion.

.

Über AIdentical

AIdentical ist eine Agentur für KI-Avatare mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen ist offizieller HeyGen Gold Partner. Das Team vereint Expertise aus Film, Digitalmarketing und Unternehmenskommunikation. AIdentical begleitet den gesamten Prozess von der strategischen Beratung über die Studioaufnahme bis zur technischen Integration. KI Avatar erstellen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Maximfied GmbH

Herr David Rudolph

Heumadener Straße 48/3

73760 Ostfildern

Deutschland

fon ..: 01765508502

web ..: http://www.aidentical.de

email : info@aidentical.de

