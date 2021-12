Südtiroler Cabrio & Oldtimertouren

Von den hohen Dolomiten meiner Heimat Südtirol bis zu den Stränden des Gardasees organisiere ich für Sie verschiedene Car Events mit unvergesslichen Fahrten, POI und Programmpunkten! Alle Veranstaltun

Das Südtiroler „Classic Team South Tyrol – Dolomites“ ist ein Autoclub, der Leidenschaft, Gemeinschaft und Genuss ins Zentrum seines Schaffens rückt: Uns alle verbindet die Leidenschaft zu unseren Oldies. Mit Gleichgesinnten zusammen wollen wir diese Passion leben und zusammen mit unseren alten Ladies durch malerische Landschaften fahren, gutes Essen genießen und einfach eine gute Zeit haben.

An der Spitze des Classic Teams steht Dr. Christian Bianco, der selbst ein begeisterter Fiat 850 Spider Fahrer ist und seit 1990 erfolgreich Oldtimertouren organisiert. Er stand und steht in den letzten 30 Jahren dem „International FIAT 850 Spider Bertone Team – Europe“ und dem „FIAT 850 Spider Bertone h-c-team“ als Präsident vor.

Das Classic Team fasst drei Sektionen in sich und verbindet so die Vergangenheit mit der Zukunft. Die ursprünglichen Circles, aus denen sich das Classic Team zusammensetzt, sind das „FIAT 850 Spider Bertone h-c-team“ und „MG friends of SouthTyrol“. Der neue Circle, der seit der Vereinigung 2017 dazugekommen ist, ist der exklusivste: „VIP-Circle – nur das Feinste ist gut genug“.

Mit unseren Touren, in den italienischen Alpen, möchten wir anderen Enthusiasten, Cabrio- und auch Oldtimer-Besitzer, unser wunderschönes Südtirol, bei stressfreien Ausfahrten auf ausgesucht schönen Nebenstraßen, zeigen.

Unsere Italien / Italy – Touren sind nicht an eine bestimmte Fahrzeugmarke, einen speziellen Marken-Club oder ähnliches gebunden. Alle die Lust auf gemütliches Cruisen haben, auf Fahren in schöner Landschaft und gute Gespräche mit Gleichgesinnten, sind hier richtig. Einzelne Personen genauso herzlich willkommen wie Vereine und Gruppen.

Sprachbarrieren oder Vorbehalte gegen Staatsangehörigkeiten haben wir nicht. Im Gegenteil neue Kontakte und Gespräche in verschiedenen Sprachen sind immer eine Bereicherung.

Lust mitzufahren? Dann kontaktieren Sie uns doch!

Webpage „old fashion“ = http://www.oldtimertouren-suedtirol.info/

Webpage „new fashion“ = https://classicteam.info/

Kontakt – email = president@classicteam850.com

Kontakt – Handy = +39 338 314 67 79

Wir freuen uns auf DICH!

