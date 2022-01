Summa Silver Corp. meldet Aufstockung der vermittelten Privatplatzierung auf 10.000.000 $ mit Lead-Investoren Eric Sprott und First Majestic Silver

Vancouver, Januar 21, 2022 – Summa Silver Corp. („Summa“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:SSVR) (OTCQB: SSVRF) (Frankfurt:48X – HYPERLINK „www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/summa-silver-corp/“ www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/summa-silver-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es den Umfang seines zuvor angekündigten vermittelten Privatplatzierungsangebots von Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,90 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von bis zu 10.000.000 $ (das „Angebot“) erhöht. Das Angebot wird von Research Capital Corporation und Eventus Capital Corp. als Co-Lead Agents und Joint Bookrunners (die „Agents“) durchgeführt. Es wird erwartet, dass sich auch Eric Sprott und First Majestic Silver Corp. an der Emission beteiligen werden.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein, ein „Optionsschein“). Jeder ganze Warrant kann zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 1,20 $ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von Monaten36 nach Abschluss des Angebots ausgeübt werden.

Das Unternehmen hat den Vermittlern eine Option eingeräumt, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % der angebotenen Einheiten zu einem Preis von 0,90$ pro Einheit zu verkaufen.

Galen McNamara, CEO des Unternehmens, sagte: „Die Beteiligung von First Majestic und Eric Sprott an der aktuellen Finanzierung ist eine bedeutende Bestätigung für die laufenden Arbeiten von Summa Silver und das zukünftige Potenzial unserer beiden hochgradigen US-Silberprojekte. Dieses Jahr wird für das Unternehmen transformativ sein, da wir beide Projekte aggressiv vorantreiben.“

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird voraussichtlich für Explorationszwecke, Unternehmensentwicklung und allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich im oder um den 10. Februar 2022 erfolgen und unterliegt bestimmten üblichen Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Akzeptanz durch die TSX Venture Exchange.

Der Abschluss des Angebots unterliegt der behördlichen Genehmigung und alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, den Vermittlern eine Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot zu zahlen. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, an die Vermittler Optionsscheine des Unternehmens auszugeben, die über einen Zeitraum von mehreren Monaten36 ausgeübt werden können, um insgesamt jene Anzahl von Stammaktien des Unternehmens zu erwerben, die 6 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Aktien entspricht, und zwar zu einem Ausübungspreis von 0,90 $.

Die im Rahmen des Angebots zu emittierenden Wertpapiere werden im Rahmen einer Privatplatzierung in allen kanadischen Provinzen und in anderen vom Unternehmen festgelegten Rechtsordnungen angeboten, jeweils gemäß den geltenden Ausnahmeregelungen von den Prospektanforderungen der geltenden Wertpapiergesetze.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen bzw. für deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den US-Registrierungsvorschriften und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten ausgenommen.

Über Summa Silver Corp

Summa Silver Corp ist ein junges kanadisches Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen hat die Option, eine 100%ige Beteiligung am Grundstück Hughes im Zentrum Nevadas und am Grundstück Mogollon im Südwesten New Mexicos zu erwerben. Das Grundstück Hughes beherbergt die hochgradige, ehemals produzierende Mine Belmont, die zwischen 1903 und 1929 zu den produktivsten Silberproduzenten in den Vereinigten Staaten zählte. Die Mine ist seit der Einstellung der kommerziellen Produktion im Jahr 1929 aufgrund der stark gesunkenen Metallpreise inaktiv und vor dem Erwerb einer Beteiligung an dem Grundstück durch das Unternehmen wurden nur wenige bis gar keine modernen Explorationsarbeiten durchgeführt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ und bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß der Definition in den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „kann“, „wird“, „sollte“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „antizipieren“, „glauben“, „fortsetzen“, „planen“ oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen den Lesern helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf das voraussichtliche Abschlussdatum des Angebots, die erwartete Beteiligung von Eric Sprott und First Majestic Silver Corp. sowie die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Erfordernis behördlicher Genehmigungen; erhöhte Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten infolge der aktuellen COVID-19-Pandemie; nicht quantifizierbare Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen und Eingriffen; Volatilität der Aktienmärkte; behördliche Beschränkungen; und andere damit verbundene Risiken und Ungewissheiten.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements der Parteien, die auf den Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

