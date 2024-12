Summa Silver kündigt gleich zwei Ressourcenschätzungen für Anfang 2025 an!

Das dürfte nächstes Jahr einigen die Augen öffnen: Anfang 2025 will Summa Silver gleich zwei Ressourcenschätzungen vorlegen.

Der Plan steht: Nachdem die kanadische Silbergesellschaft Summa Silver (TSXV SSVR / WKN A2P4EE) erst vor Kurzem die Wiederaufnahme der Bohrungen auf ihrem Hughes-Projekt in Nevada gemeldet hatte, teilt das Unternehmen jetzt mit, dass schon Anfang kommenden Jahres erste Ressourcenschätzungen sowohl für Hughes als auch für das Mogollon-Projekt in New Mexico vorgelegt werden sollen.

Damit könnte das Unternehmen von CEO Galen McNamara am Markt unserer Meinung nach einige Augen öffnen, denn dieser scheint bisher nicht (anzu-) erkennen, dass Summa bereits Bohrungen von signifikantem Ausmaß getätigt hat. Wie das Unternehmen nämlich noch einmal betont, werden die Ressourcenschätzungen auf 40.000 (!) Bohrmetern basieren, die sich auf 60 Bohrlöcher auf dem Hughes- und 22 Bohrlöcher auf dem Mogollon-Projekt verteilen.

Summa Silver kündigt gleich zwei Ressourcenschätzungen für Anfang 2025 an!

