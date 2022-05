Summer in the City 2022

Urlaubsstimmung ab dem 3. Juni mitten in der Innenstadt

Wolfsburg, 27.05.2022 – Vom 3. bis zum 18. Juni 2022 veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) wieder das beliebte Sommer-Event „Summer in the City“ in der Wolfsburger Innenstadt. Auf dem Hugo-Bork-Platz sorgen Liegestühle, Palmen und Cocktails für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Die Besucher*innen der Innenstadt können sich auf einen entspannten Aufenthalt mit einem bunten Unterhaltungsprogramm freuen.

„Mit unserem Format ,Summer in the City‘ bringen wir Urlaubsstimmung mitten in die Wolfsburger Innenstadt. In sommerlichem Ambiente können alle Besucherinnen und Besucher entspannt verweilen und das abwechslungsreiche Angebot genießen“, verspricht Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Im gesamten Veranstaltungszeitraum können sich Groß und Klein auf einer Minigolfanlage mit mehreren Bahnen kostenfrei messen. Interessierte können Schläger gegen Pfand vor Ort ausleihen. Der BGC Wolfsburg gibt am Freitag, den 10. Juni von 11 bis 16 Uhr sogar einen kostenfreien Minigolfkurs für Groß und Klein.

Für das leibliche Wohl sorgt der Gastronom Enzo. Zur Auswahl stehen verschiedene herzhafte Speisen. Franco Weber bietet an seinem Stand süße Speisen wie Schmalzkuchen an. Am Abschlusswochenende, den 17. und 18. Juni gibt es eine große SommerBar mit verschiedenen Getränkespezialitäten, wie Gin, Rum und Wein zum Genießen. Die SommerBar hat am Freitag, 17. Juni von 15 bis 22 Uhr geöffnet und am Samstag, 18. Juni von 12 bis 22 Uhr.

Begleitet wird das sommerliche Event von einem abwechslungsreichen Programm, welches Livemusik von Oldies bis Pop-Hits, ein Open-Air-Kino oder auch Tanzshows für Kinder beinhaltet. Am 3. Juni tritt René Krebs & Band von 18 bis 19 Uhr auf. Ab 19:30 Uhr gibt es Discomusik der 80er, 90er und 2000er Jahre mit Simon und Stocki. Am 4. Juni treten von 19 bis 22 Uhr Die Schnulzenreiter auf. Selecta Jahmike bringt am 9. Juni Caribian, Afro und Latin Vibes in die mittlere Porschestraße. Am 11. Juni gibt es um 16 Uhr einen Tanzkurs vom TV Jahn Wolfsburg „Dance für Kids“ für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Danach folgt eine Tanzshow des TV Jahn Wolfsburg. Am Abend treten The Cantles von 18 bis 22 Uhr auf der Bühne auf. Selecta Jahmike versorgt die Besucher*innen am 16. Juni mit Reggaeton und Latin Music. Die XXXLutz Band sorgt am 17. Juni ab 19.30 Uhr für Unterhaltung und Hobbit Musictainment macht am 18. Juni von 18 bis 22 Uhr den Abschluss. Am letzten Wochenende heizen DJs vor den Bandauftritten die Stimmung auf.

Unter der Woche hat „Summer in the City“ von 11:30 bis 19:00 Uhr geöffnet. Sonntags sind die Angebote nicht verfügbar.

„Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren, ohne die das vielseitige Veranstaltungsprogramm nicht möglich wäre“, betont Frank Hitzschke. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, Ehme de Riese, der Audi BKK, Fitnessland, der AOK, Wolters, dem ADAC, Antenne Niedersachsen, der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und der Wolfsburger Nachrichten.

Alle Programmhighlights im Überblick:

* 3. Juni 2022, 18:00-19:00 Uhr: René Krebs & Band

* 3. Juni 2022, 19:30 Uhr: Discomusik der 80er, 90er und 2000er Jahre mit Simon und Stocki

* 4. Juni 2022, 19:00-22:00 Uhr: Die Schnulzenreiter

* 9. Juni 2022: Selecta Jahmike mit Caribian, Afro und Latin Vibes

* 10. Juni 2022, 11:00-16:00 Uhr: Minigolfkurs des BGC Wolfsburg

* 11. Juni 2022, 16:00 Uhr: Tanzkurs des TV Jahn Wolfsburg „Dance for Kids“ & Tanzshow

* 11. Juni 2022, 18:00-22:00 Uhr: The Cantles

* 16. Juni 2022: Selecta Jahmike mit Reggaeton und Latin Music

* 17. Juni 2022, 15:00-22:00 Uhr: SommerBar

* 17. Juni 2022, 19:30 Uhr: XXXLutz Band

* 18. Juni 2022, 12:00-22:00 Uhr: SommerBar

* 18. Juni 2022, 18:00-22:00 Uhr: Hobbit Musictainment

