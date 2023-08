Sunwave startet neues Segment „Luxus-Singlereisen“: Barbados für Genießer

Der auf Gruppenreisen für Alleinurlauber spezialisierte Veranstalter Sunwave erweitert sein Portfolio um ein komplett neues Segment: Luxus-Singlereisen. Das erste Ziel steht mit Barbados bereits fest.

Singlereisen beziehungsweise Reisen für Alleinurlauber sind längst keine Nische mehr, sondern liegen mehr denn je im Trend. Der Veranstalter Sunwave ist auf ebendiese Urlaubsart spezialisiert und organisiert bereits seit über 30 Jahren hochwertige Gruppenreisen ohne nervige Verkupplungsspiele. Passend zu diesem Selbstanspruch erweitert das Unternehmen sein Segment nun um eine wichtige neue Sparte: „Unser Ziel ist es, schrittweise ein umfassendes Portfolio im Luxussegment aufzubauen und letztlich eine eigenständige Luxusabteilung zu etablieren,“ erklärt Sunwave-Mitarbeiter Bruno Freitas. Die Reisen sollen letztlich noch über dem ohnehin bereits hoch angesiedelten Sunwave-Standard liegen. Das erste Ziel steht ebenfalls schon fest: Ab Januar finden die ersten Luxus-­Singlereisen auf die kleine Antilleninsel Barbados statt. Eine weitere Besonderheit, die Freitas in diesem Rahmen hervorhebt: „Unsere Reiseangebote sind speziell auf kleine und exklusive Gruppen ab 6 Personen zugeschnitten, um ein besonders intensives und einzigartiges Erlebnis zu gewährleisten.“ Zwecks Qualitätssicherung war Freitas auch selbst vor Ort, um sich von der neuen Destination zu überzeugen. Fazit: So geht Luxus!

Das Paradies vor der Hoteltür

Die Barbados-Reisen eignen sich ideal für Badeurlauber: Die Insel steht für Sonnenschein, angenehme Durchschnittstemperaturen zwischen 23 und 31°C, das türkisblaue Wasser des Atlantiks und ein unbeschwertes Lebensgefühl, das die hier lebenden Menschen vermitteln. Um das Karibik-Feeling vollends auskosten zu können, spielt natürlich auch die Unterkunft eine große Rolle. Sunwave-Gäste residieren während ihres Aufenthalts in dem im landestypischen Stil gehaltenen Coconut Court Beach 3-Sterne-Plus-Hotel, das direkt an einem feinen Sandstrand im Süden liegt und mit allerlei Annehmlichkeiten glänzt. Nicht umsonst wurde das Hotel bereits mit dem „Trip Advisor Customer Choice Award“ sowie dem „Trip Advisor Hall of Fame Award“ ausgezeichnet. Ein Concierge-Service gehört hier ebenso zur Selbstverständlichkeit wie die moderne Ausstattung in den Doppelzimmern, die auch zur Alleinnutzung gebucht werden können. Ferner besticht das von Sunwave gewählte Haus durch die Lage. Hier liegt nicht nur der Traumstrand direkt vor der Tür – die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Hauptstadt Bridgetown sowie das trendige Ausgehviertel Saint Lawrence Gap sind ebenfalls nur einen Steinwurf entfernt und versprechen echtes ­Karibik-Flair.

Strand, Kulinarik & Nationalparks

Dass vor allem Badeurlauber auf Barbados auf ihre Kosten kommen, dürfte klar sein: Tauchschulen liegen in unmittelbarer Nähe des Hotels, und im Atlantik wird nach Belieben geschnorchelt und geschwommen. Darüber hinaus bietet Sunwave ein vielschichtiges Programm an, in dessen Rahmen man weitere Facetten der Insel kennenlernt. Zu diesem gehören neben klassischen Katamaranfahrten etwa Inselsafaris, ein Besuch des authentischen Oistins Fish Fry Fischmarktes sowie eine Food-Tour durch Bridgetown. Im Naturpark Turner’s Hall Woods begegnen Tierliebhaber mit etwas Glück Affen, Mungos und Kolibris, während das Erkennungsmerkmal des Nationalparks Farley Hill dessen Jahrhunderte alte Mahagonibäume sind. Zwischen all diesen Erlebnisse kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz – denn ein echter Karibik-Urlaub spielt sich ebenso „auf der Zunge“ ab. Typisch karibische und kreolische Spezialitäten bekommt man beim Barfuß-Lunch am Strand, einer Grillparty am Pool und in den vielen umliegenden sowie dem Hotel-eigenen Restaurant serviert. Und wenn es eine Sache gibt, für die die Karibik weltberühmt ist, dann natürlich für ihren Extraklasse-Rum – der ausgiebig bei einem Rum-Tasting ausgekostet wird. Live-Musik und Karaokeabende runden das „Feel-Good-Programm“ ab. Buchbar ist ein Platz auf einer der Reisen ab 2.999,- Euro pro Person unter www.sunwave.de.

Autor: bfs

Bilder: Sunwave.de / Coconut Court Beach

Einfach gemeinsam mit netten Leuten eine tolle Zeit bzw. einen unvergesslichen Urlaub erleben. Sportliche Aktivitäten und jede Menge Abwechslung, jedoch auch Erholung und Entspannung. Kein Zwang, trotzdem und jederzeit Anschluss zu Gleichgesinnten – Alles kann, nichts muss. Man lernt sich schnell und unkompliziert kennen – und nicht selten werden aus Urlaubsbekanntschaften echte Freundschaften unter den Reiseteilnehmern oder sogar Partnerschaften für das weitere Leben. Auf Sunwave-Singlereisen lernen Sie in einer lockeren und ungezwungenen Urlaubsatmosphäre viele neue Menschen kennen. Wichtig: bei Sunwave-Reisen gibt es keine Verkupplungsspielchen.

