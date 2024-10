Superfinale von „Die beste Klasse Deutschlands“ am 12. Oktober 2024 im Ersten!

Jubiläumsfinale des beliebten TV-Quiz für Kids: „Die beste Klasse Deutschlands“ am 12. Oktober 2024 im Ersten!

Im Superfinale der 20. Jubiläumsstaffel von „Die beste Klasse Deutschlands“ (KiKA/hr/ARD) stehen sich nach einem spannenden Quiz-Contest in den Schulbattles und Wochenshows die besten vier Schulklassen gegenüber. Moderiert von Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell fiebern die Fans am 12. Oktober 2024 um 8:00 Uhr bei „Check Eins“ im Ersten, in der ARD Mediathek und am 18. Oktober 2024 um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player mit, wer den begehrten Titel holt. Als Hauptpreis winkt neben der Siegertrophäe eine Klassenfahrt nach Kopenhagen.

Im entscheidenden Finale treten die Klasse 7M1 des Robert-Schuman-Gymnasium aus Saarlouis, die Klasse 6C des Gymnasiums Hoheluft aus Hamburg und die Klasse 6B des Theodor-Heuss-Gymnasiums aus Heilbronn an. Wer das vierte Finalticket ergattert, entscheidet sich in der letzten Wochenshow am kommenden Freitag, dem 11. Oktober 2024 um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.

Passend zum Jubiläum sorgt YouTuber Fabian Baggeler mit einer DJ-Einlage im Studio für Feierstimmung und bringt den Finalklassen ein spektakuläres Experiment in schwindelerregender Höhe mit. Zudem schaltet sich Gaming-Star Fibi ins Studio und Comedienne Maria Ziffy garantiert viele Lacher. Nicht nur die Schulklassen geben im Studio in zahlreichen Actionspielen Vollgas, auch das Moderations-Duo kommt im Superfinale gehörig ins Schwitzen: Wie kommt man à la Spiderman am schnellsten eine glatte Wand hoch? Zusammen mit Fabian Baggeler starten Clarissa und Tobias den Selbstversuch. Als Showact präsentiert Sängerin Loi ihren Song „The Way I Want It“.

In der KiKA-Quiz App kann während des Superfinales wieder live mitgeraten und die außergewöhnliche Quiz-Atmosphäre von „Die beste Klasse Deutschlands“ auf dem Handy oder Tablet miterlebt werden. Außerdem gibt es exklusiv und rund um die Uhr im Quizcamp der App ein Spezial mit mehreren hundert brandneuen Fragen.

Das Online-Angebot von „Die beste Klasse Deutschlands“ auf kika.de bietet viele Hintergrundinformationen, spannenden Zusatz-Content, Tutorials sowie Erklär-Videos. Auch auf den Social-Media-Kanälen von KiKA wie dem TikTok-Channel @besteklasse_kika gibt es regelmäßige Updates, Aktionen und Q&A’s zur Show für die Community.

