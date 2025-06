SuperTrak CONVEYANCE(TM) Horizon 3: Revolutionierung der Batteriezellfertigung

Sie waren nicht auf der BatteryShow 2025 in Stuttgart, um SuperTrak CONVEYANCE(TM) Horizon 3 kennenzulernen? Kein Problem! Fordern Sie jetzt Ihre persönliche Präsentation an!

Stuttgart, 11. Juni 2025 – Die Battery Show Europe 2025 in Stuttgart hat einmal mehr gezeigt, wie dynamisch und innovativ der Bereich der Batteriefertigung ist. Als Aussteller unseres SuperTrak CONVEYANCE(TM) HORIZON 3 Transfersystems konnten wir zahlreichen Besuchern die Vorteile unserer Lösung für die hochvolumige Zellvorbereitung näherbringen. Doch auch wenn Sie es nicht nach Stuttgart geschafft haben, möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, die Leistungsfähigkeit und die einzigartigen Vorteile unseres Systems kennenzulernen.

Das SuperTrak CONVEYANCE(TM) HORIZON 3 ist weit mehr als nur ein Transfersystem; es ist ein Premium-Transfersystem, das speziell für die extrem hohen Anforderungen der Zellvorbereitung in der Batteriefertigung entwickelt wurde. Es liefert eine extrem hohe Ausbringungsleistung und gewährleistet dabei die Präzision und Zuverlässigkeit, die Sie für Ihre Produktionsprozesse benötigen.

–> Was macht SuperTrak CONVEYANCE(TM) HORIZON 3 so einzigartig?

Wir wissen, dass Produktionssicherheit und Effizienz für Maschinenhersteller und Systemintegratoren entscheidend sind. Hier setzt SuperTrak Horizon 3 neue Maßstäbe:

– Höchste Ausfallsicherheit: Im Vergleich zu anderen Systemen zeichnet sich SuperTrak durch eine außergewöhnlich hohe Zuverlässigkeit aus, die Stillstandzeiten minimiert.

– Minimale Störungsbehebung: Während bei anderen Transfersystemen Störungen Stunden oder gar Tage in Anspruch nehmen können, lassen sich Probleme mit SuperTrak innerhalb von Minuten beheben. Das bedeutet maximale Verfügbarkeit Ihrer Anlage.

– Schnellere Inbetriebnahme: Die Implementierung neuer Systeme kann zeitaufwendig sein. Mit SuperTrak profitieren Sie von einer um 45 % geringeren Inbetriebnahmezeit im Vergleich zu alternativen Lösungen.

– Bewährte Expertise: SuperTrak wurde bereits erfolgreich in über 60 Batteriefertigungsanlagen weltweit eingesetzt. Diese umfangreiche Erfahrung macht uns zu Ihrem verlässlichen Partner für zukunftsfähige Produktionslösungen.

Entdecken Sie die Vorteile für Ihr Unternehmen!

Verpassen Sie nicht die Chance, Ihr Produktportfolio zu erweitern und Ihren Kunden eine führende Technologie im Bereich der Batteriezellfertigung anzubieten. Wenn Sie nicht die Möglichkeit hatten, unseren Messestand auf der Battery Show zu besuchen, laden wir Sie herzlich ein, die Vorteile des SuperTrak Horizon 3 persönlich kennenzulernen.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine individuelle Präsentation des SuperTrak Horizon 3 bei Ihnen vor Ort oder bequem über Microsoft Teams zu vereinbaren!

Herr Fuat Arslanoglu, Sales Manager, +49 160 96 717 091

Erfahren Sie, wie SuperTrak Ihre Produktionsprozesse revolutionieren und Ihnen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil sichern kann.

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Über SuperTrak CONVEYANCE(TM)

SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer „Smart Conveyance Technology“ können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.

Über ATS Corporation

Die ATS Corporation ist ein branchenführender Anbieter von Automatisierungslösungen für viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. ATS nutzt sein umfangreiches Wissen und seine globalen Fähigkeiten in den Bereichen kundenspezifische Automatisierung, Wiederholungsautomatisierung, Automatisierungsprodukte und Mehrwertlösungen, einschließlich Pre-Automatisierung und After-Sales-Services, um die anspruchsvollen Fertigungsautomatisierungssysteme und Serviceanforderungen multinationaler Kunden in Märkten wie Biowissenschaften, Transport, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Energie zu erfüllen. ATS wurde 1978 gegründet und beschäftigt über 7.500 Mitarbeiter in mehr als 65 Produktionsstätten und über 85 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Ozeanien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und an der NYSE unter dem Symbol ATS gehandelt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.atsautomation.com .

Pressekontakt:

Herr Fuat Arslanoglu, Sales Manager, +49 160 96 717 091 oder nutzen Sie alternativ das Reservierungsformular von SuperTrak CONVEYANCE(TM) Ticket-LINK

Hashtags:

#SuperTrakHorizon3 #Batterieherstellung #Zellvorbereitung #Automatisierung

#Produktionseffizienz #Industrie40 #Maschinenbau #Systemintegration

#HighPerformanceManufacturing #Zuverlässigkeit #Innovation

#BatteryShow2025 #LithiumIonenBatterie #Elektromobilität

SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer „Smart Conveyance Technology" können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.



