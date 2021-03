Surge Copper meldet eine nachgewiesene und angedeutete Cu-Mo-Ag-Mineralressource im Umfang von 610 Mio. Tonnen für die Lagerstätte Berg

17. März 2021, Vancouver, British Columbia – Surge Copper Corp. (TSXV:SURG) Surge oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse einer von unabhängiger Seite angefertigten aktualisierten Ressourcenschätzung für die Kupfer-Molybdän-Silber-Lagerstätte Berg (Berg) im Gebiet Huckleberry im Zentrum von British Columbia bekannt zu geben. Die Studie wurde von der Firma Tetra Tech aufbereitet.

Wichtigste Ergebnisse:

– Nachgewiesene und angedeutete Ressourcen im Gesamtumfang von 610,0 Millionen Tonnen mit 0,38 % Kupferäquivalent (siehe Tabelle 1, Anmerkung 1)

– Nachgewiesene Ressource im Umfang von 207,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt 0,45 % Kupferäquivalent

– Grubenbeschränkte Ressource mit einem Abraumverhältnis von 1,85:1

– Hochwertige Ressourcenschätzung, die zu 96 % auf die Kategorien der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen entfällt

– Die Lagerstätte ist weiterhin offen und besitzt gutes Erweiterungspotenzial in seitlicher Richtung und in der Tiefe

Leif Nilsson, seines Zeichens Chief Executive Officer von Surge, äußerte sich dazu wie folgt: Diese aktuelle Ressource stellt eine Momentaufnahme der Lagerstätte Berg dar, die auf den beträchtlichen Investitionen und den hochwertigen Arbeiten durch frühere Betreiber beruht und an die heutigen Rohstoffpreise und das aktuelle Kostenbenchmarking angepasst wurde. Für Surge dient die Ressource als Grundlage für unser erstes Arbeitsprogramm als Betreiber des Projekts und bietet Anhaltspunkte für unsere Investitionsprogramme, um eine Wertschöpfung in den wichtigsten Schwerpunktbereichen zu erzielen. Generell unterstreicht diese Ressourcenschätzung die strategische Bedeutung unserer Übernahme und das gebietsweite Potenzial, das wir bei unseren Projekten erkennen. Jüngste Unternehmenstransaktionen haben den strategischen Wert und die strategische Bedeutung von Porphyrlagerstätten in British Columbia mit ähnlicher Größe und ähnlichem Erzgehalt wie Berg belegt. Gemeinsam mit unserem Konzessionsgebiet Ootsa kontrolliert Surge vier Porphyrlagerstätten in einem fortgeschrittenen Stadium mit nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen im Gesamtumfang von 834 Millionen Tonnen in einem attraktiven Rechtsgebiet mit hervorragender Infrastruktur.

Die Lagerstätte Berg befindet sich im 34.798 Hektar großen Konzessionsgebiet Berg, an dem das Unternehmen durch verpflichtende Ausgaben in Gesamthöhe von 8 Millionen CAD über einen fünfjährigen Zeitraum eine 70%ige Beteiligung von Centerra Gold Inc. erwirbt (siehe Pressemeldung vom 16. Dezember 2020). Das Konzessionsgebiet Berg grenzt an das Konzessionsgebiet Ootsa an, an dem das Unternehmen sämtliche Anteile hält. Ootsa beherbergt NI 43-101-konforme Mineralressourcen im Umfang von 224,2 Millionen Tonnen in den nachgewiesenen und angedeuteten Kategorien, die Kupfer-, Gold-, Molybdän- und Silberressourcen enthalten.

Abbildung 1. Lageplan des Bergbaugebiets Huckleberry mit den Konzessionsgebieten Berg und Ootsa.

Shane Ebert, President und VP Exploration, sagt dazu: Wie diese aktualisierte Ressource zeigt, war unsere Übernahme von Berg ein Riesenschritt für Surge in puncto unserer Gesamtressourcenbasis. Die Lagerstätte ist angesichts ihrer Größe, ihres Gehaltprofils und ihrer oberflächennahen Geometrie ein sehr attraktives Tagebauziel in der Region und es besteht beachtliches Potenzial, die Lagerstätte zu vergrößern und die oberflächennahen hochgradigeren Zonen zu definieren.

Tabelle 1. Mineralressourcenschätzung für die

Lagerstätte Berg,

Cutoff-Wert von 0,2 % CuÄq, gültig zum 9. März 2021.

Gehalt Enthaltenes Metall

Art RessourcTonneCu Mo Ag CuÄq Cu Mo Ag CuÄq

des e n

Materin-katego

als rie

(Mio.(%)(%)(g/(%) (Mio(Mio(Mio(Mio

t) . . . .

t)

PfunPfunUnzePfun

d d n d

) ) ) )

SupergeNachgewi86,9 0,40,02,40,50 789 52 6,9 960

n esen 1 3 6

Angedeut88,5 0,20,02,60,37 572 43 7,6 724

et 9 2 7

Nachgewi175,40,30,02,50,44 1,3695 14,51,68

esen 5 2 7 2 5

& Anged

eutet

Vermutet7,2 0,20,04,20,29 37 2 1,0 47

3 1 6

HypogenNachgewi120,30,20,03,40,41 752 97 13,21,09

esen 8 4 2 8

Angedeut314,10,20,03,10,34 1,53226 31,32,34

et 2 3 0 7 3

Nachgewi434,30,20,03,10,36 2,28323 44,63,44

esen 4 3 9 9 1

& Anged

eutet

Vermutet20,8 0,20,03,50,30 101 8 2,4 138

2 2 7

SickerwNachgewi0,0 0,00,05,60,21 0 0 0,0 0

asser esen 4 9 2

Angedeut0,2 0,10,12,30,25 1 1 0,0 1

et 4 2 7

Nachgewi0,2 0,10,12,40,25 1 1 0,0 1

esen 3 2 1

& Anged

eutet

Vermutet0,1 0,10,06,10,21 0 0 0,0 0

1 9 3

gesamt Nachgewi207,20,30,03,00,45 1,54149 20,12,05

esen 4 3 1 8

Angedeut402,80,20,03,00,35 2,11270 39,03,06

et 4 3 0 9

Nachgewi610,00,20,03,00,38 3,65419 59,15,12

esen 7 3 1 6

& Anged

eutet

Vermutet28,1 0,20,03,80,30 138 11 3,4 185

2 2

Anmerkungen:

1) Das Kupferäquivalent (CuÄq) wurde unter Verwendung der

folgenden

Metallpreise berechnet: von 3,10 USD/Pfund Cu, 10,00

USD/Pfund Mo und 20 USD/Unze Ag. Die Gewinnungsraten

entsprechen den geschätzten individuellen

Metallgewinnungsraten, die auf begrenzten

metallurgischen Testarbeiten für die Produktion eines

Kupfer- und Molybdänkonzentrats basieren: supergene

Zone

(

Cu = 73 %, Mo = 61 % und Ag = 52 %), hypogene Zone (Cu =

81 %, Mo = 71 % und Ag = 67 %), Sickerzone

(

Cu = 0 %, Mo = 61 % und Ag = 52 %). Hüttenverluste

wurden nicht

berücksichtigt.

2) Ein Cutoff-Wert von 0,2 % CuÄq wurde als Basisfall

für die Ausweisung der Mineralressourcen verwendet, die

Tagebaupotenzial besitzen. Das Ressourcen-Blockmodell

wurde durch eine konzeptionelle Tagebaugrube

eingeschränkt

; die wirtschaftliche Rentabilität kann jedoch nur durch

den Abschluss von technischen Studien, bei denen

Reserven definiert werden, einschließlich einer

Vormachbarkeitsstudie und einer Machbarkeitsstudie,

bewertet werden. Für die Klassifizierung der

Mineralressourcen wurden die Definitionsstandards des

CIM (10. Mai 2014) befolgt. Es kann nicht davon

ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der

vermuteten Mineralressourcen infolge weiterer

Explorationen zu angedeuteten oder nachgewiesenen

Mineralressourcen aufgewertet

werden.

3) Die Trockenrohdichte wurde anhand von 2.996

In-situ-Messungen der spezifischen Dichte geschätzt,

die zwischen 2007 und 2011 durchgeführt wurden. Die

Werte wurden auf Bereiche des geologischen Modells (n =

18) angewendet und stellen die Verwitterungsprofile und

die wichtigsten lithologischen Einheiten dar; die Werte

reichten von 2,38

t/m

3 bis 2,74 t/m3.

4) Es sind keine rechtlichen, politischen, unnatürlichen

Umwelt- oder sonstigen Risiken bekannt, die die

potenzielle Erschließung der Mineralressourcen

wesentlich beeinflussen

könnten.

5) Alle Zahlen sind gerundet. Die Gesamtzahlen können

aufgrund von Rundungen nicht exakt

sein.

Hintergrund und Beschreibung der Ressource

Die Lagerstätte Berg bildet einen ringförmigen Körper rund um eine Quarz-Monzonit-Intrusion, der als Berg Stock bezeichnet wird. Zwischen 1964 und 2011 wurden von früheren Betreibern, darunter Kennecott, Placer Dome, Terrane Metals und Thompson Creek, insgesamt 53.754 Bohrmeter in 215 Bohrlöchern absolviert. Diese Bohrungen haben zwei stark zerklüftete mineralisierte Zonen im nordöstlichen bzw. südlichen Teil des Rings abgegrenzt. Eine gut ausgebildete supergene Anreicherungszone überlagert die hypogene Mineralisierung und wird in erster Linie von der Topografie, der Intensität der Klüfte und der Häufigkeit hypogener Sulfide kontrolliert. Die Bohrungen in vielen Bereichen der Lagerstätten liegen in weiten Abständen und die Mineralisierung ist in der Tiefe und vom Berg Stock nach außen hin offen. Die Ressource wurde überdies metallurgischen Testprogrammen unterzogen, zuletzt zwischen 2007 und 2012. Diese Arbeiten deuten darauf hin, dass mit herkömmlichen Flotationsverfahren marktfähige Kupfer- und Molybdänkonzentrate aus der Mineralisierung hergestellt werden können; die Kupferausbeute liegt teilweise bei über 80 %.

Abbildung 2. Ausgewählter Querschnitt und Lageplan mit den Bohrstandorten.

Das Ressourcenmodell wurde auf Grundlage einer Datenbank entwickelt, die 20.281 analysierte Proben aus 201 Bohrlöchern über insgesamt 49.461 Metern enthält. Die Bohrlochanalysedaten wurden in 3-Meter-Abschnitten zusammengefasst und mithilfe der Datamine-Modellierungssoftware wurde ein Blockmodell mit einer Blockgröße von 10 m mal 10 m mal 10 m erstellt. Eine Unterteilung in Blöcke mit einer Mindestgröße von 5 m mal 5 m mal 5 m war zulässig, um den geologischen Kontakten besser Rechnung zu tragen. Die mineralisierten Bereiche mit vernünftigen Aussichten auf eine wirtschaftliche Förderung wurden unter Berücksichtigung geologischer, struktureller und lithologischer Parameter und unter Verwendung eines Cutoff-Wertes von 0,2 % CuÄq eingegrenzt. Innerhalb dieser Bereiche wurden die Kupfer-, Molybdän- und Silbergehalte durch Gehaltsinterpolation mittels gewöhnlichem Kriging (OK) mithilfe einer geostatistischen Analyse geschätzt. Das daraus resultierende Ressourcenmodell wurde einer Grubenoptimierung unterzogen, um eine grubenbeschränkte Mineralressource abzugrenzen.

Abbildung 3. Begrenzendes Grubenmodell der Lagerstätte Berg und 3D-Darstellung der mineralisierten Zone.

Tabelle 2. Sensitivität der Ressourcenschätzung für die

Lagerstätte Berg gegenüber dem

Cutoff-Wert

Cutoff-WerKategorie Tonnen CuÄq %Cu % Mo % Ag g/t

t

CuÄq %

0,1 Nachgewies224.609.00,43 0,32 0,03 2,91

en 62

0,1 Angedeutet573.094.40,29 0,20 0,02 2,57

64

0,1 N&A 797.703.50,33 0,23 0,03 2,67

26

0,2 Nachgewies207.228.70,45 0,34 0,03 3,02

en 68

0,2 Angedeutet402.757.30,35 0,24 0,03 3,01

47

0,2 N&A 609.986.10,38 0,27 0,03 3,01

15

0,3 Nachgewies171.106.30,49 0,37 0,04 3,19

en 55

0,3 Angedeutet237.451.80,41 0,28 0,04 3,43

42

0,3 N&A 408.558.10,45 0,32 0,04 3,33

97

0,4 Nachgewies124.735.80,54 0,41 0,04 3,38

en 64

0,4 Angedeutet111.967.40,49 0,34 0,04 3,82

37

0,4 N&A 236.703.30,52 0,37 0,04 3,59

01

0,5 Nachgewies71.641.090,61 0,47 0,04 3,54

en 8

0,5 Angedeutet38.519.520,57 0,41 0,05 4,31

3

0,5 N&A 110.160.60,60 0,45 0,04 3,81

21

Arbeitsprogramm 2021

Im Mittelpunkt des ersten Arbeitsprogramms von Surge bei Berg wird die Abgrenzung und Erweiterung der bekannten oberflächennahen hochgradig mineralisierten Zonen, die Ermittlung der äußeren Grenzen der Mineralisierung, die in mehreren Gebieten weiterhin offen ist, und die Verbesserung des Verständnisses der Strukturen stehen, die die Mineralisierungskontrollen beeinflussen könnten, insbesondere im Bereich von hochgradigen Silbervorkommen. Die Bohrplanungen sind derzeit im Gange, wobei der Beginn eines ersten Programms für Hochsommer 2021 nach Abschluss der Arbeiten zur Verbesserung des Zugangs erwartet wird. Da frühere Bohrungen bei Berg nicht einheitlich auf Edelmetalle analysiert wurden, besteht hier angesichts ihres beträchtlichen Beitrags zur Wirtschaftlichkeit, insbesondere von Silber, eine kostengünstige Möglichkeit, die bestehenden Bohrkerne und Probentrüben erneut zu analysieren, um den Edelmetallgehalt der Ressource möglicherweise zu erhöhen. Die empfohlenen metallurgischen Testarbeiten, die auf die Optimierung der Verarbeitungsbedingungen und die Verbesserung der Ausbeute der Zielmetalle abzielen, werden weiter geplant und vorangetrieben. Darüber hinaus ist für den Frühsommer eine geophysikalische ZTEM-Flugmessung über dem gesamten Gelände der Projekte Ootsa und Berg geplant. Die Feldteams werden den ganzen Sommer über mit Oberflächenarbeiten bei bestehenden regionalen Explorationszielen (siehe Abbildung 4) beschäftigt sein, einschließlich aller neuer ZTEM-Anomalien. Surge plant, bei den regionalen Zielgebieten ausreichende Feldarbeiten zu absolvieren, um eine Priorisierung für zusätzliche Explorationsarbeiten und Bohruntersuchungen zu ermöglichen.

Abbildung 4. Zusammengelegte Karten der geophysikalischen Messung der magnetischen Gesamtintensität von 2010 und 2017 mit den bekannten Mineralvorkommen und Prospektionsgebieten im Konzessionsgebiet Berg.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Mineralressourcenschätzung für Berg wurde von Tetra Tech im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects durchgeführt. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Cameron Norton, P.Geo., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 erstellt und ist zum 9. März 2021 gültig. Der technische Bericht für die Mineralressourcenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemeldung auf SEDAR eingereicht werden.

Cameron Norton, P.Geo., hat die fachlichen Angaben in dieser Pressemeldung für Tetra Tech geprüft und genehmigt. Shane Ebert, Ph.D., P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige für Surge und hat den Inhalt dieser Mitteilung geprüft und genehmigt.

Über Surge Copper Corp.

Das Unternehmen ist Eigentümer einer 100%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet Ootsa, einem Explorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das die Porphyrlagerstätten East Seel, West Seel und Ox umfasst, die an die Tagebaumine Huckleberry Copper im Eigentum von Imperial Metals angrenzen. Das Konzessionsgebiet Ootsa enthält auf eine Grube beschränkte NI 43-101-konforme Ressourcen im Umfang von 224 Millionen Tonnen in den nachgewiesenen und angedeuteten Kategorien, die, wie in der Tabelle unten zusammengefasst ist, 1,1 Milliarden Pfund Kupfer, 1 Million Unzen Gold und 20 Millionen Unzen Silber beinhalten.

Grubenbeschränkte Mineralressourcenschätzung für das

Projekt

Ootsa, NSR-Cutoff-Wert von 8,50 Dollar pro Tonne

KategoriTonnenCuÄqCu Au Mo Ag CuÄqCu Au Mo Ag

e ( % % g/t% g/Mio.Mio.Tsd.Mio.Tsd.

Tsd.) t Unzen

PfunPfunUnzePfun

d d n d

Nachgewi187.140,380,20,10,022,81.56934 916 85 17.08

esen 8 3 5 1 8 9

Angedeut37.0410,350,20,10,022,8286 175 146 19 3.368

et 1 2 3

N&A 224.180,370,20,10,022,81.851.101.06104 20.45

9 2 5 1 4 9 2 7

Anmerkungen: Der aktuelle technische Bericht, der die

Ressourcenschätzung und die PEA unterstützt, ist auf

SEDAR oder auf der Website des Unternehmens unter

www.surgecopper.com verfügbar und ist zum Januar 2016

gültig.

Die Ressourcenschätzung verwendet einen NSR-Cutoff-Wert

von 8,50 Dollar pro

Tonne.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen

per Definition keine wirtschaftliche Rentabilität auf.

Es besteht keine Gewissheit, dass die gesamte oder ein

Teil der Mineralressource in Mineralreserven

umgewandelt wird. Eine nachgewiesene

Mineralressource ist jener Teil einer

Mineralressource, für den Menge, Gehalt oder Qualität,

Dichte, Form und physikalische Eigenschaften so gut

etabliert sind, dass sie mit ausreichendem Vertrauen

geschätzt werden können, um die angemessene Anwendung

technischer und wirtschaftlicher Parameter zur

Unterstützung der Produktionsplanung und der Bewertung

der Wirtschaftlichkeit der Lagerstätte zu ermöglichen.

Eine angedeutete Mineralressource ist jener Teil

einer Mineralressource, für den Menge, Gehalt oder

Qualität, Dichte, Form und physikalische Eigenschaften

mit einem ausreichenden Maß an Vertrauen geschätzt

werden können, um die angemessene Anwendung technischer

und wirtschaftlicher Parameter zur Unterstützung der

Produktionsplanung und der Bewertung der

Wirtschaftlichkeit der Lagerstätte zu ermöglichen. Die

Berechnungen des Kupferäquivalents

(

CuÄq) basieren auf den Basisfall-Metallpreisen (3

USD/Pfund

Cu, 1260 USD/Unze Au, 10,30 USD/Pfund Mo und 17 USD/Unze

Ag)

sowie auf Annahmen zur Gewinnungsrate bei der

Verarbeitung und berücksichtigen Hüttenabgaben und

Raffinierungskosten. N&A= nachgewiesen und angedeutet.

Die aktualisierte Ressourcenschätzung und die

wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) wurden von der

Firma P&E Mining Consultants Inc. in Übereinstimmung

mit National Instrument 43-101 – Standards

of Disclosure for Mineral Projects durchgeführt.

Das Unternehmen erwirbt derzeit auch eine 70%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet Berg von Centerra Gold. Berg ist ein großes Projekt in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium und befindet sich 28 km nordwestlich der Lagerstätten Ootsa. Berg beinhaltet grubenbeschränkte NI 43-101-konforme Kupfer-, Molybdän- und Silberressourcen, die als nachgewiesen und angedeutet eingestuft sind. Zusammen bieten die naheliegenden Konzessionsgebiete Ootsa und Berg Surge einen dominanten Grundbesitz im Bezirk Ootsa-Huckleberry-Berg sowie die Kontrolle über vier fortgeschrittene porphyrische Lagerstätten.

