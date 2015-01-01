SV Meppen erweitert VIP-Tower mit zusätzlichen ELA Containern

Acht weitere Raummodule schaffen mehr Platz für ein außergewöhnliches Stadionerlebnis.

Der SV Meppen hat seinen VIP-Tower am heimischen Stadion erweitert und setzt dabei erneut auf die Raumlösungen von ELA Container. Aufgrund der hohen Nachfrage nach VIP-Karten und exklusiven Plätzen wurde der bestehende vierstöckige Turm um acht weitere Container ergänzt – pro Etage kamen jeweils zwei weitere Module hinzu. Damit stehen den Gästen künftig rund 90 Plätze pro Ebene zur Verfügung, die ein einmaliges Fußballererlebnis in besonderer Atmosphäre ermöglichen.

Der rund zwölf Meter hohe VIP-Tower wurde bereits im Winter 2021 als Containergebäude errichtet, um der steigenden Nachfrage im Hospitality-Bereich gerecht zu werden. Aus dem ursprünglichen Bauwerk mit 24 ELA Containern ist nun eine größere Anlage aus 32 Containern geworden. Auf jeder Etage stehen 106 Quadratmeter Logenfläche zur Verfügung. Die Container sind erneut in den Vereinsfarben lackiert und schaffen eine klare visuelle Verbindung zum SV Meppen.

„Mit der Erweiterung des VIP-Towers heben wir unsere Vermarktung auf ein neues Level. So können wir unseren Partnern ein besonderes Heimspiel-Erlebnis in einer modernen und einladenden Atmosphäre bieten und zugleich das Netzwerken unter unseren Gästen noch besser fördern. Die anhaltende Unterstützung der Firma ELA Container unterstreicht, wie wichtig starke regionale Partnerschaften für den SV Meppen sind“, betont SV Meppen Geschäftsführer Florian Egbers.

Die Erweiterung verbindet Funktionalität mit modernem Design: Während im Erdgeschoss Vorbereitungs- und Lagerräume für das Catering sowie Sanitäreinrichtungen untergebracht sind, dienen die oberen drei Etagen als großzügige Zuschauerräume. Eine Glasfront zur Spielfeldseite sorgt für besten Blick aufs Spielgeschehen. Für eine noch effizientere Nutzung wurden die Theken an die Stirnseiten verlegt – so entstand zusätzlicher Platz für Tische und eine optimierte Raumaufteilung.

Ralf Neelen, Projektmanager bei ELA Container, zeigt sich zufrieden mit dem Ausbau des Towers: „Durch den Einsatz von zusätzlichen ELA Raummodulen kann der SV Meppen deutlich mehr Gäste empfangen und damit den Komfort und die Atmosphäre auf ein noch höheres Level heben. Der VIP-Tower zeigt erneut, was mit ELA Containern möglich ist und wie variabel diese einsetzbar sind.“

Der SV Meppen profitiert nicht nur von mehr Kapazitäten, sondern auch von einer zeitgemäßen und repräsentativen Hospitality-Lösung, die Partnern und Gästen ein rundum gelungenes Stadionerlebnis bietet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Marti Blömer

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : martin.bloemer@container.de

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.600 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

