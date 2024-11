Sven Schwarzat im Interview: Optimale Einrichtung eines kleinen WG-Zimmers

Auch kleine Zimmer können schick und wohnlich sein. Wie? Das verrät Sven Schwarzat von der Schwarzat Capital GmbH.

Die Einrichtung eines kleinen WG-Zimmers erfordert Kreativität und clevere Lösungen, um den vorhandenen Raum optimal zu nutzen und gleichzeitig ein gemütliches und funktionales Zuhause zu schaffen. Im Folgenden findest du einige bewährte Tipps und Tricks, wie du dein Zimmer effizient gestalten kannst, ohne auf Komfort und Stil verzichten zu müssen.

1. Multifunktionale Möbel

Der Schlüssel zu einem platzsparenden Zimmerdesign liegt in multifunktionalen Möbeln. Diese Möbelstücke bieten oft mehrere Verwendungszwecke, was Platz spart und dir mehr Flexibilität im Raum gibt. Ein Schlafsofa ist ein klassisches Beispiel: Tagsüber dient es als Sitzgelegenheit, während es nachts in ein Bett verwandelt werden kann. Auch Betten mit integriertem Stauraum, wie Schubladen oder einem hochklappbaren Lattenrost, sind nützlich, um Bettwäsche, Kleidung oder andere Gegenstände unsichtbar zu verstauen.

2. Hochbetten und Podeste

Wenn es die Deckenhöhe erlaubt, ist ein Hochbett eine hervorragende Möglichkeit, den Raum unter dem Bett optimal zu nutzen. Unter dem Hochbett kannst du einen Schreibtisch, ein Sofa oder eine Leseecke platzieren. Dies schafft zusätzlichen Stauraum und gibt dir gleichzeitig das Gefühl, dass der Raum größer ist. Alternativ kannst du auch ein Podest bauen, auf dem das Bett steht, und den Raum darunter als Stauraum für Schubladen oder Regale nutzen.

3. Wandregale und Hängesysteme

Die vertikale Nutzung des Raumes ist entscheidend, wenn es um platzsparende Einrichtungsstrategien geht. Wandregale bieten Stauraum, ohne den Boden zu beanspruchen, und lassen das Zimmer gleichzeitig aufgeräumt wirken. Neben klassischen Regalen kannst du auch Hängesysteme in Betracht ziehen, wie zum Beispiel Haken oder Aufbewahrungskörbe, die an der Wand oder Tür befestigt werden. Diese eignen sich hervorragend für Dinge wie Handtücher, Jacken oder Taschen.

4. Klappmöbel

Klappmöbel sind ideal für kleine Räume, da sie bei Nichtgebrauch einfach verstaut werden können. Ein klappbarer Schreibtisch oder ein ausklappbarer Esstisch kann tagsüber frei im Raum stehen und bei Bedarf aufgeklappt werden. Auch Stühle, die zusammengeklappt und an die Wand gehängt werden können, sind eine platzsparende Lösung. So bleibt der Raum flexibel nutzbar und wirkt nicht überladen.

5. Minimalismus und klare Linien

Eine einfache, minimalistische Einrichtung sorgt dafür, dass der Raum aufgeräumt und größer wirkt. Wähle Möbel und Dekoration in klaren, geraden Linien, um ein sauberes und luftiges Erscheinungsbild zu schaffen. Ein zu stark überladenes Zimmer mit vielen Farben und Mustern kann schnell chaotisch wirken und das Gefühl von Enge verstärken. Beschränke dich also auf das Nötigste und setze gezielte Akzente mit Dekorationsstücken wie Bildern, Pflanzen oder Textilien, um dem Raum Persönlichkeit zu verleihen.

6. Spiegel für optische Vergrößerung

Spiegel sind eine bewährte Methode, um kleine Räume größer erscheinen zu lassen. Ein großflächiger Spiegel reflektiert Licht und gibt dem Raum mehr Tiefe. Ideal ist es, den Spiegel gegenüber einem Fenster zu platzieren, damit das Tageslicht reflektiert wird und den Raum heller und freundlicher wirken lässt. Zudem kannst du mit Spiegeln auch schmale Flure oder Ecken optisch aufwerten.

7. Farbgestaltung

Die Farbwahl spielt eine wichtige Rolle, wenn es um die Wahrnehmung von Raum geht. Helle Farben wie Weiß, Pastelltöne oder Beige lassen ein Zimmer größer wirken, während dunkle Farben den Raum optisch verkleinern können. Eine helle Grundfarbe für Wände, Möbel und Textilien sorgt dafür, dass das Zimmer offen und luftig erscheint. Akzentfarben kannst du durch Kissen, Vorhänge oder Teppiche einbringen, um dem Raum Gemütlichkeit zu verleihen, ohne ihn zu erdrücken. Helle Farben sind auch beim Auszug gut, berichtet Sven Schwarzat – denn dann muss man mitunter nicht nochmal streichen.

8. Ordnungssysteme

Ein kleines WG-Zimmer erfordert ein durchdachtes Ordnungssystem, um Chaos zu vermeiden. Nutze Kisten, Körbe und Boxen, um kleinere Gegenstände wie Bücher, Kleidung oder Haushaltsutensilien ordentlich zu verstauen. Diese können entweder unter dem Bett, auf Regalen oder in Schränken untergebracht werden. Wenn alles seinen festen Platz hat, bleibt der Raum aufgeräumt und wirkt größer.

Fazit

Ein kleines WG-Zimmer lässt sich mit ein paar cleveren Einrichtungstricks optimal nutzen. Multifunktionale Möbel, die vertikale Nutzung von Wänden und klare, minimalistische Designs sind der Schlüssel, um den Raum nicht nur funktional, sondern auch gemütlich und stilvoll zu gestalten. Mit diesen Tipps von Sven Schwarzat gelingt es dir, auch auf kleinem Raum ein Zuhause zu schaffen, in dem du dich wohlfühlst.

Über den Autor: Sven Schwarzat ist Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen. Er hält mit dieser GmbH und auch privat zahlreiche Immobilien im Bestand, führt Bauprojekte durch und vermietet seine Wohnungen. Sein Schwerpunkt liegt in und um Leipzig. Seine Expertise und Erfahrung machen ihn zu einem verlässlichen Ratgeber für allgemeine Fragen zu Immobilien und spezifisch zum Leipziger Immobilienmarkt.

Über den Autor: Sven Schwarzat ist Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen. Er hält mit dieser GmbH und auch privat zahlreiche Immobilien im Bestand, führt Bauprojekte durch und vermietet seine Wohnungen. Sein Schwerpunkt liegt in und um Leipzig. Seine Expertise und Erfahrung machen ihn zu einem verlässlichen Ratgeber für allgemeine Fragen zu Immobilien und spezifisch zum Leipziger Immobilienmarkt.



