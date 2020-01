SWISSCAVE mit neuer Premium Produkt Linie

Die neue 2020er Generation von SWISSCAVE Weinklimaschränken legt in jeder Hinsicht zu: verfeinertes Design, bessere Ausleuchtung, leiser, sparsamer, technologisch überlegen.

Schweiz, 22.01.2019 – Die neue Premium Produktlinie von Swisscave

Erstmals wird die über Jahre erfolgreiche SWISSCAVE Weinkühlschrank-Modellpalette um eine weitere Produktlinie im Premiumsegment ergänzt. Die SWISSCAVE-eigenen Produktmerkmale wurden weiter entwickelt, neuste Technologien verwendet und optisch stärkere Akzente gesetzt.

Überlegene Technologie

So zeichnet sich die Premium Linie durch noch einmal verringerten Energieverbrauch aus, was die einzelnen Modelle in die Verbrauchsklasse A / A+ hievt. Es werden in allen Modellen speziell leise Ventilatoren und ein frequenzgesteuerter Inverterkompressor verwendet, der seine Drehzahl dem momentanen Energiebdarf anpasst und dadurch einen Grossteil der Zeit auf niedriger Leistung arbeitet.

Dies hat nebst geringerem Stromverbrauch auch eine deutliche Verminderung der Geräuschentwicklung zur Folge. Die einzelnen Modelle punkten mit dB-Werten deutlich unter dem Branchendurchschnitt (37-38dBA). Auch die Glastüre mit 3-facher, gasbefüllter Niedrigenergieverglasung trägt ihren Teil zu den deutlich verbesserten technischen Werten bei. Die Temperaturwerte werden, bedingt durch die intelligente Kompressorsteuerung, präziser eingehalten und dadurch kühlungsbedingte Temperaturschwankungen deutlich unter den Branchendurchschnitt gebracht.

Bequemere Bedienung

Die neue Modellpalette ist durchgehend mit leichtgängigen Vollauszügen ausgestattet. Die Auszugstablare lassen sich soweit ausziehen, dass auch die hinten liegenden Flaschen direkt zugegriffen werden können, ohne die vorne liegenden zuerst anheben zu müssen. Die dazu erhältlichen Präsentationstablare sind standardmäßig multifunktional einsetzbar: als Flachauszüge, oder als schräggestellte Präsentationstablare – dies mittels einfachem Umlegen des Stützbügels.

Sobald die Glastür geöffnet wird, geht das Licht langsam an bis es den gesamten Schrank auf jeder Ebene hell ausleuchtet. Das Licht kann per Tastendruck auch permanent eingeschaltet bleiben. Ein Alarm warnt den Benutzer, wenn die Türe länger offensteht oder diese nicht korrekt geschlossen wurde. Nicht zuletzt die bei den großen Modellen hinten am Gerät angebrachten Rollen erleichtern das Verschieben bzw. das korrekte Platzieren des Gerätes am gewünschten Standort.

Verfeinertes Design

Auch bei der Optik zeigt sich die Premium Produkt Linie in neuem Licht. Die Beleuchtung wurde komplett in die Geräteinnenwände eingearbeitet und setzt mit der stark verbesserten Ausleuchtung aller Tablarebenen einen deutlichen Akzent. Gehäuse und Türe sind noch einmal feiner und jetzt komplett nahtfrei verarbeitet. Die Scharniere wurden nach innen verlegt und stehen damit nicht mehr vor, der Sockel des Gerätes wurde auf eine Ebene mit der Türfront gebracht.

Damit steht dieser Weinkühlschrank wie ein Monolith selbstbewusst – aber doch in puristischer Zurückhaltung im Raum – ein echter SWISSCAVE.

Die neuen Modelle

Die Premium Produkt Linie besteht bislang aus folgenden, sofort verfügbaren Modellen:

o WLB-460F / DF: großer Ein- oder Zweizonen Weinkühlschrank (172cm) für 168 – 210 Flaschen

o WLB-360F / DF: medium Ein- oder Zweizonen Weinkühlschrank (127cm) für 112 – 145 Flaschen

o WLB-160F / DF: kleiner Ein- oder Zweizonen Weinkühlschrank (82cm) für 40 – 55 Flaschen

Weitere Modelle werden innerhalb der nächsten 2 Quartale eingeführt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSCAVE AG

Herr Hanspeter Jaeger

Churerstr. 158

8808 Freienbach

Schweiz

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.ch/

email : swisscave@swisspace.ch

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



Pressekontakt:

SWISSCAVE AG

Herr Hanspeter Jaeger

Churerstr. 158

8808 Freienbach

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.ch/

email : swisscave@swisspace.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sulzer mit komplettem Angebot und neuem Turboverdichter auf der IFAT