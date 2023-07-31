  • Syn4you startet mit „commpana“ – digitale Notfallhandbuch-Software für maximale Betriebssicherheit

    Mit der neuen Software commpana stellt die Syn4you GmbH eine Lösung vor, die Unternehmen und Organisationen zuverlässig dabei unterstützt, auch in Ausnahmesituationen handlungsfähig zu bleiben.

    BildDas digitale Notfallhandbuch commpana ermöglicht es, Notfall- und Krisenpläne zentral zu verwalten, aktuell zu halten und jederzeit verfügbar zu machen – ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, Betriebsabläufe ohne Unterbrechung fortzuführen.

    Krisen treffen Unternehmen oft unerwartet: Ob technische Ausfälle, Naturereignisse oder personelle Engpässe – in solchen Momenten ist es entscheidend, sofort auf alle relevanten Informationen und Handlungsanweisungen zugreifen zu können. Commpana sorgt dafür, dass diese Informationen nicht in Aktenordnern verstauben oder auf verschiedenen Rechnern verstreut sind, sondern gebündelt, strukturiert und sicher gespeichert werden. So haben Verantwortliche jederzeit Zugriff – unabhängig davon, ob sie sich im Büro, im Homeoffice oder unterwegs befinden.

    „Betriebskontinuität ist keine Frage des Glücks, sondern der Vorbereitung“, sagt Günter Roas, Geschäftsführer bei Syn4you. „Mit commpana geben wir Unternehmen ein Werkzeug an die Hand, das im Ernstfall wertvolle Zeit spart, klare Abläufe gewährleistet und damit hilft, wirtschaftliche Schäden zu verhindern.“ Die Software wurde so entwickelt, dass sie sich leicht in bestehende Strukturen integrieren lässt, ohne umfangreiche Schulungen oder komplexe IT-Anpassungen. Sie bietet die Möglichkeit, Verantwortlichkeiten eindeutig zu definieren, Abläufe zu dokumentieren und Informationen in Echtzeit zu aktualisieren.

    Syn4you sieht in commpana nicht nur eine technische Lösung, sondern einen wichtigen Beitrag zur Resilienz von Unternehmen. Indem das Wissen über kritische Abläufe und Prozesse an einem sicheren Ort gebündelt wird, können auch neue Mitarbeiter oder externe Einsatzkräfte im Bedarfsfall sofort handeln. Der Zugang erfolgt über PC, Tablet oder Smartphone – schnell, unkompliziert und ohne Abhängigkeit von einem festen Arbeitsplatz.

    Mit dem Start von commpana setzt Syn4you ein klares Zeichen für die Bedeutung moderner, digitaler Krisenvorsorge. Die Software steht ab sofort zur Verfügung und kann auf die individuellen Anforderungen unterschiedlicher Branchen zugeschnitten werden. Damit bietet Syn4you Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit, ihre Handlungsfähigkeit in Notfällen zu sichern und den Geschäftsbetrieb ohne Unterbrechung fortzuführen.

