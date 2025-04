SYNLawn begrüßt ersten offiziellen SYNLawn Vertriebspartner in Rumänien

POPETI-LEORDENI, RO / Access Newswire / 27. April 2025 / SYNLawn, ein weltweit agierender Hersteller und Innovator von biobasiertem Kunstrasen, gab mit der Einführung von SYNLawn Romania seine Expansion in einen neuen internationalen Markt bekannt. Als erster offizieller und exklusiver Vertriebspartner in Rumänien wird das Unternehmen die Premium-Linie von SYNLawn an Kunstrasen- und Oberflächenprodukten führen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79373/04-27-25SYNLawnWelcomesRomania_DE_Prcom.001.png

Zugehöriges Bild

Unser neuer offizieller Partner hat es sich zum Ziel gesetzt, hochwertige Kunstrasenlösungen auf den rumänischen Markt zu bringen, so George Neagle, President von SYNLawn Global. Mit einem Schwerpunkt auf Landschaftsgestaltung, Golf und kommerzielle Anwendungen ist SYNLawn Romania bereit, die Außenbereiche in seiner Region mit hochwertigem, langlebigem und umweltfreundlichem Kunstrasen neu zu definieren.

Das Unternehmen nahm seine Geschäftstätigkeit im Jahr 2022 auf und hat seinen Sitz in Popeti-Leordeni, nur 9 Kilometer von Bukarest entfernt. SYNLawn Romania ist auf den Vertrieb von Premium-Landschaftsprodukten spezialisiert. Das Unternehmen ist zwar neu in der Kunstrasenbranche, verfügt aber über eine solide Vertriebsgrundlage und hat bereits starke Partnerschaften mit professionellen Landschaftsarchitekten und Verlegeexperten im ganzen Land aufgebaut.

Wir möchten unsere Kunden und Partner inspirieren und ihnen die Vorteile von hochwertigem Kunstrasen näherbringen, der jedem Raum eine neue Dimension verleiht, so Alin Stanciu, Inhaber von SYNLawn Romania. Der rumänische Kunstrasenmarkt wird derzeit von preiswerten Produkten geringerer Qualität dominiert. Wir planen dies zu ändern, indem wir unseren Kunden und Partnern hochwertige Kunstrasenlösungen anbieten, die eine überlegene Belastbarkeit, attraktive Ästhetik, Nachhaltigkeit und langfristigen Wert bieten. SYNLawn ist nicht nur ein Produkt, sondern auch eine Vision für die Zukunft des Landschaftsbaus im Freien.

SYNLawn Romania hat bereits mehrere Wohnlandschaftsprojekte geplant und arbeitet aktiv daran, den privaten Markt für Sport- und gewerbliche Landschaftsgestaltung zu durchdringen. Im Gegensatz zu staatlich finanzierten Sportprojekten, bei denen die Kosten oft wichtiger sind als die Qualität, konzentriert sich SYNLawn Romania auf die Bereitstellung von leistungsfähigem Kunstrasen für stark frequentierte Flächen, Golfplätze und kommerzielle Landschaften, die Langlebigkeit, Sicherheit und eine überzeugende Ästhetik verlangen.

Um seinen Kunden ein interaktives Erlebnis zu bieten, plant SYNLawn Romania, einen Showroom zu eröffnen, in dem Kunden SYNLawn Kunstrasen unter realen Bedingungen erleben und fühlen können. Darüber hinaus ist das Unternehmen auf Fachmessen vertreten, nimmt an speziellen Events im Bereich Landschaftsbau teil und baut wertvolle Kontakte zu Branchenexperten, Entwicklern und Architekten auf.

SYNLawn Romania bedient Kunden in Rumänien und plant für die Zukunft eine Expansion nach Bulgarien und in die Republik Moldau. Durch die Entwicklung eines Netzwerks lokaler Partner gewährleistet das Unternehmen einen effizienten Vertrieb und die fachkundige Installation der innovativen Lösungen für synthetische Rasenprodukte von SYNLawn.

SYNLawn Romania hat seinen Sitz unter der Anschrift Strada Orizontului 110, Popeti-Leordeni, Ilfov, Rumänien. Unter synlawn.ro erhalten Sie weitere Informationen über die angebotenen Dienstleistungen und Produkte. Kontaktieren Sie SYNLawn Romania telefonisch unter +40 756 095 559 oder per E-Mail unter contact@synlawn-romania.ro. Erfahren Sie mehr über SYNLawn und seine Premium-Produktlinie für Kunstrasen unter SYNLawn.com.

Über SYNLawn®

Seit mehr als 20 Jahren ist SYNLawn® als größter Hersteller und konkurrenzloser Innovator von Kunstrasen und synthetischen Bodenbelägen führend in der Branche. Als Teil der Unternehmensgruppe Sport Group Holding® bietet SYNLawn die besten auf dem Markt erhältlichen Produkte. Zum SYNLawn-Sortiment zählt auch Calico Greens, eine exklusive Produktlinie von künstlichen Wanddisplays. SYNLawns Turnkey-Netzwerk von über 120 Vertriebspartnern schafft eine nahtlose Verbindung zwischen Umweltbewusstsein und branchenführenden Innovationen. SYNLawn verwendet PCR-Materialien (PCR, Post-Consumer Recycled) und biobasierte Inhaltsstoffe wie Soja und Zuckerrohr sowie verbraucherfreundliche Zusatzstoffe wie antimikrobielle Mittel, um die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Mit mehr als 350.000 Installationen im privaten und gewerblichen Bereich setzt das Unternehmen weltweit neue Maßstäbe für Kunstrasen und verändert das Image von Grasflächen. Wir haben ein preisgekröntes, firmeneigenes System mit hohem Anteil an erneuerbaren Inhaltsstoffen. Von Dächern über Straßenränder bis hin zu Beobachtungsplätzen für Raketenstarts hat SYNLawn seit 2008 über 150 Millionen Quadratmeter Gras auf Sojabasis in den USA und in über 30 anderen Ländern installiert. Im Jahr 2021 wurde in den SYNLawn-Produkten mehr Soja als je zuvor verarbeitet. Nähere Informationen finden Sie auf www.SYNLawn.com bzw. folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest und YouTube.

# # #

Kontaktdaten

Mackenzie Smith

mackenzie@labearcommunications.com

574-524-5916

Quelle: SYNLawn

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wochenrückblick KW 17-2025: Zwischen Hoffnung und Vorsicht! Zarah Leander -ein musikalisch-szenischer Abend der Kammeroper Frankfurt