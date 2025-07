SYZYGY AG reduziert Prognose für das Geschäftsjahr 2025: Umsatzrückgang um rund 14 Prozent bei einer EBIT-Marge von rund 3 Prozent erwartet

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Bad Homburg, 9. Juli 2025

– Rückgang der Umsatzerlöse um rund 14 Prozent gegenüber einem zuvor prognostizierten Rückgang im hohen einstelligen Prozentbereich

– Erwartete EBIT-Marge von rund 3 Prozent (zuvor rund 7 Prozent)

– Restrukturierungsaufwand im Beratungsgeschäft belastet EBIT-Marge mit rund 2 Prozentpunkten

– Wirtschaftliches Umfeld in Deutschland belastet weiterhin die Nachfrageentwicklung im Beratungs- und Performance Marketinggeschäft

– Anhaltende Ausgabenzurückhaltung US-amerikanischer Kunden im Umfeld der Tochter Ars Thanea

– Stabile zweistellige EBIT-Marge im Kerngeschäft Digital Experience und IT-Services, welches einen Anteil von 60% an den Umsätzen der SYZYGY AG hat

Basierend auf der Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2025 erwartet die SYZYGY AG für das Gesamtjahr eine Umsatzentwicklung unterhalb der bisherigen Erwartungen und passt daher ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an. Das Jahr 2025 stellt ein Übergangsjahr dar, in dem die SYZYGY AG einem sehr herausfordernden Marktumfeld begegnet.

Die Hauptgründe dafür liegen in der Investitionszurückhaltung mehrerer Bestandskunden im Beratungs- und Performance Marketinggeschäft. Ars Thanea verzeichnete bereits im ersten Quartal niedrigere Umsatzerlöse, da insbesondere das Geschäft mit US-Kunden mit großer Unsicherheit belastet war und deutlich zurückging. Im zweiten Quartal ist eine leichte Erholung des US-Geschäftes zu verzeichnen, allerdings ist die Jahresplanung nicht mehr erreichbar.

Trotz dieser Korrektur bestätigt die SYZYGY AG eine stabile zweistellige EBIT-Marge im Kerngeschäft der Digital Experience und IT-Services, welches einen Anteil von 60% am Gruppenumsatz hat. Diese entwickeln sich weiterhin planmäßig und tragen zu wiederkehrenden Umsätzen insbesondere im Heimatmarkt Deutschland bei.

Strategische Perspektive und positiver Ausblick

Die SYZYGY AG nutzt dieses Übergangsjahr zur operativen Fokussierung und zur strategischen Weichenstellung für zukünftiges Wachstum.

Parallel zur Anpassung der Prognose sieht die SYZYGY AG zahlreiche positive Signale im Neugeschäft. So konnten in den vergangenen Wochen mehrere neue Kundenmandate gewonnen werden, die bereits im zweiten Halbjahr positive Impulse setzen werden. Besonders erfreulich ist der wachsende Projektumfang im Bereich Agentic Services und Künstliche Intelligenz, mit dem die Gruppe ihre Positionierung als Innovationspartner für digitale Transformation ausbaut.

Trotz kurzfristiger Marktverwerfungen und einer notwendigen Korrektur unserer Prognose bleiben wir auf Wachstumskurs. Neue Kundenmandate und unser konsequenter Ausbau KI-gestützter Dienstleistungen stärken unser zukunftsorientiertes Leistungsportfolio, kommentiert Frank Wolfram, CEO der SYZYGY AG.

Das Halbjahresergebnis wird am 29. Juli 2025 bekannt gegeben und der vollständige Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025 ist ab dem 30. Juli 2025 unter

www.syzygy-group.net/investors abrufbar.

Über die SYZYGY Gruppe

Die SYZYGY Gruppe ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für Digital Experiences. Wir sind überzeugt, dass positive digitale Experiences maßgeblich die Qualität der Kundenbeziehung beeinflussen – und damit den Erfolg von Marken und Unternehmen bestimmen.

Die SYZYGY Gruppe wurde 1995 gegründet und ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Seit dem Jahr 2000 ist die SYZYGY AG im Prime Standard börsennotiert.

Neben der Kernmarke SYZYGY gehören der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing- und Media-Spezialist SYZYGY Performance, das Design Studio Ars Thanea und die Strategieberatung diffferent zur Gruppe.

Die rund 550 Spezialist:innen der SYZYGY Gruppe betreuen Marken wie Audi, BMW, Bosch, Die Bundesregierung, Condor, Commerzbank, Deutsche Bank, Eucerin, Hilti, HUK-Coburg, Hymer, Kyocera, Lufthansa, Mazda, Miles & More, mobile.de, o2 Telefónica, PayPal, Porsche, Sennheiser, Volkswagen und Wempe.

Weitere Informationen:

Susan Wallenborn

Investor & Public Relations Manager

susan.wallenborn@syzygy-group.net

+49 (0) 6172 9488-252

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SYZYGY AG

Susan Wallenborn

Horexstrasse 28

61352 Bad Homburg

Deutschland

email : 061729488252

Pressekontakt:

SYZYGY AG

Susan Wallenborn

Horexstrasse 28

61352 Bad Homburg

email : 061729488252

