Szenarien für die Gold- und Silberpreise in der Zukunft

Nach unglaublichen Preisanstiegen ist es zu Korrekturen gekommen. Wie könnte der Rest von 2026 aussehen?

Wichtig sind jedenfalls die zukünftigen politischen Entwicklungen. Diese werden mitentscheiden, ob es wieder preislich nach oben geht oder seitwärts beziehungsweise weiter nach unten. Sollten sich bestehende Konflikte, wovon es genügend gibt, entschärfen und vielleicht noch Zölle zurückgenommen werden oder vielleicht sogar, was eher unwahrscheinlich ist, die US-Politik etwas berechenbarer werden, wäre dies preislich dem Gold und dem Silber nicht so zuträglich. Da gilt es zudem ein Augenmerk auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank zu werfen, die bekanntlich wankt. Auch eine mögliche Haushaltskonsolidierung bei Industriestaaten wäre wohl nicht so gut für die Edelmetallpreise, würde sie doch einige Unsicherheiten aus dem Weg schaffen.

Ob Notenbanken Preisrückgänge für weitere Einkäufe nutzen, ist noch unklar. Edelmetalle haben jedenfalls den Vorteil, dass keine Institutionen wie etwa die Zentralbanken eingreifen können. Der Silberpreis, der kürzlich die 100-US-Dollar-Marke überschritten hatte – zu Jahresbeginn bewegte er sich erst um die 70 US-Dollar je Unze – wird vermutlich weiterhin mit der ihm sowieso eigenen Volatilität kämpfen. Wobei die Fundamentaldaten und die bestehenden Preistreiber nach wie vor gut sind. Aktuell haben Gewinnmitnahmen und wohl auch physische Auslieferungen den Preis gedrückt. Die Gold-Silber-Ratio war zuletzt bei 45, damit einem Wert unter 50, den es fast nie gegeben hat. Dies spricht schon für eine Überhitzung des Silberpreises.

Sollte die Industrie versuchen weniger Silber zu verarbeiten, etwa bei der Elektromobilität, so können auf der anderen Seite neue Anwendungen den Silberbedarf wieder ankurbeln. Auf Gold und Silber und die zugehörigen Unternehmen sollten Investoren auch in Zukunft setzen.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Jährlich sollen 15,2 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden können. Die Machbarkeitsstudie ist sehr positiv ausgefallen.

Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im dritten Quartal 2025 konnten mehr als 72.000 Unzen Gold produziert werden. Die Mine im Senegal punktet mit sehr guten Bohrergebnissen, eine Bauentscheidung soll es im zweiten Quartal 2026 geben.

