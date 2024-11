Tag der offenen Tür: Schulen der Rheinischen Köln laden am 16. November 2024 ein

Wer sich für eine schulische Aus- und Weiterbildung in MINT-Fächern oder Fremdsprachen interessiert, den laden die Rheinischen Schulen und Bildungsträger Köln am 16.11.24 zum Tag der offenen Tür ein.

Alle Schulen der Rheinischen und ihre Bildungsträger laden am Samstag, 16. November 2024 von 10 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Auf dem Campus in der Vogelsanger Straße 295 in Köln-Ehrenfeld können sich Jugendliche und ihre Eltern, junge Erwachsene, Berufserfahrene aus Handwerk und Industrie sowie Ausbildungsbetriebe einen Eindruck von den Bildungsangeboten der Schulen verschaffen. Die verschiedenen Schulen bieten ein buntes Programm zum Informieren, Mitmachen und Networking für die berufliche Zukunft.

Interessierte erfahren vor Ort alles über die Aus- und Weiterbildungen in den MINT- und fremdsprachlichen Fachbereichen. Die Schulen der Rheinischen ermöglichen verschiedene Berufsausbildungen mit Fachhochschulreife oder das Abitur an den beruflichen Gymnasien sowie Aus- und Weiterbildung mit staatlicher Prüfung in Technik, Medizin, Pharmazie und Sprachen. Zudem gibt es Vorbereitungskurse für ein Medizinstudium und andere naturwissenschaftliche Studienfächer.

Jede Schule hat sich etwas Besonderes einfallen lassen für den Tag der offenen Tür: So gibt es beispielsweise Infostände, Vorträge, Unterricht in allen Fachrichtungen, Experimente zum Mitmachen, Besichtigungen der Labore und Unterrichtsräume. Die Lehrkräfte der Schulen und Hochschule, die Schulleitungen und Studierende stehen gerne Rede und Antwort. Beauftragte aus kooperierende Unternehmen halten Vorträge, wie es beispielsweise nach der Weiterbildung zum Techniker (m/w/d) weitergeht.

Eine Anmeldung zum Tag der offenen Tür ist nicht nötig. Mehr Informationen zum Programm und zu allen beteiligten Schulen und Bildungsträgern auf https://www.rak.de/infos-beratung/tag-der-offenen-tuer

Alle Schulen der Rheinischen und Bildungsträger am Tag der offenen Tür

Die Rheinische Akademie (RAK)

Die Fachschule für Technik an der Rheinischen Akademie Köln (RAK) bietet Berufserfahrenen eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker (m/w/d) mit den Fachbereichen Bautechnik, Elektrotechnik, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Maschinenbautechnik an. Die Weiterbildung eröffnet somit Aufstiegs- und Führungschancen sowie dadurch auch ein besseres Gehalt.

Darüber hinaus ermöglicht die Höhere Berufsfachschule für Technik an der RAK die schulische Ausbildung zum Biologisch-technischen Assistenten (m/w/d), kurz BTA genannt.

Zusätzlich gibt es das Biologisch-technische Gymnasium und das Gymnasium für Ingenieurwissenschaften. Diese beiden Gymnasien bieten in der Oberstufe eine schulische BTA-Ausbildung bzw. die Aneignung von Ingenieurwissen, beide mit gleichzeitigem Abitur. Interessierte erfahren am Tag der offenen Tür alles Wissenswerte in Infovorträgen über die einzelnen Bildungsgänge. Dazu zählen unter anderem die Inhalte der Ausbildungen als auch die Möglichkeiten nach dem Abschluss.

Die Rheinische Hochschule Köln (RH)

Auch die Rheinische Hochschule Köln (RH) präsentiert am Tag der offenen Tür ihre Studiengänge und berät zudem künftige Studierende. Im Programm hat die RH 50 Bachelor- und Masterstudiengänge u.a. in den Fachbereichen Gesundheit & Biomedizin, Recht & Sicherheit, Wirtschaft & Management, Ingenieurwesen & Technik, Marketing, Medien & Kommunikation, Psychologie sowie Informatik & Digitalisierung.

Die PTA-Lehrakademie Köln

Die PTA-Lehrakademie Köln bildet Pharmazeutisch-technische Assistenten (m/w/d) kompetent und praxisnah aus. Am Tag der offenen Tür gestattet die Lehrakademie Einblicke in die Labore – genauer in die Labore der Chemie, der Galenik und der Botanik. Dann erhalten Interessierte einen spannenden ersten Eindruck über die Herstellung von Medikamenten, die Überprüfung von Arzneistoffen sowie die Identifizierung von Drogen.

Die MT-Schule

Die MT-Schule am RBZ Köln bildet Medizinische Technologen (m/w/d) für Laboratoriumsanalytik aus. Interessierten zeigt die Schule ihre Labore und informiert über den Ablauf der Ausbildung nach dem modernen hybriden Konzept: Dank eines besonderen Ausbildungskonzepts können Schüler (m/w/d) diese schulische Ausbildung in Zusammenarbeit mit einem Kooperationslabor bundesweit absolvieren.

Das IFBM

Am IFBM – Institut für Biologie und Medizin – eignen sich angehende Studierende wichtige Grundlagen für ihr Medizinstudium an. Mit dem Vorsemester Medizin (in Präsenz in Köln, hybrid oder aber online) bereitet das Institut auf medizinische Studiengänge vor.

Das IFBM stellt am Tag der offenen Tür seine Kurse zur Vorbereitung auf ein Medizinstudium und zudem für andere naturwissenschaftliche Studiengänge vor.

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln bereitet auf die staatliche Prüfung zum Übersetzer (m/w/d) und in Kürze auch zum Dolmetscher (m/w/d) in Live-Online-Seminaren vor. Im Online-Lehrgang können sich Sprachtalente in sechs Fremdsprachen wie Englisch, Spanisch, Arabisch, Russisch, Französisch und überdies Türkisch auf die staatlich Prüfung intensiv vorbereiten. Ebenfalls wird das kompakte Online-Seminar „Deutsche Rechtssprache“ für bereits qualifizierte Übersetzer und Dolmetscher (m/w/d) angeboten. Im neuen Lehrgangsformat steht u.a. auch das Übersetzen mit Künstlicher Intelligenz (KI) und der Umgang mit anderen digitalen Tools auf dem Stundenplan.

Kontakt für den Tag der offenen Tür: Rheinische Akademie Köln (RAK), Studienberatung, Vogelsanger Str. 295, 50825 Köln-Ehrenfeld, Telefon: 0221/54687-0, E-Mail: rak@rak.de

