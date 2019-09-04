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Tage der offenen Tür bei Lubera Edibles und Lubera
Wie entstehen neue Obst-, Beeren- und Gemüsesorten? Bei den Tagen der offenen Tür gewährt Lubera exklusive Einblicke in Pflanzenzüchtung, Jungpflanzenproduktion und moderne Vermehrungsverfahren.
Auch 2026 öffnen Lubera Edibles in Strullendorf bei Bamberg und die Pflanzenzüchtungsfirma Lubera in Buchs (Schweiz) wieder ihre Türen für Produzenten, Einkäufer, Fachleute, Kunden und interessierte Besucher. Im Mittelpunkt stehen die Entstehung, Vermehrung und Züchtung essbarer Pflanzen – von der Jungpflanzenproduktion bis zur Entwicklung neuer Sorten.
Lubera Edibles lädt vom 7. bis 10. Juli nach Strullendorf ein. Dort produziert das Unternehmen jährlich rund 9 Millionen Jungpflanzen für Pflanzenproduzenten in ganz Europa. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Gewebekultur, die eine skalierbare, termingenaue und zugleich gesunde Jungpflanzenproduktion ermöglicht. Besucher erhalten Einblicke in die Produktionsabläufe und können im Muttergarten das gesamte Sortiment besichtigen.
«Wir möchten zeigen, wie essbare Pflanzen entstehen und welche Schritte von der Züchtung bis zur Jungpflanze notwendig sind», sagt Geschäftsführer Rupert Mayer.
Vom 18. bis 21. August folgt die zweite Veranstaltung am Lubera-Züchtungsstandort in Buchs SG im St. Galler Rheintal. Dort stehen die Entwicklung neuer Obst-, Beeren- und Fruchtgemüsesorten sowie aktuelle Züchtungsprogramme im Mittelpunkt.
Besonderes Augenmerk gilt in diesem Jahr der Himbeer- und Brombeerzüchtung sowie der Freilandtomatenzüchtung. Vorgestellt werden unter anderem neue Brombeersorten mit verbesserter Winterhärte, kompakterem Wuchs, hoher Pflanzengesundheit und verlängertem Ertragszeitraum. Darüber hinaus können Besucher aktuelle Entwicklungen bei winterharten Passionsfrüchten, OpenSky-Freilandtomaten sowie mehltauresistenten Gurken und Wassermelonen kennenlernen.
«Unsere Besuchertage ermöglichen einen direkten Blick hinter die Kulissen der Pflanzenzüchtung. Wer verstehen möchte, wie neue Sorten entstehen und ausgewählt werden, findet hier einzigartige Einblicke», sagt Standortleiter und stellvertretender Geschäftsführer Lukas Kobelt.
Interessenten können sich über die jeweiligen Anmeldeformulare auf www.luberaedibles.com anmelden und dabei auch Übernachtungswünsche angeben.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Lubera AG
Herr Reto Rohner
Lagerstrasse 1
9470 Buchs
Schweiz
fon ..: 0041-81-7563033
web ..: https://www.lubera.com/ch/
email : reto.rohner@lubera.com
Was Lubera unterscheidet:
Unsere Firmen-DNA
1. Wir fokussieren uns konsequent auf den Hausgartenmarkt und die Bedürfnisse von Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern
2. Wir haben klare Zuchtziele für essbare Pflanzen:
o einfacher zu kultivieren
o besser im Geschmack
o widerstandsfähiger
o wenn möglich überraschend
3. Die vertikale Integration von der Züchtung bis zum Verkauf an Endkunden – mit einem geschlossenen Lernkreislauf zwischen Züchtung, Produktion und Kundenfeedback
4. Wir tun Gutes und reden gerne darüber. Pflanzen sind für uns eines der sinnvollsten und nachhaltigsten Produkte überhaupt. Genau deshalb teilen wir unser Wissen offen: in Gartenbriefen, Videos und in unserem Online-Gartenbuch.
Pressekontakt:
Lubera AG
Herr Reto Rohner
Lagerstrasse 1
9470 Buchs
fon ..: 0041-81-7563033
email : reto.rohner@lubera.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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