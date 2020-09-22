  • Tageskonferenz in Leipzig: Deutschland modernisieren im Geiste Javier Mileis

    Deutschland ist überreguliert und überbürokratisiert – Freidenker aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik diskutieren bei der Milei-Konferenz 2026 in Leipzig, wie das zu ändern ist.

    BildDüsseldorf, 24.02.2026. „Der Staat ist das Problem, nicht die Lösung.“ Das ist eine Kernthese von Javier Milei, dem argentinischen Staatspräsidenten. Im Geiste des radikalen Marktliberalen kommen am Samstag, dem 14. März, Freidenker aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik in Leipzig zusammen. Bei der Milei Konferenz 2026, an der auch Vertreter des neu gegründeten Javier Milei-Instituts mit Sitz in Düsseldorf teilnehmen, wird hauptsächlich ein Thema leidenschaftlich diskutiert: die Modernisierung Deutschlands.

    Das Javier-Milei-Institut gründeten Dr. Frauke Petry („Team Freiheit“), Prof. Dr. Stefan Kooths (Forschungsdirektor am Kiel Institut für Weltwirtschaft, Vorsitzender der Hayek-Gesellschaft) und der Düsseldorfer Fachanwalt für Medizin Carlos A. Gebauer (stellvertretender Vorsitzender der deutschen Hayek-Gesellschaft).

    Kein „Weiter so“ mit höheren Steuern, politischer (Fehl)-Steuerung und einem stetig wachsenden Staatsapparat! Namhafte Konferenz-Teilnehmer beschreiben, wie aus ihrer Sicht Deutschland wieder stark, politisch handlungsfähig und gesellschaftlich frei werden kann. Carlos A. Gebauer, Vorsitzender des Milei-Instituts: „Deutschland ist überreguliert und überbürokratisiert, das ist Blei am Fuß unserer Volkswirtschaft. Wir müssen Freiheit sichern und Verantwortung für eine positive Entwicklung unserer gesellschaftlichen Ordnung übernehmen.“

    Auszug aus der Rednerliste: Carlos A. Gebauer, Reiner Holznagel (Präsident Bund der Steuerzahler), Joana E. Cotar (ehem. Bundestagsabgeordnete und „Team Freiheit“), Prof. Dr. Tim Drygala (Prof. für Zivil- und Wirtschaftsrecht), Thomas L. Kemmerich (ehem. Ministerpräsident von Thüringen), Dr. Barbara Kolm (Ökonomin, Direktorin des Austrian Economics Center), Prof. Dr. Stefan Kooths (Ökonom Institut für Weltwirtschaft), Dr. Björn Peters (Physiker und Energieökonom), Dr. Frauke Petry, Dr. Stephan Ring (Mises-Institut), Dr. Dr. Rainer Zitelmann (Historiker, Bestseller-Autor).

    Weitere Informationen und Ticket-Reservierung für Konferenz und Abendprogramm hier, auf der Website des Javier Milei-Instituts.

    Pressekontakt: Wolfgang Osinski, osicom GmbH, Tußmannstr. 21, 40477 Düsseldorf, E-Mail: wolfgang.osinski@osicom.de; Tel.: 0163 – 2 89 89 87

