Taiwan Excellence beendet erfolgreich die Suche nach Läufern für den Berlin Marathon

Laufbegeisterte für Team Taiwan Excellence gefunden – nun laufen die Vorbereitungen für den weltberühmten Berlin-Marathon auf Hochtouren!

München/Taipeh, 14. August 2023 – Taiwan Excellence, offizieller Partner des 49. BMW Berlin Marathons, beendete erfolgreich seine breit angelegte Läufersuche für den diesjährigen legendären Run am 24. September. Die zwei Monate andauernde Kampagne lud Laufbegeisterte aus ganz Europa ein, sich für die begehrten Startplätze dieses sportlichen Events zu bewerben. Das Team Taiwan Excellence steht nun fest. 20 Marathonlaufende verschiedener Nationen werden unter dem Motto „Run with Taiwan. Strive for Excellence“ den Lauf durch die Hauptstadt meistern. In der Vorbereitungsphase bis zum Finale werden sie von Team-Coach und Laufexperte Robin Siegert professionell unterstützt. Die Läufer:innen charakterisieren die Botschaft von Taiwan Excellence, mit gemeinsamen Werten ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Taiwan Excellence ist eine Initiative des Taiwan Bureau of Foreign Trade (BOFT) und des Taiwan External Trade Development Council (TAITRA).

Europaweite Kampagne erzielt bemerkenswerte Ergebnisse

Die erstmalig europaweite Kampagne der vergangenen Wochen war ein großartiger Erfolg und erzielte hervorragende Ergebnisse. Auf der eigenen mehrsprachigen Marathon-Webseite vergab Taiwan Excellence begehrte, freie Startplätze für den diesjährigen BMW Berlin Marathon. Laufbegeisterte europäischer Nationen waren eingeladen, sich für diese zu bewerben und damit eventuell ihren Traum von einer Teilnahme an dem weltberühmten Lauf zu verwirklichen. Zusätzliche Online- und Offlineaktivitäten verschiedener Marketingkanäle unterstützten die Aktion. Insgesamt wurden 390 Bewerbungen ambitionierter Marathonläufer:innen registriert, was einen 98 prozentige Steigerung zu 2019 darstellt. Stark vertreten waren besonders Bewerber aus Deutschland, Polen, Tschechien, dem Vereinigten Königreich sowie Spanien und Frankreich. Personen im Alter von 31-50 Jahren waren mit 70% besonders interessiert daran, den Lauf in Berlin antreten zu dürfen.

Sport als Zusammenhalt in der heutigen Zeit

Brian Lee, Direktor für das strategische Marketing von TAITRA, ist von dem bisherigen Erfolg begeistert: „Wir freuen uns über die beeindruckende Resonanz auf unsere europäische Kampagne.“ Die Entscheidung, den Berlin Marathon auch in diesem Jahr zu unterstützen, habe sich als richtiger Schritt erwiesen. „Die vielen Bewerbungen unterstreichen die Bedeutung von Sport als verbindendes Element in unserer heutigen Welt“, ergänzt Lee. Nun blicke man spannenden Wochen bis zum Run im September entgegen. Lee weiß, dass die Vorbereitung für einen Marathon mehr als nur körperliches Training bedarf.

Spannende Vorbereitungswochen werden professionell unterstützt

Am Tag des Laufs durch die Hauptstadt werden zwei Taiwan Excellence Hotspots für Motivation und Durchhalten sorgen. Bei Kilometer 40 erfolgt der letzte große Motivationsschub vor dem Ziel. Die Läufer:innen durchqueren dort unter dem Anfeuern sowie dem Jubel der Zuschauer und einem unterhaltsamen Rahmenprogramm den Bogen von Taiwan Excellence und sind dann dem gemeinsamen Ziel nicht mehr fern.

