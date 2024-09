Taiwan Excellence feiert auf der REHACARE 2024 erfolgreiches Debut

Führende Unternehmen der Medizintechnikbranche aus Taiwan beeindrucken mit

innovativen Produktentwicklungen

Düsseldorf, 25. September 2024 – Zum ersten Mal haben sich Unternehmen der taiwanesischen

Medizintechnikbranche im Rahmen von „Taiwan Excellence“ auf der REHACARE präsentiert, der

internationalen Leitmesse für Rehabilitation, Prävention, Integration und Pflege. Die von der

International Trade Administration of Taiwan (TITA) und dem Taiwan External Trade Development

Council (TAITRA) organisierte Pressekonferenz bot bereits am ersten Messetag spannende Einblicke in zukunftsweisende Produkte aus den Bereichen Rehabilitation, Pflege, Schutz und Mobilitätshilfen. Zu den Highlights zählen der weltweit schmalste Reha-Elektrorollstuhl, das einzige selbstregulierende, atmungsaktive Druckentlastungskissen und ein innovatives Trainingsgerät, mit dem Nutzer ihre Fortschritte direkt auf Social Media teilen können. Besucher am Taiwan Excellence Stand erwartet zudem ein interaktives Rahmenprogramm rund um Fitness und Gesundheit.

In seiner Begrüßungsrede ging Ching-Ting Hung, Direktor der Wirtschaftsabteilung, Repräsentanz Taipeh in der Bundesrepublik Deutschland, auf Taiwans bedeutende Position in der Medizintechnikbranche ein. „Wir wollen ein unverzichtbarer Partner für Käufer in der EU und weltweit werden“, unterstrich Hung. Wolfgang Tang, Projekt Manager vom Taiwan Trade Center, ergänzte dies mit einem Überblick über die aktuellen Fortschritte in der taiwanesischen Gesundheitsindustrie und ging auf nachhaltige Technologien und neue Forschungstrends ein.

Innovative Produktpräsentationen

Die Pressekonferenz stand unter dem Motto „Selbstbestimmtes Leben fördern mit Taiwan Excellence“. Der Taiwan Excellence Award ist ein Symbol für höchste Qualität und innovatives Design. Produkte, die dieses Symbol tragen, werden aufgrund ihrer herausragenden Leistungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Qualität und Marketing in einem strengen Auswahlverfahren ausgewählt.

Biotech Originality Studys Dynamic Spring Gel-Matratze und Gel-Sitzkissen: Spencer Hsu, Projekt

Manager bei Biofast Biotech Originality Study, präsentierte die Dynamic Spring Gel-Matratze und das Gel-Sitzkissen. „Die Dynamic Spring Gel-Matratze ist das einzige selbstregulierende, druckreduzierende und atmungsaktive Kissen der Welt. Das Dynamic Spring Gel-Sitzkissen besteht aus umweltfreundlichen kohlenstoffreduzierenden Materialien“, erklärte Hsu.

Golden Smart Home Technologys Trainingsgerät PERFECT TEN: Mit dem Trainingsgerät PERFECT TEN beschäftigte sich Nora Lin, Direktor Marketing & Sales Division von Golden Smart Home Technology, in ihrem Vortrag. Mit dem Gerät können zehn Muskelgruppen trainiert werden. „Zu den besonderen Funktionen zählt, dass sich ein Trainingsbericht über Social Media versenden lässt“, erläuterte Lin.

Axcels Reha-Elektrorollstuhl mit Frontantrieb: Frank Robertson, UK Country Manager bei Merits Health Products, demonstrierte dem Publikum in seiner Präsentation den schmalsten Reha-Elektrorollstuhl mit Frontantrieb. Das Aussehen des Axcel Reha-Elektrorollstuhls sei an einen Sportwagen angelehnt, so Robertson. Er hob auch die speziellen Eigenschaften des Elektrorollstuhls hervor: „Das Schubsystem der Rückenlehne ist optimiert, ebenso wie die Verlängerung der elektrischen Fußplatte.“

Unterhaltsames Rahmenprogramm

Die erstmalige Präsenz von Taiwan Excellence auf der REHACARE wurde mit einem aufwendigen

Rahmenprogramm zu Fitness- und Gesundheitsthemen gefeiert. Die Messebesucher nahmen an Yogaund Relax-Classes mit Entspannungsübungen teil und konnten sich so eine abwechslungsreiche Ruhephase verschaffen. Die Yoga- und Relax-Classes finden an allen Messetagen statt, in den kommenden Tagen vom 26. bis 28. September vormittags ab 11:30 Uhr und nachmittags ab 14:00 Uhr am Stand von Taiwan Excellence (Halle 1, Stand A87). Für gute Stimmung sorgte auch ein bekannter Airbrush Künstler, der Give Aways wie T-Shirts auf Wunsch individuell verzierte. Die Airbrush Aktion findet ebenfalls an allen vier Messetagen statt, jeweils von 12:00 – 17:00 Uhr. Außerdem werden mehrere Gewinnspiele mit attraktiven Preisen geboten.

Die REHACARE 2024 bietet eine einzigartige Gelegenheit, die fortschrittlichen Produkte und visionären Führungskräfte der taiwanesischen Medizintechnikbranche kennenzulernen.

Insgesamt präsentieren elf taiwanesische Unternehmen auf der REHACARE 14 bahnbrechende

Produkte, darunter Fitness- und Rehabilitationsgeräte, Elektrorollstühle, -roller und Exoskelette, die Mobilität und körperliche Kraft verbessern.

Die REHACARE 2024 findet von Mittwoch, 25. September bis Samstag, 28. September in der Messe Düsseldorf statt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Taiwan Excellence

Herr Marc Otterpohl

Frankfurter Landstraße 15

61231 Bad Nauheim

Deutschland

fon ..: 06032345912

web ..: https://events.taiwanexcellence.org/de/2024Rehacare/

email : Marc.Otterpohl@itms.com

Die Taiwan Excellence Awards wurden 1993 vom taiwanesischen Wirtschaftsministerium (Ministry of Economic Affairs, MOEA) ins Leben gerufen. Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, wurden aufgrund ihrer herausragenden Leistungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Qualität und Marketing in einem strengen Auswahlverfahren für spezielle Taiwan Excellence Awards ausgewählt. Sie symbolisieren daher exquisite, innovative taiwanesische Produkte. Die von der Regierung ausgewählten preisgekrönten Produkte repräsentieren den Inbegriff taiwanesischer industrieller Leistungsfähigkeit und das perfekte Bild für hervorragende Produktqualität. Das Taiwan Excellence-Symbol ist weltweit anerkannt, da es in 106 Ländern und Regionen als Marke geschützt ist und gefördert wird. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.taiwanexcellence.org/en



Pressekontakt:

ITMS Marketing GmbH

Herr Marc Otterpohl

Frankfurter Landstraße 15

61231 Bad Nauheim

fon ..: 06032345920

web ..: http://www.itms.de

email : Marc.Otterpohl@itms.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

JEDERKANN – Abnehmen Hamburg Gartenmöbel: Stilvolle und langlebige Gestaltung für den perfekten Außenbereich