Talent Infinity meldet Aufnahme einer magnetischen Flugvermessung über dem Konzessionsgebiet Wildcat in der Nähe von Fort St. James (British Columbia)

Vancouver, BC – 14. Mai 2026 / IRW-Press / Talent Infinity Resource Developments Inc. (CSE: TICO | FWB: 0N8) (das Unternehmen oder TICO) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine hubschraubergestützte magnetische Flugvermessung über dem Konzessionsgebiet Wildcat unweit des Bergbaubezirks Mount Milligan im Zentrum von British Columbia aufgenommen hat.

Die hubschraubergestützte hochauflösende magnetische Vermessung wird von der Firma Peter E. Walcott & Associates Limited durchgeführt und zielt darauf ab, das Verständnis des Unternehmens für die Geologie auf Konzessionsebene zu verbessern und magnetische Signaturen zu ermitteln, die möglicherweise mit einer Kupfer-Gold-Mineralisierung und damit verbundenen Intrusionssystemen in Zusammenhang stehen. Die Vermessung wird rund 7.600 Hektar des Konzessionsgebiets abdecken und voraussichtlich dazu beitragen, Explorationsziele für künftige Feldprogramme und Bohrkampagnen zu verfeinern.

John Eren, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: Die Aufnahme der Exploration bei Wildcat ist ein wichtiger Meilenstein für TICO, da wir damit aktiv mit der Weiterentwicklung des vom Unternehmen in den vergangenen Monaten zusammengestellten Portfolios beginnen. Diese magnetische Flugvermessung soll unser Verständnis der Geologie des Konzessionsgebiets verbessern und uns dabei helfen, Explorationsziele zu ermitteln, auf die sich die zukünftigen Feldprogramme und Bohrkampagnen bei Wildcat konzentrieren können.

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Abbildung 1. Regionale Karte des Konzessionsgebiets Wildcat

Das Konzessionsgebiet Wildcat befindet sich in strategischer Lage im Quesnel Trough, einem ertragreichen Mineralgürtel, in dem mehrere bedeutende porphyrische Kupfer-Gold-Lagerstätten und -Explorationsprojekte angesiedelt sind, wie auch die nahegelegene Mine Mount Milligan. Nach Einschätzung des Unternehmens ist das Gelände des Projekts Wildcat nach wie vor unzureichend erkundet und bietet großes Potenzial für die Auffindung einer porphyrischen Mineralisierung.

Über Talent Infinity Resource Developments Inc.

Talent Infinity Resource Developments Inc. (CSE: TICO | FWB: 0N8) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Übernahme, Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten mit kritischen Rohstoffen in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und verfolgt eine Strategie der Auffindung und Erschließung von kaum explorierten Projekten mit soliden geologischen Basisdaten, historisch nachgewiesener Mineralisierung und Explorationspotenzial in Distriktgröße.

TICO verfügt über ein wachsendes Portfolio von Explorations-Assets. Dazu zählen das Antimon-Gold-Projekt Hatsfield und die Antimon-Gold-Projekte Fredricksburg in New Brunswick, die in aussichtsreiche Strukturkorridore mit bekannten Antimon- und Goldvorkommen eingebettet sind, sowie das polymetallische Konzessionsgebiet Silver Giant unweit von Radium Hot Springs in der Provinz British Columbia, das historische Produktionsstätten zur Förderung von Blei, Zink, Silber, Kupfer, Antimon und Cadmium beherbergt. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Optionsvereinbarung für das Konzessionsgebiet Wildcat in British Columbia abgeschlossen.

Mit dem Erwerb dieser Projekte baut sich TICO ein Portfolio auf, das auf Antimon und damit verbundene Edel- und Basismetalle ausgerichtet ist. Diese Metalle werden zunehmend als kritische Rohstoffe für nordamerikanische Lieferketten und industrielle Anwendungen anerkannt.

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John Eren

CEO, President und Direktor

Talent Infinity Resource Developments Inc.

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Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: den Explorationsplänen und -aktivitäten des Unternehmens auf dem Konzessionsgebiet Wildcat; dem Umfang, dem Zeitplan und der Durchführung geophysikalischer Untersuchungen und Bohrprogramme; dem Potenzial zur Weiterentwicklung und Erschließung des Konzessionsgebiets Wildcat; sowie der allgemeinen Explorationsstrategie des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorationsprogramme durchzuführen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; günstige Marktbedingungen; und den Erhalt aller erforderlichen behördlichen oder von Dritten erteilten Genehmigungen. Das Unternehmen hält diese Annahmen zwar für angemessen, sie unterliegen jedoch erheblichen Risiken und Unsicherheiten.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Veränderungen der Kapitalmarktbedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung; regulatorische Risiken und Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen; operative Risiken; sowie die allgemeine Wirtschaftslage. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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