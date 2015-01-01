Tansanias Präsidentenberater Nyalandu: Fall Jakub Jahl ist Gegenstand staatlicher Aufmerksamkeit

Neue Entwicklungen im Fall Jakub Jahl: Nach Angaben aus dem Umfeld von Pastor Mark Burns soll auch das Büro des Generalstaatsanwalts in Tansania mit dem Fall befasst werden.

Vorbemerkung der Redaktion: Dieser Artikel gibt ausschließlich öffentlich dokumentierte Aussagen namentlich genannter Personen sowie Inhalte verlinkter Quellen wieder. Alle Vorwürfe gegen Jakub Jahl beruhen auf Zeugenaussagen und journalistischen Berichten Dritter. Eine rechtskräftige Verurteilung liegt nicht vor. Es gilt die Unschuldsvermutung. Im Rahmen dokumentarischer Recherchen Dritter wurde Jakub Jahl die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt; eine Antwort lag bis zum Zeitpunkt jener Veröffentlichung nicht vor [Quelle: youtu.be/23ctsDnrxOU].

Berichte über Ermittlungsverfahren in Tansania

Das Nachrichtenportal „The Nation Online“ berichtete, dass die tansanischen Behörden gegen den tschechischen Staatsbürger Jakub Jahl ein Strafverfahren eingeleitet haben sollen. Dem Bericht zufolge stehen dabei Vorwürfe schweren Kindesmissbrauchs sowie der Veruntreuung von Spendengeldern im Raum, die für eine Kinderbetreuungseinrichtung in Moshi, Region Kilimandscharo, bestimmt gewesen sein sollen [Quelle: thenationonlineng.net/children-in-africa-are-finally-getting-legal-representation-tanzania-opens-criminal-case-against-czech-national-jakub-jahl].

Ein unabhängig bestätigtes Aktenzeichen oder eine offizielle Bestätigung der tansanischen Staatsanwaltschaft lag der Redaktion zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht vor. Die Redaktion gibt den Inhalt des genannten Berichts als Quellenaussage wieder, ohne ihn eigenständig verifiziert zu haben.

Botschafter Nyalandu: Öffentliche Aussagen zum Fall

Lazaro Nyalandu, Berater der tansanischen Präsidentin Dr. Samia Suluhu Hassan und früherer Minister für natürliche Ressourcen und Tourismus, hat sich in seiner Eigenschaft als offizieller Regierungsvertreter öffentlich zum Fall geäußert. In einem dokumentierten öffentlichen Auftritt erklärte Nyalandu, dass der Fall des tschechischen Staatsbürgers Jakub Jahl aktiv unter Zuständigkeit der tansanischen Behörden stehe und die Regierung Tansanias den Schutz von Kindern als nicht verhandelbares Prinzip betrachte. Zudem betonte er, dass die vorgeworfenen Handlungen – sollten sie sich bestätigen – nicht nur gegen nationales Recht, sondern gegen universelle Menschenrechtsnormen verstoßen würden [Quelle: youtu.be/5btt_tzFJkU?t=14277].

Diese Aussagen tätigte Nyalandu im Rahmen der internationalen interreligiösen Konferenz „In Freiheit vereint: Die Zeit der spirituellen Diplomaten“ im U.S. Capitol Complex, die auf der Plattform ALLATRA stattgefunden hat.

Pastor Mark Burns: Aussagen zum aktuellen Verfahrensstand

Ein weiteres öffentliches Update zum Fall stammt von Pastor Mark Burns, dem spirituellen Berater von US-Präsident Donald Trump tätig ist. In einem auf der Plattform X veröffentlichten und dort dokumentierten Videogespräch mit einer Vertreterin der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA berichtete Burns über den Inhalt einer vorangegangenen Telefonkonferenz mit Botschafter Nyalandu [Quelle: x.com/pastormarkburns/status/2031176505502609671].

Burns zufolge habe Nyalandu ihm gegenüber erklärt, dass der Fall Jakub Jahl innerhalb der tansanischen Regierung mit höchster Priorität behandelt werde. Sowohl die Präsidentin als auch der Generalstaatsanwalt Tansanias seien demnach offiziell in den Fortgang der Ermittlungen eingebunden. Nyalandu habe laut Burns konkret zugesichert, ein direktes Treffen mit dem Büro des Generalstaatsanwalts zu arrangieren, mit dem Ziel, den Stand der Beweissicherung zu finalisieren und einen verbindlichen Zeitplan für eine förmliche Anklageerhebung festzulegen [Quelle: youtu.be/7R8VDJs8Ua8]

Redaktioneller Hinweis: Bei diesen Angaben handelt es sich ausschließlich um die öffentliche Eigenaussage von Pastor Burns über den Inhalt eines Gesprächs. Die Redaktion gibt diese Aussage als solche wieder. Eine unabhängige Verifikation durch die Redaktion liegt nicht vor.

Einordnung

Die öffentlichen Äußerungen eines Beraters der tansanischen Präsidentin sowie eines spirituellen Beraters des US-amerikanischen Präsidenten zu einem laufenden Ermittlungsvorgang sind publizistisch relevant, weil sie dokumentieren, welche internationale Aufmerksamkeit der Fall auf sich gezogen hat und welchen politischen Druck beteiligte Akteure öffentlich artikulieren.

Ob und wann eine förmliche Anklageerhebung in Tansania erfolgt, ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels nicht bekannt. Die Redaktion wird über nachprüfbare Entwicklungen im Verfahren berichten, sobald diese vorliegen.

Dieser Artikel stützt sich ausschließlich auf namentlich attribuierte öffentliche Aussagen und journalistische Berichte Dritter, die als solche kenntlich gemacht sind. Die Redaktion erhebt keine eigenen Vorwürfe und gibt keine eigenen rechtlichen Bewertungen ab.

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