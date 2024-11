Tansanisches Bergbauamt überträgt Imwelo-Bergbaulizenz an Lake Victoria Gold!

Lange hat es gedauert, doch mit dem Erhalt der bis 2035 gültigen Bergbaulizenz ist die kanadische Lake Victoria Gold nun kein reiner Goldexplorer mehr.

Mit Wirkung vom 30. Oktober 2024 hat die tansanische Bergbaukommission die Übertragung der Imwelo-Bergbaulizenz („ML“) an Tembo Gold Tanzania Limited, einer 100prozentigen Tochter von Lake Victoria Gold Ltd. (TSX-V: LVG; FRA: E1K), bewilligt. Zeitgleich mit der Übertragung haben die Behörden die Lizenz um 10 Jahre bis zum Jahr 2035 verlängert. Mit der Übertragung der Imwelo-Bergbaulizenz ist LVG gut positioniert, um seine Explorations-, Standortvorbereitungs- und Erschließungsaktivitäten zu intensivieren. LVG befindet sich nach eigenen Angaben in fortgeschrittenen Verhandlungen bezüglich nicht verwässernder Finanzierungsoptionen, um den CAPEX-Anteil der Entwicklungskosten für das Imwelo-Projekt vollständig zu finanzieren.

Der Abschluss des Erwerbs des Imwelo-Projekts unterliegt formal noch der finalen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Nach Erfüllung der verbleibenden Bedingungen für den Erwerb und die abschließende technische Planung des Imwelo-Projekts wird die nächste Tranche der Kapitalbeteiligung der Taifa Group ausgelöst, was die Entwicklung des Projekts weiter unterstützt. Gemäß der bestehenden Vereinbarung zwischen LVG und Taifa vom August 2023 wird Taifa seine Beteiligung an LVG um weitere 16 Millionen Aktien-Einheiten erhöhen. Der Preis pro Einheit wurde mit 0,24 C$ festgesetzt, wodurch Lake Victoria Gold ein Bruttoerlös von 3.840.000 C$ zufließen würde. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie von LVG und einem Warrant bestehen, der innerhalb von 2 Jahren zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie von LVG zu einem Preis von 0,26 C$ pro Aktie berechtigt. Nach Abschluss dieser Investition wird LVG einen zusätzlichen Vertrag über Bergbaudienstleistungen mit Taifa abschließen, gemäß dem Taifa Bergbaudienstleistungen für das Projekt von LVG erbringen wird.

