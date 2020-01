TAO-Wellness im Forsthaus Damerow

Gesundheit gibt es auf der Sonneninsel Usedom gratis unter freiem Himmel. Im Forsthaus Damerow beim idyllischen Ostseebad Koserow profitieren Gäste auch vom großzügigen TAO-Wellnessbereich.

Wellness-Insel Usedom

Seit mehr als 150 Jahren steht die Ostseeinsel Usedom für Erholung und Badevergnügen unter freiem Himmel. Mit dem längsten Sandstrand Deutschlands und der glasklaren Ostsee bietet die Sonneninsel hierfür auch beste Voraussetzungen. Längst hat sich die zweitgrößte deutsche Insel mit ihren 14 Naturschutzgebieten aber auch bei Aktiv-Urlaubern, Naturliebhabern und Ruhesuchenden einen Namen gemacht.

Wellness findet auf Usedom natürlich nicht nur unter freiem Himmel statt. In den zahlreichen Wohlfühl-Hotels der Insel können gesundheitsbewusste Gäste aus einem riesigen Angebot auswählen. Annähernd 1000 verschiedene Beauty- und Wellness-Angebote stehen zur Verfügung. Längst ist Usedom nicht mehr nur eine Urlaubsdestination zur Erholung. Gerade in den letzten Jahren ist die zweitgrößte deutsche Insel für viele Gäste auch zunehmend zur Gesundheits- und Wellness-Insel geworden.

Gesundheit unter freiem Himmel

Von dem Trend, im Urlaub Gesundheit und Wellness mit Ruhe und Erholung zu kombinieren, profitieren auf Usedom besonders Hotels in idyllischer Lage. Eines davon ist das Forsthaus Damerow. Das reetgedeckte 4-Sterne-Wellness-Hotel im Ostseebad Koserow befindet sich nahe der schmalsten Stelle der Insel Usedom. Hier sind Strand und Ostsee vom Achterwasser nur durch ein ruhiges Waldgebiet voneinander getrennt. Der breite Sandstrand und die Deichwege am Achterwasser bieten sich geradezu an für genussvolle Wanderungen. Gleiches gilt für den geschützten Küstenwald am 60 Meter hohen Koserower Streckelsberg.

Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist das Forsthaus Damerow zudem wegen seines hoteleigenen Programms „grenzenlos aktiv“. Hier können Gäste neben Wandern und Radfahren auch einmal andere entspannte Sportarten ausprobieren wie Bogenschießen, Kajakfahren oder Minigolf.

Wohlfühlen und entspannen im TAO-Wellnessbereich

In den Wintermonaten profitieren Gäste in dem nachhaltig geführten Hotel vor allem vom großzügigen Wellnessbereich des Forsthauses Damerow. Neben der wohltuenden Tiefenwärme der finnischen Sauna steht allen Gästen auch der Indoor-Pool mit Massagedüsen kostenfrei zur Verfügung. Gesundheitsorientierte finden zudem Erholung und Entspannung im ausgezeichneten TAO-Wellnessbereich des Forsthauses Damerow. Gäste, die sich nur eine kleine Wohlfühl-Auszeit vom Alltag gönnen wollen, werden hier ebenso fündig wie solche, die gezielte Angebote an Ayurveda, Spezialmassagen sowie für Kosmetik, Fuß- und Handpflege suchen. Sogar Angebote und Wellness für die kleineren Gäste werden im TAO-Wellnessbereich im Forsthaus Damerow angeboten.

Mehr Informationen unter https://www.urlaub-auf-usedom.de/hotel-forsthaus-damerow.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Meeressterne GmbH

Frau Ann-Kathrin Günther

Damerow 1

17459 Koserow

Deutschland

fon ..: 038375-56 201

fax ..: 038375-56 444

web ..: https://www.urlaub-auf-usedom.de

email : guenther@urlaub-auf-usedom.de

Das Forsthaus Damerow liegt nahe Koserow auf der Ostseeinsel Usedom. Es verfügt über 68 romantisch eingerichtete Zimmer, drei Restauranträume, große Sonnenterrasse, Wintergarten/Bar, Innenhof/Garten mit Strandkörben, Biergarten, Wellnessbereich mit Schwimmbad und integrierter finnischer Sauna, hauseigenem Bootsanleger, Kajak-, Ruderboot- und Fahrradverleih, Bogenschießplatz, zwei Tennisplätze, zwei Badmintonfelder sowie Tischtennisplatte, Volleyballfeld, Bouleplatz, Kinderspielplatz, Trimm-Dich-Pfad und Unterhaltungsraum mit Billardtisch, Tischkicker und Kinderspielecke.

Pressekontakt:

Meeressterne GmbH

Frau Ann-Kathrin Günther

Damerow 1

17459 Koserow

fon ..: 038375-56 201

web ..: https://www.urlaub-auf-usedom.de

email : guenther@urlaub-auf-usedom.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Fitnessstudio – Wie Fitnesskunden funktionieren