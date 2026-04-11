Tatort 5-Sterne-SPA-Hotel Jagdhof im Stubaital

Für die Krimistars waren Schlemmen, Sonnen & Spa statt Mord & Verbrechen angesagt

Wenn Fernsehkommissare, Krimihelden und Serienlieblinge ihre Ermittlungen ruhen lassen, darf genussvoll entspannt werden. Allen voran „Balko“-Star, Filmproduzent und „Bruderkuss“ Spirituosen-Unternehmer Bruno Eyron, der aktuell für Ed Herzogs Krimikomödie „Fellinger – Eiskalter Hund“ in Prag vor der Kamera stand. Gemeinsam mit Friederike Discherl und ihrem dreijährigen Kind genoss er das alpine Verwöhnprogramm mit der Sterneküche von Jagdhof-Juniorchef Alban Pfurtscheller, der jüngst für das Hotelrestaurant wieder einen Michelin-Stern erkochte. „Einfacher Fall: genießen“, so Eyron augenzwinkernd und ermittelte gleich in der Küche das Rezept von der köstlichen Linzer Torte. Natürlich probierte er mit der Pfurtscheller Familie auch gleich seinen Bruderkuss-Wein.

Auch Daniel Christensen, der Kultdarsteller Ignaz Flötzinger aus den Eberhofer-Krimis, tauschte Drehbuch gegen Bademantel. Die Wartezeit auf seine neuen Film-Highlights, „Lost in Fuseta – Weiße Fracht“ (25.04., 20:15, ARD), wo er als Sup-Inspektor Carlos Esterves in Portugal ermittelt, sowie den neuen Eberhofer-Film „Steckerlfischfiasko“ (Kinostart ab 13. August), verkürzte er entspannt im mehrfach ausgezeichneten und über 3.000 m² großen jSPA. An seiner Seite: Schauspielerin Cecilia Müller-Stahl, bekannt aus „Tatort“, „SOKO Stuttgart“ und internationalen Produktionen wie „War of Cultures“. Besonders angetan waren sie von dem riesigen Spa mit den vielen Saunen und Dampfbädern.

Ganz dahoam fühlte sich „Dahoam is Dahoam“-Star Anita Eichhorn, die als „Wiederholungstäter“ mit ihrem Partner, dem IT-Experten Alexander Keil, bereits das 2. Mal in den Jagdhof reiste. Ob beim Spaziergang durch den Naturgarten oder beim gemeinsamen Relaxen im Spa, die Schauspielerin zeigte sich sichtlich relaxt und innig mit ihrem Partner. Der Jagdhof bot dafür den perfekten Rahmen: romantisch, diskret und fernab des Alltags. Am Jagdhof schätzen sie besonders das elegante, luxuriöse Ambiente das gleichzeitig, aber urig, traditionell und gemütlich ist. Überall spürt man die liebevolle Handschrift der Inhaberfamilie. Der Service, der Spa … alles ist einzigartig und lässt keine Wünsche offen. Mit Abstand unser Lieblingswellnesshotel!“

Promi-Hotspot in den Alpen

Dass sich der Jagdhof längst als Geheimtipp der Prominenz etabliert hat, beweist ein Blick in die Gästeliste vergangener Jahre: Schauspielgrößen wie Marísa Burger, Saskia Vester, Michaela May, Jutta Speidel, Lara Joy Körner, Ralf Moeller, Peter Weck, Götz Otto sowie Entertainer Rainhard Fendrich ließen sich hier bereits verwöhnen. Kürzlich gaben sich Katerina Jacob und Moderatorin Alexandra Polzin mit Ehemann und Eurosport-Star Gerhard Leinauer sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Geführt wird das Haus seit über 20 Jahren von den Inhabern Armin und Christina Pfurtscheller. Bereits 1956 legten seine Eltern mit dem Café Gletscherblick den Grundstein, 1977 entstand an gleicher Stelle das heutige 5-Sterne-SPA-Hotel Jagdhof, damals als einziges Hotel der Region mit eigenem Hallenbad.

Wellness der Superlative

Heute begeistert der Jagdhof mit einem über 3.000 m² großen jSPA, das zu den besten Wellnessoasen des Landes zählt: 220 m² Poollandschaft mit ganzjährig beheiztem Außenpool, Outdoor-Jacuzzi, 5.000 m² Naturgarten, exklusives SPA-Chalet mit Themenruheräumen und eine spektakuläre 100 m² Private SPA-Suite für Paare oder Familien. Innovative Treatments, mehrfach ausgezeichnet, setzen regelmäßig neue Trends in der internationalen Spa-Welt.

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