Tattoo-Künstlerin Sarah Luis begeistert mit Kunst, Authentizität und internationalem Flair

Kunst unter der Haut, Freundschaft im Studio: Warum Menschen ihren Urlaub nach ihr planen – und wie Sarah Luis jetzt Hamburg erobert.

Fuerteventura/Hamburg, Juli 2025 – Inmitten der rauen Schönheit Fuerteventuras hat sich ein ganz besonderer Ort für Körperkunst etabliert: das Tattoo-Studio von Sarah Luis, einer Künstlerin, die nicht nur mit ihrer Präzision beeindruckt, sondern mit ihrer sympathischen Art Herzen gewinnt. Was als Studio auf der Kanareninsel begann, entwickelt sich nun weiter: Sarah Luis ist dabei, auch in Hamburg ein kreatives Zuhause für ihre Tattoo-Kunst zu erschaffen.

Ob Schauspieler, Influencer, Musiker oder kunstaffine Individualisten – wer sich von Sarah Luis tätowieren lassen möchte, plant häufig nicht nur einen Studiobesuch, sondern gleich den gesamten Urlaub nach ihrem Kalender. „Es ist keine Seltenheit, dass Kunden zuerst den Termin bei mir buchen und dann den Flug nach Fuerteventura“, erzählt die Künstlerin lachend.

Und das hat Gründe: In ihrem Studio geht es nicht nur um Tattoos, sondern um ein Erlebnis. Wer durch die Türen von Fuerteventura Tattoo Studio tritt, wird nicht als „Kunde“ empfangen, sondern wie ein alter Freund. „Wir nehmen uns Zeit: für Gespräche, für Beratung, für den Menschen hinter dem Tattoo-Wunsch“, erklärt Sarah. Softdrinks frisch von den Kanaren, kleine Snacks, ein ruhiges Ambiente und eine umfassende Aftercare gehören ebenso dazu wie ihre feine Nadelführung.

Mit großer Leidenschaft widmet sich Sarah besonders dem Fineline-Stil: filigrane Linien, zarte Motive, feinste Schriftzüge. Jedes Design wird individuell an die Proportionen und Körperform der Kundschaft angepasst. „Ich liebe es, echte Kunstwerke auf der Haut zu erschaffen und dafür bringe ich mein gesamtes handwerkliches Können ein“, sagt sie. Dieser Anspruch zeigt sich in jedem Detail: von der ersten Skizze bis zur abschließenden Pflege.

Das Studio ist mehrsprachig ausgerichtet: Sarah spricht fließend Deutsch, Englisch und Spanisch, was ihrer internationalen Klientel den Zugang erleichtert. Neben Fuerteventura ist sie regelmäßig in Hamburg aktiv, wo sie derzeit ein weiteres Studio aufbaut, um auch dort ihre wachsende Community zu betreuen. Ihre Kunst ist gefragt, nicht nur auf den Kanaren oder in Norddeutschland, sondern weltweit. Internationale Buchungen gehören für Sarah inzwischen zum Alltag.

Was sie von vielen anderen unterscheidet, ist ihre nahbare, authentische Persönlichkeit. In einem Markt, in dem Oberflächlichkeit oft mit Professionalität verwechselt wird, bleibt sie sich treu. „Ich möchte, dass sich jeder Mensch bei mir gesehen, verstanden und gut aufgehoben fühlt. Ein Tattoo ist etwas sehr Persönliches und das verdient ein ebenso persönliches Umfeld“, so Sarah.

Auch in den sozialen Medien ist ihre Reichweite stetig gewachsen. Auf Instagram gewährt sie nicht nur Einblicke in ihre Arbeiten, sondern teilt auch persönliche Momente, Inspirationen und Eindrücke von ihren Reisen zwischen Fuerteventura und Hamburg. Die Verbindung von ästhetischem Anspruch, ehrlicher Kommunikation und internationaler Ausrichtung macht sie zu einer herausragenden Vertreterin ihres Handwerks und zu einer wahren Botschafterin für moderne Tattoo-Kunst.

Über Sarah Luis

Sarah Luis, Jahrgang 1996, war schon immer eine kreative Seele. Schon als Kind konnte sie beim Zeichnen alles um sich herum vergessen. Es war ihre Art, die Welt zu entdecken und auszudrücken. Diese tiefe Leidenschaft für Kunst begleitete sie über die Jahre hinweg, bis sie auf Fuerteventura einen entscheidenden Neuanfang wagte. Der Umzug auf die Kanareninsel wurde für die studierte Sozialarbeiterin nicht nur zu einem persönlichen Befreiungsschlag, sondern auch zum Startschuss für ihre berufliche Neuorientierung: Sie entschied sich, ihre künstlerische Ader mit dem Tätowieren zu verbinden und machte im Jahr 2020 ihre Berufung zum Beruf.

Heute lebt Sarah auf Fuerteventura und pendelt regelmäßig nach Hamburg, wo sie derzeit ihr zweites Studio aufbaut. Ihre Arbeiten im Fineline-Stil sind filigran, durchdacht und voller Persönlichkeit, ganz so wie sie selbst.

